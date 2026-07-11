به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداخت‌ها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حمل‌ونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.

این در حالی است که شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، در مصوبه‌ای غیرالزام‌آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی به‌منظور کنترل تردد کشتی‌ها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.

این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیه‌ای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند.

مقام‌های آمریکایی هشدار داده‌اند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس متن مصوبه غیرالزام‌آور شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است» به‌شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین‌المللی، به رسمیت نشناسند.

هم‌زمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتی‌ها - استوار است.

مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بین‌الملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمی‌دهد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفت‌وگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.

از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیری‌های اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدوده‌های دریایی و مقررات عبور کشتی‌ها» بوده است.

مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است

قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقه‌ای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفت‌وگو و همکاری برای مقابله با چالش‌های مشترک استوار است.

الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقه‌ای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیره‌های تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.

او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواسته‌های مردم منطقه برای آینده‌ای همراه با صلح و شکوفایی است.