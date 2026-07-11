غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تاکید بر ضرورت «خونخواهی» علی خامنه‌ای، گفت جمهوری اسلامی مصمم است «جنایتکاران جنگی» را تعقیب و مجازات کند و خسارت‌های واردشده را از آنها مطالبه کند.

اژه‌ای شنبه ۲۰ تیر، در دیدار با جمعی از وکلا و حقوقدانان، گفت: «جنایتکاران بین‌المللی را با قدرت و قوت تعقیب و مجازات می‌کنیم. همچنین جانیان مطمئن باشند که خسارت‌های تحمیل‌شده به ملت ایران را از آنها خواهیم ستاند.»

او بدون نام بردن از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تاکید کرد جمهوری اسلامی با «عزم و اراده‌ای استوار، خونخواه و طالب تقاص و انتقام» است.