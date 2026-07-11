وزارت خارجه کره شمالی شنبه ۲۰ تیر در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی این کشور، کی‌سی‌ان‌ای، منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که «اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی» را تهدید جلوه می‌دهند.

این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و گسترش همکاری‌های نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تعهد قوی‌تری به رویارویی میان بلوک‌ها نشان داده است.

بر اساس اعلام ناتو، ۱۲ کشور از ۳۲ کشور عضو این سازمان بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین، اعلام کرد توسعه این برنامه، بخشی از ۳۸ پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوری‌های فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هسته‌ای است.

این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند.

لی جه میونگ، رییس‌جمهوری کره جنوبی و رقیب منطقه‌ای پیونگ‌یانگ، در حاشیه نشست ناتو گفت امیدوار است سئول همکاری‌های خود را با متحدان ناتو در زمینه تحقیق و توسعه، از جمله فناوری‌های پیشرفته، و همچنین تولید سامانه‌های تسلیحاتی، گسترش دهد.

کره شمالی تاکید کرد این نشست نشان داد ناتو نهادی برای جنگ و رویارویی است که آنچه پیونگ‌یانگ «منافع انحصاری ژئوپلیتیکی» توصیف کرد، به بهای صلح و امنیت در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه، دنبال می‌کند.

خلع سلاح هسته‌ای از نگاه پیونگ‌یانگ

کره شمالی که می‌گوید تلاش غرب برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای «به شکلی بازگشت‌ناپذیر پایان یافته» است، معتقد است خلع سلاح هسته‌ای باید در وهله نخست بر «تلاش کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای زیر چتر حمایتی آمریکا»، متمرکز شود.

وزارت خارجه کره شمالی افزود این تلاش‌ها همچنین باید بلندپروازی‌های هسته‌ای اعضای ناتو را هدف قرار دهد.

این وزارتخانه اعلام کرد کره شمالی با اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از حاکمیت و منافع امنیتی‌اش و همچنین صلح منطقه‌ای حفاظت خواهد کرد.

کی‌سی‌ان‌ای ۱۹ تیر گزارش داد کره شمالی در حالی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، خواستار نوسازی نیروهای نظامی شده، تصمیم گرفته است اقداماتی برای تقویت «کمی و کیفی» توان هسته‌ای خود انجام دهد.

کیم ۱۴ خرداد با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانی‌مدت با درنده‌ترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هسته‌ای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگ‌یانگ تاکید کرد.