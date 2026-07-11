سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی: نقاط آسیبپذیر دشمن بهطور دقیق شناسایی شده است
مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت نقاط آسیبپذیر دشمن بهطور دقیق شناسایی و محاسبه شده است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میدانند در چه زمان، چگونه و تا چه میزان بر دشمن فشار وارد کنند.
او گفت جنگ اخیر بار دیگر ثابت کرد هر جا بر فناوریهای نوین و دانشبنیان سرمایهگذاری شده، جمهوری اسلامی موفق بوده است.
ابنالرضا افزود تقویت بودجه دفاعی، توسعه فناوریهای پیشرفته، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و ایجاد سازوکارهای چابک برای دستیابی به فناوری باید با جدیت دنبال شود.