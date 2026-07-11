قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تامین زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد واشینگتن از میانجیها خواسته است به جمهوری اسلامی ابلاغ کنند که در برابر هدف قرار گرفتن آزادی کشتیرانی سکوت نخواهد کرد و تهران باید به صورت کتبی درباره خودداری از حمله به شناورها تعهد دهد.
به گزارش العربیه، واشینگتن تاکید کرده است که در صورت خودداری جمهوری اسلامی از پاسخ به این درخواست، با تشدید اقدامهای نظامی علیه خود روبهرو خواهد شد.
این منابع گفتند آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داده است که هرگونه اقدام خصمانه در تنگه هرمز، «پیامدهای سنگینی» به دنبال خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است بهصورت مکتوب و علنی تعهد دهد که بار دیگر نفتکشها را هدف قرار نخواهد داد.
ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها بوده است.
فرزیا ثابتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلستان، در نشست خبری پیش از بازی با نروژ در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تایید کرد که با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گلف بازی کرده و به تمجید از او پرداخت: «راستش را بخواهید، گلفش هم واقعا خوب است.»
کاپیتان سهشیرها در این باره گفت: «وقتی در پالم بیچ بودم، از من دعوت کرد با او گلف بازی کنم. خب، وقتی رئیسجمهور از شما دعوت میکند که جایی بروید… فقط ملاقات با او و البته بازی کردن گلف کنار او، تجربهای واقعا عجیب و خاص بود.»
کین گفت: «امیدوارم وقتی به سن او رسیدم، بتوانم به خوبی او گلف بازی کنم. در مجموع، تجربهای منحصربهفرد بود و فقط بابت اینکه از من دعوت کرد تا با او بازی کنم، قدردانش هستم.»
ترامپ پس از پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، در شبکه اجتماعی تروث سوشال از مهاجم بایرن مونیخ تمجید کرد و نوشت: «هری کین از انگلستان، بازیکنی فوقالعاده است!»
ترامپ روز بعد نیز فاش کرد که این دو با یکدیگر گلف بازی کردهاند.
ترامپ گفته بود: «فکر میکنم کین بازیکن فوقالعادهای است. با او گلف بازی کردم و واقعا از او خوشم آمد. گلفباز خوبی هم هست. واقعا عالی است.»
یک مقام آمریکایی به شبکه ایبیسی نیوز گفت موضوع ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات با جمهوری اسلامی است و دریافت اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، شرط دستیابی به هرگونه توافق خواهد بود.
این مقام گفت: «یا جمهوری اسلامی غبار هستهای را به ما تحویل میدهد، یا ما گزینههای نظامی بسیار کمهزینهای در اختیار داریم تا اطمینان حاصل کنیم این مواد برای همیشه زیر زمین مدفون بمانند.»
او همچنین تاکید کرد مواد هستهای بخش کلیدی هرگونه توافق هستند و افزود اگر جمهوری اسلامی از تحویل این مواد خودداری کند، آمریکا همچنان از اهرمهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی برخوردار است.
این مقام آمریکایی گفت: «آمریکا در نهایت دست برتر را دارد. ما غبار هستهای را میخواهیم.» او در پایان هشدار داد: «اگر غبار هستهای را دریافت نکنیم، توافقی با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت.»
فدراسیون فوتبال کلمبیا اعلام کرد خامینتون کامپاس، عضو تیم ملی کلمبیا و خانوادهاش پس از حذف این تیم برابر سوئیس در جام جهانی ۲۰۲۶، تهدید به مرگ شدهاند. این فدراسیون از دادستانی خواست عاملان این تهدیدها هرچه سریعتر شناسایی، تحت پیگرد و مجازات قرار گیرند.
فدراسیون فوتبال کلمبیا با اشاره به کشته شدن آندرس اسکوبار پس از جام جهانی ۱۹۹۴، اعلام کرد هیچ ورزشکاری نباید به دلیل نمایندگی از کشورش هدف ارعاب یا تهدید قرار گیرد و فوتبال باید عرصه اتحاد، احترام و امید باشد.
کامپاس در حالی که بازی در شش دقیقه پایانی وقت اضافه با تساوی بدون گل دنبال میشد، در موقعیت تکبهتک قرار گرفت، اما نتوانست ضربه خود را در چارچوب بزند و توپ را از بالای دروازه به بیرون فرستاد.
مسابقه کلمبیا و سوئیس در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی سپس به ضربات پنالتی کشیده شد و با وجود اینکه کامپاس پنالتی خود را به گل تبدیل کرد، کلمبیا با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و از جام جهانی کنار رفت.
به نوشته اتلتیک؛ فدراسیون فوتبال کلمبیا روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که «تهدید علیه جان و امنیت خامینتون کامپاس و خانوادهاش را قاطعانه محکوم میکند.»
تهدیدهای اخیر علیه کامپاس، ۳۲ سال پس از مرگ تراژیک آندرس اسکوبار، مدافع پیشین تیم ملی کلمبیا، رخ داده است. کلمبیا در جام جهانی ۱۹۹۴ که در آمریکا برگزار شد، پس از قرار گرفتن در قعر گروه خود حذف شد.
در آن زمان چندین بازیکن تهدید به مرگ شدند و اسکوبار ۲۷ ساله که در دیدار مقابل آمریکا در ۲۲ ژوئن گل به خودی زده بود، پس از بازگشت به کلمبیا در دوم ژوییه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
در بیانیه فدراسیون آمده است: «هیچ ورزشکار یا عضوی از همراهان او نباید صرفا به دلیل نمایندگی از کشورش در یک رقابت ورزشی، هدف ارعاب قرار گیرد.»
این بیانیه میافزاید: «کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کلمبیا همبستگی و حمایت کامل خود را از خامینتون کامپاس، خانواده او، همه بازیکنان تیم ملی کلمبیا و کل اعضای کاروان اعلام میکند. همچنین از دادستانی کل میخواهد هرچه سریعتر تحقیقات لازم را برای شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان این اقدامات انجام دهد.»
فدراسیون همچنین تاکید کرد: «بازیکنانی که پیراهن تیمهای ملی ما را بر تن میکنند، با انضباط، تعهد، حرفهایگری و عشق عمیق به کشورشان این افتخار را میپذیرند. آنها هر بار که وارد زمین میشوند، با این باور بازی میکنند که تمام توان خود را برای نمایندگی شایسته از کشور و کسب بهترین نتیجه ممکن به کار بگیرند.»
کلمبیا در مرحله گروهی، با دو امتیاز بیشتر از پرتغال، صدرنشین گروه K شد و سپس با گل جان آریاس در ۱۵ دقیقه نخست، غنا را در مرحله یکشانزدهم نهایی شکست داد.
این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ در وقت قانونی هیچ شکستی متحمل نشد و باخت در ضربات پنالتی مقابل سوئیس، که مانع صعودش به یکچهارم نهایی و رویارویی با آرژانتین شد، نخستین شکست آن در این جام بود.
در ادامه بیانیه آمده است: «فوتبال باید عرصهای برای اتحاد، احترام و امید باشد، نه صحنهای برای نفرت، ارعاب یا خشونت. از همین رو، فدراسیون از همه مردم کلمبیا میخواهد اختلافهای ناشی از رقابتهای ورزشی هرگز به تهدید یا حمله علیه کسانی که زندگی خود را وقف نمایندگی از کشور کردهاند، منجر نشود.»
فدراسیون فوتبال کلمبیا نوشته است: «حفاظت از ورزشکاران، به معنای حفاظت از ارزشهای ورزش و غروری است که میلیونها کلمبیایی را در حمایت از تیم ملی این کشور متحد میکند.»
کامپاس در سه مسابقه از پنج دیدار کلمبیا در جام جهانی به میدان رفت و یک گل نیز مقابل ازبکستان به ثمر رساند.