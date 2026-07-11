آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، گفت: «تحرکات نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی را بیشتر نوعی ژست نظامی از هر دو طرف میبینم. اگر راهکار نظامی مدنظر بود، پس از پایان آتشبس تا کنون عملی شده بود. اکنون هر دو طرف به دنبال افزایش قدرت چانهزنی خود برای رسیدن به یک راهکار سیاسی هستند.»
او افزود: «کشورهای منطقه هم، به دلیل نبود امکان پیشبینی ثبات، امنیت و حتی شرایط بیمه کشتیرانی، به سمت راهحلهای دیپلماتیک رفتهاند، زیرا به این نتیجه رسیدهاند که راهکار نظامی بهتنهایی پاسخگو نیست.»
اسرائیل هیوم گزارش داد پس از آنکه عباس عراقچی به فرستادگان دونالد ترامپ گفت نمیتواند تضمین کند حملههای سپاه پاسداران در تنگه هرمز ادامه پیدا نکند، ترامپ تصمیم به حمله به اهداف نظامی در ایران گرفت.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید اگر این حملات بدون اطلاع مقامهایی مانند محمدباقر قالیباف یا عباس عراقچی انجام شده باشد، باز هم تصمیم آن از درون ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گرفته شده و اقدامی خودسرانه نبوده است.
جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، درباره تاکید مجتبی خامنهای بر انتقام و تهیه فهرستی از عاملان کشتن علی خامنهای، گفت: «کسی که از حضور بر سر جنازه پدرش هراس دارد، نباید از انتقام و خونخواهی سخن بگوید.»
او افزود: «هزینه اینگونه اظهارات را مردم ایران میپردازند و اگر قرار بر انتقام بوده، چرا جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده است. مجتبی خامنهای هیچ اشارهای به هزینههایی که جنگ بر مردم ایران تحمیل کرده یا وضعیت کنونی کشور نمیکند، بلکه میکوشد همان مسیری را که پدرش پیمود، با ادبیاتی تندتر ادامه دهد تا هسته کوچک حامیان نظام را راضی نگه دارد و نگران است حتی همان هسته محدود نیز دیگر از جمهوری اسلامی حمایت نکند.»
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، هدف قرار گرفتن پل ریلی آققلا و مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی به سمت چین و روسیه را ضربهای مهم به توان لجستیکی و نظامی تهران توصیف کرد.
او گفت واکنش تند رسانههای نزدیک به حکومت، از جمله پیشنهاد حمله به پلها، پالایشگاهها و زیرساختهای کشورهای منطقه، ناشی از دست رفتن یکی از معدود مسیرهای تنفسی جمهوری اسلامی پس از محدود شدن بنادر جنوبی است.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به درخواست آمریکا برای دریافت تعهد رسمی از جمهوری اسلامی درباره توقف حمله به کشتیها در تنگه هرمز، گفت تجربه گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی ممکن است تعهد بدهد، اما تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.
او تاکید کرد آمریکا اکنون به دنبال راستیآزمایی توان حکومت در کنترل نیروهای مسلح و تغییر رفتار عملی جمهوری اسلامی است، نه صرفا دریافت یک بیانیه یا توافق سیاسی.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به گزارش تازه سیانان و تصاویر ماهوارهای گفت جمهوری اسلامی همزمان سه اولویت را دنبال میکند: توسعه تاسیسات هستهای در سایت زیرزمینی «کوه کلنگژلا»، محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی و بازسازی زیرساختهای موشکی.
به گفته او، ابهامهای موجود در تفاهم با آمریکا باعث شده است تهران از فضای دیپلماسی برای پیشبرد برنامههای خود استفاده کند.