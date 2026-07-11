علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت آمریکا توان ورود به یک جنگ تمام‌عیار با جمهوری اسلامی را ندارد و افزود تجربه نشان داده است که دشمن در برابر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ناچار به عقب‌نشینی است.

او همچنین گفت جمهوری اسلامی در حملات اخیر به پایگاه‌های آمریکا در منطقه تنها بخشی از توان موشکی خود را به کار گرفت و همه ظرفیت نظامی خود را به کار نبسته است.

نخعی‌راد افزود اگر اسرائیل «دست به حماقت بزند»، پاسخ تهزان «به مراتب قدرتمندتر از قبل» خواهد بود و مستقیما اسرائیل را هدف قرار خواهد داد.