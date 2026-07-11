محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت تهدیدهای «بیمایه و متوهمانه» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ارزش پاسخ دادن ندارد، این تهدیدها تنها «نشاندهنده استیصال او در برابر صلابت ملت» است.
جوکار در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت افزود جمهوری اسلامی زبان تهدید و زور را نمیفهمد و در صورت هرگونه تجاوز، در میدان با قدرت پاسخ خواهد داد.
ییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت شعارهای امروز تنها کلمات نیستند، بلکه خونخواهی عمیق برای علی خامنهای و پیمانی است که با او بسته شده است.