روزنامه گاردین شنبه ۲۰ تیر گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکاری جهت دریافت هزینه خدمات ناوبری در تنگه هرمز است؛ طرحی که تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مقامهای آمریکایی از جمهوری اسلامی خواستهاند بهطور علنی اعلام کند تنگه هرمز برای عبور کشتیها امن و باز است. همزمان، عمان نیز طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری، نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها، استوار است.
عمان با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه هرمز را نمیدهد. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی به عمان سفر میکند.
چین اعلام کرد صادرات هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع میکند. این اقدام در شرایط ازسرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید تراشه، انجام شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۰ تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکتها را در سراسر جهان، از جمله در چین، مختل کرد.
بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدلهای هوش مصنوعی، بیش از پیش به تراشههای تولید داخل متکی است.
از سوی دیگر هلیوم نقشی اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید نیمهرساناها دارد.
کوری کامبز، رییس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در موسسه پژوهش سیاستگذاری «تریویوم چاینا»، گفت: «ممنوعیت صادرات هلیوم تلاشی آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعلهور شدن دوباره درگیری با ایران است.»
کامبز گفت: «خبر خوب این است که تا جایی که میدانم، هیچ کشوری وابستگی ویژهای به واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید به کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز ۱۹ تیر نوشت حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را در هم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
جلوگیری از صادرات هلیوم مازاد
چین به شدت به هلیوم وارداتی وابسته است. برآورد تریویوم نشان میدهد واردات حدود ۸۵ درصد نیاز این کشور را تامین میکند.
کامبز گفت قطر که در سالهای اخیر بیش از نیمی از هلیوم وارداتی چین را تامین کرده و یکسوم عرضه جهانی را در اختیار دارد، در پی حملات پیشین ایران با اختلال در صادرات روبهرو شد.
ممنوعیت صادرات هلیوم تازهترین نمونه از تلاش پکن برای جلوگیری از کمبود مواد حیاتی در داخل کشور از طریق محدود کردن صادرات است.
چین پیش از این تدابیر مشابهی را درباره سوخت، کودهای شیمیایی و اسید سولفوریک اعمال کرده بود.
کامبز گفت شرکتهای چینی معمولا بخشی از هلیوم مازاد خود را به دیگر بازارهای آسیایی صادر میکردند.
به گفته او، با افزایش خطرهای مربوط به عرضه و بالا رفتن قیمتها در منطقه در پی ازسرگیری درگیری در خاورمیانه، پکن در تلاش است مانع شود شرکتهای داخلی برای کسب سود بیشتر صادرات کنند و باعث جهش قیمتها در بازار داخلی شوند.
هلیوم از میدانهای گاز طبیعی استخراج میشود و نمیتوان آن را در مدت کوتاه از طریق دیگر فرایندهای صنعتی تولید کرد.
در صنعت تراشهسازی، هلیوم برای خنککردن ویفرها، حکاکی پلاسما، رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار، رسوبدهی لایه اتمی، پشتیبانی از فرایند لیتوگرافی و شناسایی نشتی، به کار میرود.
محمد مهدی قمی، فرماندار پاکدشت، صبح شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد صدای انفجارهایی که در شرق استان تهران شنیده شد، ناشی از عملیات کنترلشده امحای مواد منفجره بوده است.
او افزود هیچ جای نگرانی برای شهروندان در این خصوص وجود ندارد.
پیش از این، مقامهای مسئول در موارد مشابه از انجام عملیات امحای مواد منفجره اطلاعرسانی میکردند، اما درباره این عملیات اطلاعیهای منتشر نشده بود.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به گزارش تازه سیانان و تصاویر ماهوارهای گفت جمهوری اسلامی همزمان سه اولویت را دنبال میکند: توسعه تاسیسات هستهای در سایت زیرزمینی «کوه کلنگژلا»، محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی و بازسازی زیرساختهای موشکی.
به گفته او، ابهامهای موجود در تفاهم با آمریکا باعث شده است تهران از فضای دیپلماسی برای پیشبرد برنامههای خود استفاده کند.
رسانههای ایران صبح شنبه ۲۰ تیر از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شرق استان تهران خبر دادند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت شهروندان در پاکدشت و قیامدشت صدای انفجارهایی را از سمت شرق استان تهران شنیدند.
برخی شهروندان نوشتند که در محدوده پارچین نیز صدای انفجار شنیده شده است.
این خبرگزاری افزود که هنوز منشا و محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
رسانههای ایران صبح شنبه ۲۰ تیر از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شرق استان تهران خبر دادند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت شهروندان در پاکدشت و قیامدشت صدای انفجارهایی را از سمت شرق استان تهران شنیدند.
برخی شهروندان نوشتند که در محدوده پارچین نیز صدای انفجار شنیده شده است.
این خبرگزاری افزود که هنوز منشا و محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.