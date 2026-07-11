خبرگزاری رویترز شنبه ۲۰ تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکت‌ها را در سراسر جهان، از جمله در چین، مختل کرد.

بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی، بیش از پیش به تراشه‌های تولید داخل متکی است.

از سوی دیگر هلیوم نقشی اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید نیمه‌رساناها دارد.

کوری کامبز، رییس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در موسسه پژوهش سیاست‌گذاری «تریویوم چاینا»، گفت: «ممنوعیت صادرات هلیوم تلاشی آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعله‌ور شدن دوباره درگیری با ایران است.»

کامبز گفت: «خبر خوب این است که تا جایی که می‌دانم، هیچ کشوری وابستگی ویژه‌ای به واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید به کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود.»

هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

نیویورک‌تایمز ۱۹ تیر نوشت حملات اخیر عملا تفاهم آتش‌بس را در هم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنش‌های منطقه‌ای را تکرار کرد؛ حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافی‌جویانه آمریکا ، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بن‌بستی شکننده».

۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقام‌های جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتش‌بس با تهران خبر داد.

جلوگیری از صادرات هلیوم مازاد

چین به شدت به هلیوم وارداتی وابسته است. برآورد تریویوم نشان می‌دهد واردات حدود ۸۵ درصد نیاز این کشور را تامین می‌کند.

کامبز گفت قطر که در سال‌های اخیر بیش از نیمی از هلیوم وارداتی چین را تامین کرده و یک‌سوم عرضه جهانی را در اختیار دارد، در پی حملات پیشین ایران با اختلال در صادرات روبه‌رو شد.

ممنوعیت صادرات هلیوم تازه‌ترین نمونه از تلاش پکن برای جلوگیری از کمبود مواد حیاتی در داخل کشور از طریق محدود کردن صادرات است.

چین پیش از این تدابیر مشابهی را درباره سوخت، کودهای شیمیایی و اسید سولفوریک اعمال کرده بود.

کامبز گفت شرکت‌های چینی معمولا بخشی از هلیوم مازاد خود را به دیگر بازارهای آسیایی صادر می‌کردند.

به گفته او، با افزایش خطرهای مربوط به عرضه و بالا رفتن قیمت‌ها در منطقه در پی ازسرگیری درگیری در خاورمیانه، پکن در تلاش است مانع شود شرکت‌های داخلی برای کسب سود بیشتر صادرات کنند و باعث جهش قیمت‌ها در بازار داخلی شوند.

هلیوم از میدان‌های گاز طبیعی استخراج می‌شود و نمی‌توان آن را در مدت کوتاه از طریق دیگر فرایندهای صنعتی تولید کرد.

در صنعت تراشه‌سازی، هلیوم برای خنک‌کردن ویفرها، حکاکی پلاسما، رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار، رسوب‌دهی لایه اتمی، پشتیبانی از فرایند لیتوگرافی و شناسایی نشتی، به کار می‌رود.