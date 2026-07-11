کاپیتان سه‌شیرها در این باره گفت: «وقتی در پالم بیچ بودم، از من دعوت کرد با او گلف بازی کنم. خب، وقتی رئیس‌جمهور از شما دعوت می‌کند که جایی بروید… فقط ملاقات با او و البته بازی کردن گلف کنار او، تجربه‌ای واقعا عجیب و خاص بود.»

کین گفت: «امیدوارم وقتی به سن او رسیدم، بتوانم به خوبی او گلف بازی کنم. در مجموع، تجربه‌ای منحصربه‌فرد بود و فقط بابت اینکه از من دعوت کرد تا با او بازی کنم، قدردانش هستم.»

ترامپ پس از پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، در شبکه اجتماعی تروث سوشال از مهاجم بایرن مونیخ تمجید کرد و نوشت: «هری کین از انگلستان، بازیکنی فوق‌العاده است!»

ترامپ روز بعد نیز فاش کرد که این دو با یکدیگر گلف بازی کرده‌اند.

ترامپ گفته بود: «فکر می‌کنم کین بازیکن فوق‌العاده‌ای است. با او گلف بازی کردم و واقعا از او خوشم آمد. گلف‌باز خوبی هم هست. واقعا عالی است.»