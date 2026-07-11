محمد مهدی قمی، فرماندار پاکدشت، صبح شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد صدای انفجارهایی که در شرق استان تهران شنیده شد، ناشی از عملیات کنترلشده امحای مواد منفجره بوده است.
او افزود هیچ جای نگرانی برای شهروندان در این خصوص وجود ندارد.
پیش از این، مقامهای مسئول در موارد مشابه از انجام عملیات امحای مواد منفجره اطلاعرسانی میکردند، اما درباره این عملیات اطلاعیهای منتشر نشده بود.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به گزارش تازه سیانان و تصاویر ماهوارهای گفت جمهوری اسلامی همزمان سه اولویت را دنبال میکند: توسعه تاسیسات هستهای در سایت زیرزمینی «کوه کلنگژلا»، محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی و بازسازی زیرساختهای موشکی.
به گفته او، ابهامهای موجود در تفاهم با آمریکا باعث شده است تهران از فضای دیپلماسی برای پیشبرد برنامههای خود استفاده کند.
رسانههای ایران صبح شنبه ۲۰ تیر از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شرق استان تهران خبر دادند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت شهروندان در پاکدشت و قیامدشت صدای انفجارهایی را از سمت شرق استان تهران شنیدند.
برخی شهروندان نوشتند که در محدوده پارچین نیز صدای انفجار شنیده شده است.
این خبرگزاری افزود که هنوز منشا و محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
رسانههای ایران صبح شنبه ۲۰ تیر از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شرق استان تهران خبر دادند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت شهروندان در پاکدشت و قیامدشت صدای انفجارهایی را از سمت شرق استان تهران شنیدند.
برخی شهروندان نوشتند که در محدوده پارچین نیز صدای انفجار شنیده شده است.
این خبرگزاری افزود که هنوز منشا و محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
دولت اسرائیل در پاسخ به درخواست ایالات متحده، به ارتش این کشور دستور داده است همه عملیات نظامی حساس در جنوب لبنان را متوقف کند.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت اسرائیل تحت فشار آمریکا احتمالا از لبنان خارج خواهد شد، اما بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، همچنان به برهم خوردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا و نیز تشدید اختلافات داخلی لبنان امید بسته است.
در ادامه تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره ضرورت انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنهای، علی خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سخنرانی در قم از کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا» و انتقام را مطرح میکنند، دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید.
رضا گوهرزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت افراد قدرتمند در درون جمهوری اسلامی به دنبال توافق با آمریکا هستند و کسانی که با طرح شعارهای جنگطلبانه و انتقامگیری از آمریکا سخن میگویند، صرفا در پی کسب جایگاه و تقویت موقعیت خود هستند.