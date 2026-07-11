حسین آقایی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، با اشاره به گزارش تازه سی‌ان‌ان و تصاویر ماهواره‌ای گفت جمهوری اسلامی همزمان سه اولویت را دنبال می‌کند: توسعه تاسیسات هسته‌ای در سایت زیرزمینی «کوه کلنگ‌ژلا»، محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی و بازسازی زیرساخت‌های موشکی.

به گفته او، ابهام‌های موجود در تفاهم با آمریکا باعث شده است تهران از فضای دیپلماسی برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند.