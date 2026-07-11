راف چیکونی، رییس کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، به علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت: «وقتی کسی در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد، مسئولیت او اهمیت دارد. صادقانه بگویم، به نظر من چنین فردی همان میزان احترامی را دریافت می‌کند که واقعا سزاوار آن است؛ یعنی هیچ احترامی.»

او افزود: «ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که رنج و درد فراوانی به مردم خود تحمیل کرده و ده‌ها هزار نفر از شهروندانش را تنها به این دلیل که خواهان برخورداری از همان آزادی‌هایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم، قتل‌عام کرده است.»