شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره تحولات مرتبط با ایران برگزار کرد. نماینده آمریکا گفت جمهوری اسلامی باید به دلیل نقض صلح و امنیت بینالمللی پاسخگو شود.
همزمان، دونالد ترامپ در نشست سران ناتو از کشورهای دیگر خواست برای مقابله با اقدامهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی با آمریکا همراه شوند. برخی کارشناسان این موضع را تلاشی برای ایجاد ائتلافی گستردهتر علیه تهران میدانند.
گفتوگو با مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، و محسن مدیرشانهچی، تحلیلگر سیاسی در موسسه صلح جهانی
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، گفت: «اگر جمهوری اسلامی همچنان باقی بماند، میتواند دوباره همان بیثباتیهای منطقهای را ایجاد کند که با منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس در تضاد است و این چرخه دوباره تکرار خواهد شد.»
او افزود: «تشکیل ائتلاف نیازمند زمان، صبر و همکاری با دیگران است، در حالی که به نظر میرسد دونالد ترامپ ترجیح میدهد بهعنوان قدرت برتر تصمیم بگیرد و از دیگران بخواهد با سیاستهای او همراه شوند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به آمار رسانههای حکومتی از تعداد میلیونی شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین علی خامنهای، تاکید کرد که بزرگنمایی شمار شرکتکنندگان اتفاق تازهای برای جمهوری اسلامی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، تلاش حکومت برای «تقدیس» رهبر پیشین از طریق دفن او در مجاورت حرم امام رضا است.
او با مقایسه محل دفن خامنهای با شخصیتهای تاریخی مدفون در حرم، گفت که جایگاه واقعی افراد را نه محل دفن، بلکه قضاوت تاریخ درباره عملکردشان تعیین میکند.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینههای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، این ارزیابیها در پی تشدید تنشهای داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده است.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
گلفنیوز در یادداشتی تحلیلی نوشت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در جریان آتشبس ۶۰ روزه، ممکن است مهمترین اهرم راهبردی تهران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و به جای تقویت موقعیت مذاکرهای، فشارهای نظامی و دیپلماتیک علیه ایران را افزایش داده باشد.
به نوشته نشریه اماراتی گلفنیوز، جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن سه نفتکش غیرنظامی در حالی که آزادی کشتیرانی طبق آتشبس ۶۰ روزه تضمین شده بود، از خطی عبور کرده که میتواند بزرگترین اشتباه راهبردی تهران در سالهای اخیر باشد.
این یادداشت میگوید این حملات به ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه اهداف و زیرساختهای نظامی ایران، اعمال تحریمهای تازه و تشدید تلاشهای بینالمللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شده است.
به نوشته گلفنیوز، تنگه هرمز طی دهههای گذشته مهمترین ابزار ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی بوده است. تهران همواره این پیام را منتقل کرده که اگر نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران نیز نباید چنین امکانی داشته باشند. به اعتقاد نویسنده، همین تهدید در بسیاری از مواقع برای ایجاد تلاطم در بازارهای جهانی انرژی کافی بوده است.
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سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان میدهد جمهوری اسلامی به تازگی طرحی جدید برای ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تدوین کرده است.
امیر گیتی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد