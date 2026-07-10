با وجود تصمیم بی‌سابقه فیفا برای تعلیق یک‌ساله محرومیت مهاجم آمریکا، بلژیک موفق شد این تیم را ۴ بر ۱ شکست دهد و بازیکنانش با تقلید از رقص ترامپ، این پیروزی را جشن گرفتند.

اکنون بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی در ورزشگاه لس‌آنجلس به مصاف اسپانیا می‌رود؛ جایی که بیشتر ظرفیت ۸۰ هزار نفری ورزشگاه در اختیار هواداران آمریکا خواهد بود.

با این حال، گارسیا با تاکید بر اینکه تیمش آماده و محبوب‌تر از گذشته است، گفت: «ما ۱۲ میلیون هوادار بلژیکی داشتیم و اکنون میلیون‌ها نفر دیگر به ما پیوسته‌اند که به ما قدرتی باورنکردنی می‌دهد. همه فکر می‌کنند ما به خانه برمی‌گردیم، اما توانایی شکست اسپانیا را داریم.»

او اسپانیا را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی و بهترین تیم از نظر مالکیت توپ دانست، اما یادآور شد که بلژیک دومین تیم گلزن تورنمنت است و «آمارها برای شکسته شدن هستند.»

سرمربی بلژیک همچنین به سلاح مخفی خود روی نیمکت، یعنی روملو لوکاکو، اشاره کرد که به گفته او لرزه بر اندام حریفان می‌اندازد. لوکاکوی ۳۳ ساله که پس از فصلی سخت در ناپولی نقش خود را به عنوان بازیکن تعویضی پذیرفته است، در این جام به طور میانگین هر ۵۰ دقیقه یک گل به ثمر رسانده و آمار ۹۳ گل ملی را ثبت کرده است.