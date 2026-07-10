اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل اتریش و برتری یک بر صفر برابر پرتغال به این مرحله رسیده و هنوز در این جام گلی دریافت نکرده است. در مقابل، بلژیک با شکست ۳ بر ۲ سنگال و پیروزی پرگل ۴ بر یک برابر آمریکا، با ۱۳ گل زده یکی از آماده‌ترین تیم‌های جام بوده است.

این مسابقه تقابل دو سبک متفاوت است؛ اسپانیا با مالکیت توپ، پاس‌های کوتاه و پرس شدید پس از از دست دادن توپ شناخته می‌شود، در حالی که بلژیک روی انتقال سریع، قدرت فیزیکی و استفاده از فضاهای پشت خط دفاع حریف حساب ویژه‌ای باز کرده است. تیبو کورتوا نیز پیش از این دیدار گفته بود که اسپانیا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است، اما بلژیک تلاش خواهد کرد از فضای پشت مدافعان این تیم استفاده کند.

از نظر تاریخ تقابل‌ها نیز این مسابقه یادآور جام جهانی ۱۹۸۶ است؛ جایی که بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی اسپانیا را پس از تساوی ۱-۱ در ضربات پنالتی حذف کرد. حالا ماتادورها پس از چهار دهه فرصت دارند آن شکست تلخ را جبران کنند.

دلافوئنته در نشست خبری پیش از بازی گفت: «از این مرحله به بعد هر مسابقه یک فینال است و برای صعود باید بهترین نمایشمان را ارائه دهیم.»

رودی گارسیا، سرمربی بلژیک نیز با وجود شانس بیشتر اسپانیا تاکید کرد: «چیزی برای از دست دادن نداریم و آمده‌ایم تا شگفتی خلق کنیم.»

تقابل لامین یامال و نیکو ویلیامز با کوین دی‌بروینه و روملو لوکاکو، مهم‌ترین جذابیت این نبرد اروپایی خواهد بود؛ مسابقه‌ای که برنده آن راهی نیمه‌نهایی جام جهانی می‌شود.