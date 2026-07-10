شبکه اسرائیلی کان گزارش داد برخی در اسرائیل خواهان ورود به تنشهای جدید میان واشینگتن و تهران و ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند، اما برای آغاز دوباره حملات به ایران در انتظار دریافت چراغ سبز دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ماندهاند.
این شبکه، بدون اشاره به منبع، گزارش داد مقامها در اورشلیم برآورد میکنند حملات متقابل میان آمریکا و جمهوری اسلامی در چند روز آینده ادامه یابد.
گلفنیوز در یادداشتی تحلیلی نوشت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در جریان آتشبس ۶۰ روزه، ممکن است مهمترین اهرم راهبردی تهران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و به جای تقویت موقعیت مذاکرهای، فشارهای نظامی و دیپلماتیک علیه ایران را افزایش داده باشد.
به نوشته نشریه اماراتی گلفنیوز، جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن سه نفتکش غیرنظامی در حالی که آزادی کشتیرانی طبق آتشبس ۶۰ روزه تضمین شده بود، از خطی عبور کرده که میتواند بزرگترین اشتباه راهبردی تهران در سالهای اخیر باشد.
این یادداشت میگوید این حملات به ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه اهداف و زیرساختهای نظامی ایران، اعمال تحریمهای تازه و تشدید تلاشهای بینالمللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شده است.
به نوشته گلفنیوز، تنگه هرمز طی دهههای گذشته مهمترین ابزار ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی بوده است. تهران همواره این پیام را منتقل کرده که اگر نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران نیز نباید چنین امکانی داشته باشند. به اعتقاد نویسنده، همین تهدید در بسیاری از مواقع برای ایجاد تلاطم در بازارهای جهانی انرژی کافی بوده است.
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سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان میدهد جمهوری اسلامی به تازگی طرحی جدید برای ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تدوین کرده است.
امیر گیتی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
نیویورکتایمز گزارش داد حملات متقابل آمریکا و حکومت ایران برای دو روز پیاپی، آتشبس شکننده میان دو کشور را بیش از پیش تضعیف کرده و امیدها به دستیابی به یک توافق بلندمدت را کمرنگ ساخته است.
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن -در کنار حملات به کویت و بحرین- موقعیت دشوار اردن را به عنوان یکی از شرکای امنیتی آمریکا در منطقه برجسته کرده است. ارتش اردن اعلام کرد هشت موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده و این حملات هیچ تلفات یا خسارتی بر جای نگذاشته است.
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الجزیره به نقل از شرکت اطلاعات دریایی «لویدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد با ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتیهای بزرگ از مسیر هماهنگشده با آمریکا تقریبا متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، پس از درگیریها تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که پیش از آغاز جنگ، به طور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این آبراه راهبردی عبور میکردند.
با وجود افت شدید تردد دریایی، قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه تغییر محسوسی نداشت و در حدود ۷۶ دلار برای هر بشکه معامله شد.
وبسایت جیاناس در تحلیلی مدعی شد تمرکز ارزیابیهای بینالمللی بر ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، تصویر کاملی از ظرفیت بالقوه هستهای جمهوری اسلامی ارائه نمیدهد و ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ و پنج درصد نیز باید در این برآوردها لحاظ شوند.
مقاله با استناد به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی استدلال میکند در صورت غنیسازی بیشتر این ذخایر، ظرفیت بالقوه جمهوری اسلامی میتواند به مراتب فراتر از برآوردهای متداول باشد. گزارش همچنین مدعی است تهران پیش از حملات اخیر، به جای تمرکز بر ساخت نخستین سلاح هستهای، در حال انباشت مواد لازم برای تولید همزمان چندین سلاح بوده است.
در ادامه این تحلیل آمده است حتی در صورت نابودی تاسیسات هستهای، انتقال، ایمنسازی یا نابودی کامل مواد غنیشده ایران به حضور طولانیمدت کارشناسان فنی و نیروهای نظامی در داخل ایران نیاز خواهد داشت. نویسنده هشدار میدهد باقی ماندن این مواد در ایران، حتی در صورت ادامه مذاکرات، خطر ازسرگیری مخفیانه برنامه هستهای یا استفاده از آنها در ساخت «بمب کثیف» را حفظ میکند.
مقاله در پایان نتیجه میگیرد که صرف تخریب تاسیسات هستهای برای از بین بردن ظرفیت هستهای جمهوری اسلامی کافی نیست و مدعی میشود این مواد باید به طور کامل از ایران خارج شوند و برنامه غنیسازی نیز به طور کامل متوقف شود.