الجزیره به نقل از شرکت اطلاعات دریایی «لویدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد با ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتیهای بزرگ از مسیر هماهنگشده با آمریکا تقریبا متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، پس از درگیریها تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که پیش از آغاز جنگ، به طور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این آبراه راهبردی عبور میکردند.
با وجود افت شدید تردد دریایی، قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه تغییر محسوسی نداشت و در حدود ۷۶ دلار برای هر بشکه معامله شد.
وبسایت جیاناس در تحلیلی مدعی شد تمرکز ارزیابیهای بینالمللی بر ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، تصویر کاملی از ظرفیت بالقوه هستهای جمهوری اسلامی ارائه نمیدهد و ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ و پنج درصد نیز باید در این برآوردها لحاظ شوند.
مقاله با استناد به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی استدلال میکند در صورت غنیسازی بیشتر این ذخایر، ظرفیت بالقوه جمهوری اسلامی میتواند به مراتب فراتر از برآوردهای متداول باشد. گزارش همچنین مدعی است تهران پیش از حملات اخیر، به جای تمرکز بر ساخت نخستین سلاح هستهای، در حال انباشت مواد لازم برای تولید همزمان چندین سلاح بوده است.
در ادامه این تحلیل آمده است حتی در صورت نابودی تاسیسات هستهای، انتقال، ایمنسازی یا نابودی کامل مواد غنیشده ایران به حضور طولانیمدت کارشناسان فنی و نیروهای نظامی در داخل ایران نیاز خواهد داشت. نویسنده هشدار میدهد باقی ماندن این مواد در ایران، حتی در صورت ادامه مذاکرات، خطر ازسرگیری مخفیانه برنامه هستهای یا استفاده از آنها در ساخت «بمب کثیف» را حفظ میکند.
مقاله در پایان نتیجه میگیرد که صرف تخریب تاسیسات هستهای برای از بین بردن ظرفیت هستهای جمهوری اسلامی کافی نیست و مدعی میشود این مواد باید به طور کامل از ایران خارج شوند و برنامه غنیسازی نیز به طور کامل متوقف شود.
نیویورکتایمز گزارش داد حملات متقابل آمریکا و حکومت ایران برای دو روز پیاپی، آتشبس شکننده میان دو کشور را بیش از پیش تضعیف کرده و امیدها به دستیابی به یک توافق بلندمدت را کمرنگ ساخته است.
همچنین سیبیاس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حملات حکومت ایران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز را اقدامهای تروریستی تلقی میکند.
در خبری دیگر والاستریت ژورنال گزارش داد بهای نفت در معاملات روز جمعه کاهش یافت؛ زیرا بازارها امیدوارند تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سطحی محدود باقی بماند.
در ادامه تحولات در تنگه هرمز، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد ادعای رسانههای دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور از تنگه هرمز فقط از مسیرهای تعیینشده از سوی ایران مجاز است، نادرست است.
و از سویی دیگر، عربستان سعودی و کانادا در بیانیهای مشترک بر اهمیت بازگشت کشتیرانی امن و بدون محدودیت در تنگه هرمز تاکید کردند.
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وبسایت «تریدینگکی» در تحلیلی نوشت خبرها درباره ادامه گفتوگوهای فنی میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره پرونده هستهای، پس از میانجیگری قطر و پاکستان، نگرانی بازارها از وقوع جنگی گسترده را کاهش داده و به رشد قیمت بیتکوین و طلا کمک کرده است.
به نوشته این وبسایت، بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به سه درصد رشد کرد و به حدود ۶۳ هزار و ۸۲۰ دلار رسید و بهای هر اونس طلا نیز تا چهار هزار و ۱۲۶ دلار افزایش یافت.
تریدینگکی همچنین پیشبینی کرد در نیمه دوم ژوییه، تمرکز بازارها از تحولات نظامی به آمار تورم آمریکا معطوف خواهد شد و در صورت کاهش تورم و افت قیمت نفت، بیتکوین و طلا میتوانند به روند صعودی خود ادامه دهند.
وبسایت جیاناس در تحلیلی مدعی شد تمرکز ارزیابیهای بینالمللی بر ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، تصویر کاملی از ظرفیت بالقوه هستهای جمهوری اسلامی ارائه نمیدهد و ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ و پنج درصد نیز باید در این برآوردها لحاظ شوند.
مقاله با استناد به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی استدلال میکند در صورت غنیسازی بیشتر این ذخایر، ظرفیت بالقوه جمهوری اسلامی میتواند به مراتب فراتر از برآوردهای متداول باشد. گزارش همچنین مدعی است تهران پیش از حملات اخیر، به جای تمرکز بر ساخت نخستین سلاح هستهای، در حال انباشت مواد لازم برای تولید همزمان چندین سلاح بوده است.
در ادامه این تحلیل آمده است حتی در صورت نابودی تاسیسات هستهای، انتقال، ایمنسازی یا نابودی کامل مواد غنیشده ایران به حضور طولانیمدت کارشناسان فنی و نیروهای نظامی در داخل ایران نیاز خواهد داشت. نویسنده هشدار میدهد باقی ماندن این مواد در ایران، حتی در صورت ادامه مذاکرات، خطر ازسرگیری مخفیانه برنامه هستهای یا استفاده از آنها در ساخت «بمب کثیف» را حفظ میکند.
مقاله در پایان نتیجه میگیرد که صرف تخریب تاسیسات هستهای برای از بین بردن ظرفیت هستهای جمهوری اسلامی کافی نیست و مدعی میشود این مواد باید به طور کامل از ایران خارج شوند و برنامه غنیسازی نیز به طور کامل متوقف شود.
الجزیره به نقل از شرکت اطلاعات دریایی «لویدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد با ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتیها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتیهای بزرگ از مسیر هماهنگشده با آمریکا تقریبا متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، پس از درگیریها تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که پیش از آغاز جنگ، به طور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این آبراه راهبردی عبور میکردند.
با وجود افت شدید تردد دریایی، قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه تغییر محسوسی نداشت و در حدود ۷۶ دلار برای هر بشکه معامله شد.