دشان با ابراز غرور از سومین صعود پیاپی به نیمه‌نهایی، تعهد دفاعی مهاجمان و منسجم‌تر شدن ساختار تیمی را از ویژگی‌های اصلی فرانسه دانست و اشاره کرد که حریفان، هرچقدر هم تلاش کنند، «خطر می‌تواند از هر جایی شکل بگیرد.»

سرمربی فرانسه موفقیت تیمش را در یک‌دستی و همدلی تیمی توصیف کرد که در آن حتی بازیکنان نیمکت‌نشین نیز با تمام وجود از تیم حمایت می‌کنند، زیرا به باور او، «بازیکنان به‌خوبی درک کرده‌اند که حضور در تیم فرانسه، بیش از هر چیز، همراه با وظایف و تعهد است. این پیراهن بالاتر از همه‌چیز قرار دارد.»

او با اشاره به بازی بعدی در ۱۴ ژوییه، همزمان با روز ملی فرانسه، این تورنمنت را یک ماموریت ملی برای شاد کردن مردم خواند و افزود: «ما این مسئولیت را داریم که به احساسات مردم پاسخ دهیم و هر کاری که می‌توانیم برای تمام زنان، مردان و کودکانی که عاشق تیم فرانسه هستند و می‌خواهند پیروزی آن را ببینند، انجام دهیم.»