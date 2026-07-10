دیدیه دشان: امباپه دیکتاتور نیست، بلکه کاملا در خدمت تیم است
پس از پیروزی ۲ بر صفر فرانسه مقابل مراکش و صعود به مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دیدیه دشان با تمجید از عملکرد کاپیتان تیمش، شایعات پیرامون او را رد کرد و گفت: «خیلی از مردم فکر میکنند کیلیان یک دیکتاتور است که فقط به خودش فکر میکند. نه، او کاملاً متمایل به دیگران و در خدمت تیم است.»
دشان با ابراز غرور از سومین صعود پیاپی به نیمهنهایی، تعهد دفاعی مهاجمان و منسجمتر شدن ساختار تیمی را از ویژگیهای اصلی فرانسه دانست و اشاره کرد که حریفان، هرچقدر هم تلاش کنند، «خطر میتواند از هر جایی شکل بگیرد.»
سرمربی فرانسه موفقیت تیمش را در یکدستی و همدلی تیمی توصیف کرد که در آن حتی بازیکنان نیمکتنشین نیز با تمام وجود از تیم حمایت میکنند، زیرا به باور او، «بازیکنان بهخوبی درک کردهاند که حضور در تیم فرانسه، بیش از هر چیز، همراه با وظایف و تعهد است. این پیراهن بالاتر از همهچیز قرار دارد.»
او با اشاره به بازی بعدی در ۱۴ ژوییه، همزمان با روز ملی فرانسه، این تورنمنت را یک ماموریت ملی برای شاد کردن مردم خواند و افزود: «ما این مسئولیت را داریم که به احساسات مردم پاسخ دهیم و هر کاری که میتوانیم برای تمام زنان، مردان و کودکانی که عاشق تیم فرانسه هستند و میخواهند پیروزی آن را ببینند، انجام دهیم.»
کیلیان امباپه، فوقستاره تیم ملی فرانسه در سه دورهای که در جامهای جهانی حضور داشته است، تاکنون ۲۰ گل به ثمر رسانده؛ او به تنهایی رقیب اصلی تیمهای مدعی جام جهانی و در رده دهم جدول گلزنهای جامهای جهانی ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ قرار دارد.
او با گلی که در بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، به رکورد ۲۰ گل خود در ادوار جام جهانی رسید.
برای درک بهتر رکورد گلزنی کیلیان امباپه، بد نیست نگاهی به تعداد گلهای تیمها در سه دوره اخیر جام جهانی بیندازیم:
۱- فرانسه: ۴۶ گل (شامل گلهای امباپه) ۲- انگلیس: ۳۶ گل ۳- آرژانتین: ۳۵ گل ۴- بلژیک: ۳۰ گل ۵- کرواسی: ۲۸ گل ۶- برزیل: ۲۶ گل ۷- پرتغال: ۲۶ گل ۸- اسپانیا: ۲۵ گل ۹- هلند: ۲۱ گل ۱۰- کیلیان امباپه: ۲۰ گل
رکوردهای فعلا دستنیافتنی
کیلیان امباپه با یک گل و یک پاس گل در دیدار امروز برابر مراکش، رکورد دیگری را به نام خود ثبت کرد؛ او نخستین بازیکن از زمان آغاز ثبت این آمارها در سال ۱۹۶۶ است که در دو دوره متفاوت جام جهانی، در هر دوره روی دستکم ۱۰ گل تاثیر مستقیم داشته است.
امباپه که امروز هم به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، تاکنون در جام جهانی ۲۰۲۶، هشت گل و سه پاس گل ثبت کرده است؛ آماری که به هشت گل و دو پاس گل او در جام جهانی قطر چهار سال پیش اضافه میشود.
کیلیان امباپه همچنین با حضور در ترکیب فرانسه مقابل مراکش در مرحله یکچهارم نهایی، رکورد ۲۰ بازی در جام جهانی با پیراهن فرانسه را که پیشتر در اختیار هوگو لوریس، دروازهبان پیشین این تیم، بود، تکرار کرد.
او همچنین با پشت سر گذاشتن آنتوان گریزمان با ۱۹ بازی، به رکورددار بیشترین حضور یک بازیکن غیر دروازهبان فرانسه در جام جهانی تبدیل شد.
امباپه با ثبت این رکورد در ۲۷ سال و ۲۰۱ روزگی، به جوانترین بازیکن تاریخ از هر کشوری تبدیل شد که به ۲۰ بازی در جام جهانی رسیده است و رکورد پیشین ولادیسواف ژمودا، مدافع لهستان، را که در ۲۸ سال و ۳۴ روزگی به این آمار رسیده بود، شکست.
امباپه همچنین برای هفتمین بار گل نخست یک مسابقه جام جهانی را به ثمر رساند. تنها لیونل مسی با ۱۱ بار، بیش از او موفق به انجام این کار شده است.
مراکش آخرین نماینده آفریقا در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، اما در مرحله یکچهارم نهایی به فرانسه باخت و حذف شد. این تیم تنها نماینده قاره بود که موفق شد یک دیدار حذفی را در وقت قانونی یا اضافه با پیروزی به پایان برساند؛ همان برد مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل کانادا، یکی از سه میزبان جام.
مراکش و مصر نیز در مرحله یکشانزدهم نهایی با پیروزی در ضربات پنالتی صعود کردند.
در مجموع، نمایندگان آفریقا این مسابقات را با یک پیروزی، دو صعود از طریق ضربات پنالتی و ۹ شکست در مراحل حذفی به پایان رساندند.
البته باید توجه داشت که بسیاری از این شکستها با اختلافی بسیار اندک رقم خورد؛ از جمله فروپاشی سنگال برابر بلژیک، نزدیک شدن کیپورد و مصر به حذف آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، و همچنین گل دیرهنگام هری کین، کاپیتان انگلیس برای شکست جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یکشانزدهم نهایی.
اکنون تنها تیم غیراروپایی باقیمانده در مسابقات، آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، است.
همچنین تنها قهرمانان جام جهانی در قرن بیستویکم که هنوز در این رقابتها حضور دارند و ممکن است در ادامه با یکدیگر روبهرو شوند، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا هستند.
پایان شکستناپذیری مراکش
از سوی دیگر، امروز روند فوقالعاده ۳۴ بازی بدون شکست مراکش به پایان رسید.
البته یک استثنای بزرگ وجود دارد؛ فینال جام ملتهای آفریقا مقابل سنگال در سال جاری که عنوان قهرمانی بعدا به مراکش داده شد.
اما اگر آخرین شکست ثبتشده این تیم را در نظر بگیریم، باید به تابستان ۲۰۲۵ برگردیم؛ زمانی که مراکش در مسابقات قهرمانی ملتهای آفریقا با نتیجه یک بر صفر برابر کنیا شکست خورد.
نکته دیگر اینکه مراکش در این مسابقه بیش از حد محافظهکارانه بازی کرد.
آیا فرانسه آنها را وادار به چنین سبکی کرد؟ شاید.
اما همین که مراکش تا دقیقه ۸۴ نتوانست حتی یک شوت در چارچوب ثبت کند ــ ضربه آزاد عزالدین اوناحی که مایک منیان بهخوبی مهار کرد ــ بهتنهایی همهچیز را درباره عملکرد هجومی این تیم نشان میدهد.
تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر صفر مراکش را شکست و داد و برای سومین دوره پیدرپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. در این بازی که در استادیوم بوستون برگزار شد، کیلیان امباپه در دقیقه ۵۹ و عثمان دمبله در دقیقه ۶۶ برای خروسها گل زدند.
فرانسه با یک نمایش جذاب دیگر، مراکش را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی جام جهانی صعود کرد؛ اما مصدومیت دیرهنگام کیلیان امباپه باعث نگرانی شد.
امباپه پس از آنکه در نیمه نخست یک پنالتی را از دست داد، با یک ضربه کاتدار زیبا گل نخست فرانسه را به ثمر رساند. این هشتمین گل او در این جام جهانی بود و او را در جدول گلزنان در کنار لیونل مسی قرار داد.
امباپه سپس پاس گل دوم فرانسه را هم ساخت و عثمان دمبله با یک ضربه زمینی توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد.
فرانسه در مرحله نیمهنهایی برای رسیدن به فینال به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت و اکنون همه نگاهها به وضعیت مصدومیت این مهاجم ۲۷ ساله دوخته شده است.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه با گلی که در دقیقه ۵۹ بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثمر رساند، با هشت گل، در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت.
امباپه با این گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به ۲۰ رساند. این آمار، پنج گل بیشتر از رونالدو، اسطوره برزیل، هشت گل بیشتر از پله، ۹ گل بیشتر از کریستیانو رونالدو و ۱۲ گل بیشتر از دیهگو مارادونا است.
شاید او بتواند پایان دوران حرفهای خود، با اختلاف به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود، اما در حال حاضر، تنها یک گل با لیونل مسی فاصله دارد.
فوقستاره فرانسوی به خوبی در محوطه جریمه برای خود فضا ایجاد کرد و سپس توپ را به زیبایی از کنار دیوپ با ضربهای کاتدار به گوشه دورتر دروازه فرستاد.
ضربه کاپیتان فرانسه، عجیب و فوقالعاده بود؛ امباپه تقریبا بدون عقب بردن پا شوت زد، آنقدر سریع که عیسی دیوپ فرصت نکرد روی او فشار بیاورد و سپس توپ را با قوسی تماشایی به گوشه دروازه فرستاد.
پس از بازبینی صحنه توسط VAR به دلیل احتمال هند در جریان شکلگیری حمله، گل تایید شد.