مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ایرنا گفت: «حمله به علی خامنه‌ای «تمام ابهت آمریکا را از بین برد» و واشینگتن را به استیصال و درخواست برای پایان جنگ کشاند.».

میرسلیم همچنین گفت کشته شدن علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش، «ادعاها و انتقادهای مطرح‌شده علیه او» را بی‌اعتبار کرد و خامنه‌ای را به «نماد ایستادگی» و «الگویی جاودانه» تبدیل کرد.