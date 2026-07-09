اردن: موشکهای جمهوری اسلامی را رهگیری کردیم
دولت اردن اعلام کرد موشکهای ایرانی وارد حریم هوایی این کشور شدند و با آنها مقابله شد.
دولت اردن اعلام کرد موشکهای ایرانی وارد حریم هوایی این کشور شدند و با آنها مقابله شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با ارسال نامهای به احمد الشرع، همتای سوری خود، اعلام کرد قصد دارد نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند.
ترامپ در این نامه که نسخهای از آن به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، نوشت: «قول داده بودم همه موانعی را که بر سر راه بازسازی کشور شما قرار دارد، برطرف کنم و بهزودی، سرانجام قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.»
او افزود شرکتهای آمریکایی آماده سرمایهگذاری در سوریه هستند و میتوانند در بازسازی و آبادانی این کشور نقش ایفا کنند.
ترامپ و الشرع ۱۷ تیر در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کردند.
رییسجمهوری آمریکا در این دیدار از اقدامات الشرع علیه گروه داعش تمجید کرد و گفت: «همه به او احترام میگذارند، از جمله خود من.»
در جریان جنگ داخلی سوریه، گروههای شبهنظامی مختلف، از جمله داعش، در بخشهایی از این کشور نفوذ یافتند.
داعش از ماه فوریه تاکنون مسئولیت چندین حمله علیه نیروهای دولتی سوریه را بر عهده گرفته و از آغاز مرحلهای تازه از عملیات خود علیه دولت الشرع خبر داده است.
دوره ۴۵ روزه بررسی کنگره
رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد نامه ترامپ درباره حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، پس از دیدار اخیر رهبران دو کشور در آنکارا، به رییسجمهوری سوریه تحویل داده شد.
ترامپ همچنین اعلام کرد کنگره آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید این تصمیم را در یک دوره ۴۵ روزه مورد بررسی قرار دهد و پس از طی شدن این روند، خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اجرایی خواهد شد.
قرار گرفتن در فهرست آمریکا از کشورهای حامی تروریسم، محدودیتهایی از جمله در زمینه دریافت کمکهای خارجی ایالات متحده، صادرات تجهیزات دفاعی و برخی مبادلات مالی را به دنبال دارد.
استقبال رییس بانک مرکزی سوریه
صفوت رسلان، رییس بانک مرکزی سوریه، با استقبال از تصمیم ترامپ اعلام کرد خروج سوریه از این فهرست، زمینه را برای گسترش سرمایهگذاری، احیای اقتصاد و بازگشت این کشور به نظام اقتصاد جهانی فراهم خواهد کرد.
رویترز همچنین گزارش داد چندین شرکت عربستان سعودی در چارچوب تلاشهای ریاض برای حمایت از بازسازی سوریه، در حال برنامهریزی برای سرمایهگذاریهایی چند میلیارد دلاری در این کشور هستند.
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از تصمیم خود برای کمکهای مالی به سوریه خبر دادهاند.
ترامپ اردیبهشت ۱۴۰۴ با امضای یک فرمان اجرایی، تحریمهای آمریکا علیه سوریه را لغو کرد و مسیر پایان انزوای این کشور از نظام مالی بینالمللی را هموار ساخت.
سفارت آمریکا در امان در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردن، به شهروندان آمریکایی مستقر در این کشور هشدار صادر کرد.
سفارت آمریکا در ایکس نوشت که گزارشها نشان میدهد موشکها، پهپادها یا راکتها در حریم هوایی اردن مشاهده شدهاند.
این سفارتخانه از شهروندان خواست فورا به مکانی دارای پوشش بالاسر پناه ببرند، در محل امن بمانند، از حضور در فضای باز خودداری کنند و اطلاعیهها و هشدارهای مقامهای محلی را دنبال کنند.
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن اعلام کرد آژیرهای هشدار در پی ورود موشکهای شلیکشده از جمهوری اسلامی به حریم هوایی این کشور به صدا درآمد و این موشکها رهگیری شدند.
او گفت نیروهای مسلح اردن با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید علیه این کشور آماده هستند و همه توان خود را برای حفظ امنیت کشور و سلامت شهروندان به کار گرفتهاند.
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن همچنین گفت نهادهای مسئول دستورالعملها و اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان و ساکنان قرار خواهند داد و از آنها خواست به این دستورالعملها پایبند باشند و از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
شورای امنیت سازمان ملل جمعه ۱۹ تیر در چارچوب دستور کار «منع اشاعه»، نشستی درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای با ایران برگزار میکند.
قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ توافق هستهای غرب با جمهوری اسلامی، برجام، را تایید کرد.
این نشست به درخواست بحرین و پنج عضو اروپایی شورای امنیت، شامل دانمارک، فرانسه، یونان، لتونی و بریتانیا، برگزار میشود.
انتظار میرود یکی از مقامهای دبیرخانه سازمان ملل در این نشست درباره تازهترین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ توضیح دهد.
یک مقام امنیتی اسرائیل در گفتوگو با کانال ۱۲ اسرائیل بر آمادگی این کشور برای احتمال ازسرگیری درگیریها با جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که در صورت «اشتباه» تهران، ارتش اسرائیل آماده است.
این مقام گفت: «تحولات ایران را با دقت دنبال میکنیم. در حال حاضر، ایران مهمترین محور امنیتی است. اگر آنها اشتباهی کنند، برنامههای حمله از پیش آماده است. در حال حاضر تغییری در دستورالعملها ایجاد نشده است.»
یک مقام امنیتی دیگر به کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «همه نگاهها به توپ است و توپ در زمین ایران قرار دارد. پیشبینی اینکه در این جبهه چه رخ خواهد داد، شاید دشوارتر از هر زمان دیگری در سالهای اخیر باشد.»