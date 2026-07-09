جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، بر ضرورت تثبیت آتشبس در جنوب لبنان و فشار بر اسرائیل برای توقف اقدامات نظامی تاکید کرد.
او همچنین خواستار توقف بمباران، انفجارها و عملیات تخریب و خاکبرداری نیروهای اسرائیلی در شهرها و روستاها شد.
میشل عیسی پس از این دیدار گفت سفر رییسجمهوری لبنان به واشینگتن در این مقطع اهمیت ویژهای دارد و نشاندهنده توجه دونالد ترامپ به لبنان و تلاش او برای تحقق امنیت و ثبات در این کشور است.
او افزود یک هیات نظامی آمریکایی طی روزهای آینده برای هماهنگی درباره اجرای توافقهای مربوط به مناطق آزمایشی به بیروت میرود.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت نخست دونالد ترامپ، خبر داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با مشکلات سلامتی دستوپنجه نرم میکند.
فلین پنجشنبه ۱۸ تیر در جریان سخنرانی در نشست «بنیاد ائتلاف کره-آمریکا» در سئول گفت جامعه بینالمللی باید خود را برای سناریوهای احتمالی پس از پایان سلسله حاکم بر کره شمالی آماده کند.
اظهارات او در شرایطی مطرح شد که طی سالهای اخیر، بارها گزارشها و گمانهزنیهایی درباره وضعیت سلامتی کیم منتشر شده، اما بهدلیل انزوای کره شمالی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات، تایید مستقل این گزارشها ممکن نبوده است.
خبرگزاری رویترز ۱۷ فروردین به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد بر اساس «اطلاعات موثق»، دختر رهبر کره شمالی بهعنوان جانشین پدرش و رهبر آینده کشور انتخاب شده است.
فلین پیشتر در حوزههای اطلاعاتی و عملیات ویژه ارتش آمریکا فعالیت کرده و ریاست «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» را بر عهده داشته است.
فلین نخستین مشاور امنیت ملی دولت اول ترامپ بود، اما کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، در پی جنجالهای مربوط به تماسهایش با سفیر روسیه و تحقیقات درباره ارتباط با مسکو، از سمت خود کنارهگیری کرد.
مخالفت ضمنی فلین با دستیابی سئول به سلاح هستهای
فلین در ادامه سخنان خود، به بحثهای مطرحشده در کره جنوبی درباره لزوم دستیابی به سلاح هستهای اشاره کرد و گفت: «اگر من هم در موقعیت شما بودم، شاید میخواستم از توانمندی هستهای برخوردار باشم.»
او در عین حال تاکید کرد: «آنچه کره جنوبی و کل منطقه واقعا به آن نیاز دارند، چتر هستهای قدرتمند ایالات متحده است.»
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا غنیسازی اورانیوم را اقدامی «بسیار خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد اتخاذ چنین رویکردی میتواند به تشدید تنشها میان کشورهای منطقه بینجامد.
روزنامه «چوسون ایلبو» کره جنوبی ۱۸ تیر در تفسیر این اظهارات نوشت فلین در واقع از سئول خواسته است به بازدارندگی هستهای آمریکا اعتماد کند، زیرا توسعه برنامه هستهای بومی کره جنوبی میتواند به گسترش تسلیحات اتمی و افزایش تنشها در منطقه منجر شود.
فلین همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال فناوری هستهای کره شمالی به ایران، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها تاکید کرد.
۱۱ اردیبهشت، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، اعلام کرد پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
تمجید از پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا
در نشست سئول، لیم هو یونگ، رییس بنیاد ائتلاف کره-آمریکا، گفت پیش از امضای پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا در سال ۱۹۵۳، شبهجزیره کره طی بیش از ۷۰ سال شاهد شش جنگ بود.
او افزود در هفت دهه پس از شکلگیری این ائتلاف، هیچ جنگی در شبهجزیره کره رخ نداده و همین ثبات، زمینهساز توسعه اقتصادی و گذار به دموکراسی شده است.
لیم تاکید کرد اعتماد مهمترین رکن هر ائتلاف است و حتی در صورت بروز اختلاف، طرفها باید با گفتوگوی صادقانه مسائل را حلوفصل کنند.
سه سال و نیم پس از نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با پیروزی ۲ بر صفر فرانسه به پایان رسید، تیم ملی مراکش خود را برای رویارویی دوباره با خروسها، این بار در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند؛ دیداری حساس که شیرهای اطلس نمیخواهند با حس انتقامجویی وارد آن شوند.
مراکش پس از صعود راحت از مرحله گروهی، هلند را در ضربات پنالتی شکست داد و سپس با پیروزی ۳ بر صفر مقابل کانادا به این مرحله رسید. محمد وهبی، سرمربی مراکش، درباره بازی با کانادا گفت: «این یک بازی با بلوغ بالا، انعطافپذیری فراوان و آرامش زیاد بود. وقتی مسابقهای سخت را ۳ بر صفر میبرید، یک موفقیت بزرگ است.»
وهبی که پس از جام ملتهای آفریقا هدایت مراکش را بر عهده گرفت، خاطره حسرتبار نیمهنهایی ۲۰۲۲ را به یاد دارد: «من با افسوس از آن بازی خارج شدم؛ با خودم گفتم حیف شد، میتوانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم. فرصتهایی داشتیم و یک پنالتی هم برای ما گرفته نشد. مهمترین چیز این است که روز جمعه هیچ حسرتی نداشته باشیم.»
با این حال، او بحث انتقام را رد میکند: «من این ایده را دوست ندارم. بحث انتقام مطرح نیست. ما میخواهیم برنده شویم، چون میخواهیم در نیمهنهایی باشیم؛ همین و بس. این همان ذهنیتی است که باید داشته باشیم؛ نباید به حضور در یکچهارم نهایی قانع شویم.»
او با تمجید از قدرت فرانسه افزود: «فرانسه تیمی کامل با خط دفاعی مستحکم و بازیکنانی با سرعت بالا در خط حمله است. اما بارها گفتهام و باز هم میگویم: هیچتیمی شکستناپذیر نیست؛ نه آنها، نه ما و نه هیچ تیم دیگری.»
عزالدین اوناهی، هافبک ۲۶ ساله مراکش که در دیدار سال ۲۰۲۲ نیز حاضر بود، با سرمربی خود همعقیده است: «ما به جزئیات کوچک باختیم. آن شکست درسهای زیادی به ما آموخت، اما به معنای آن نیست که با روحیه انتقامجویی وارد زمین شویم؛ این ذهنیت ما نیست.»
بازیکن باشگاه خیرونا در نهایت تاکید کرد: «وقتی میدانید قرار است در یکچهارم نهایی جام جهانی مقابل فرانسه، یکی از بهترین تیمهای جهان، بازی کنید، انگیزه خودبهخود وجود دارد. مقابل فرانسه، کوچکترین اشتباهات فورا مجازات میشوند و ما باید در بالاترین سطح خود باشیم.»
خبرگزاری رسمی قطر (قنا) گزارش داد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن حملات به شناورها در تنگه هرمز، بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفتوگو و دیپلماسی و اجرای یادداشت تفاهم تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر قطر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز را، با وجود فضای کاهش تنش و تلاشهای دیپلماتیک، محکوم کرد و گفت این اقدامات اعتماد را تضعیف میکند، امنیت کشتیرانی بینالمللی را به خطر میاندازد و به تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقهای آسیب میزند.
نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در پایان بار دیگر حمایت دوحه از تلاشها برای مهار تنشها و دستیابی به توافقی جامع با هدف تقویت امنیت، ثبات و صلح پایدار در منطقه را اعلام کرد.
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گزارش توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال
تیم ملی فوتبال آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از آنچه انتظار میرفت، به زحمت افتاده است. اما ادعاها درباره اینکه فیفا جام جهانی را به سود آرژانتین «مهندسی» کرده، پس از پیروزی جنجالی این تیم مقابل مصر به اوج رسیده است.
در حالی که بسیاری تصور میکردند آرژانتین بهراحتی از سد کیپ ورد و مصر در مراحل حذفی عبور خواهد کرد، شاگردان لیونل اسکالونی در هر دو مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ و پس از نبردی دشوار به پیروزی رسیدند.
تصمیم داور برای نپذیرفتن اعتراض مصر به گل پیروزیبخش انزو فرناندز در دیدار مرحله یکهشتم نهایی در آتلانتا و همچنین مردود اعلام کردن گل پیشین مصطفی زیکو، باعث شد برخی از جمله بازیکنان و اعضای تیم مصر، مسابقات را «مهندسیشده» توصیف کنند.
مصریها مدعی هستند داوری به سود آرژانتین و لیونل مسی بوده است.
حسام حسن، سرمربی مصر، پس از مسابقه گفت تیمش «ناعادلانه با آن برخورد شده» و «مورد ظلم قرار گرفته است.»
او همچنین مدعی شد: «شاید میخواستند قهرمان جهان در مسابقات بماند. شاید میخواستند مسی همچنان در کورس رقابت باقی بماند.»
هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد، اما این موضوع مانع گسترش تئوریهای توطئه درباره مسیر آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی نشده است.
جام جهانی پیش از این نیز پس از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر نقش داشتن در لغو محرومیت فولارین بالوگون، با بحثهایی درباره سلامت تصمیمگیریها روبهرو شده بود.
اکنون روزنامه تلگراف برخی از مهمترین ادعاهای مطرحشده درباره حمایت از آرژانتین را بررسی کرده است.
فرار مسی از کارت قرمز
در نخستین دیدار آرژانتین مقابل الجزایر، بسیاری معتقد بودند لیونل مسی به دلیل خطای شدید روی عیسی ماندی باید از زمین اخراج میشد.
شیمون مارسینیاک، داور لهستانی مسابقه، حتی خطا اعلام نکرد و VAR نیز تشخیص داد که صحنه مستحق کارت قرمز نیست.
ندوم اونوها، مدافع پیشین منچسترسیتی، در ESPN گفت: «به نظر من این صحنه صددرصد کارت قرمز داشت. مسی خودش هم میدانست ممکن است به دردسر بیفتد.»
آلخاندرو مورنو، مهاجم پیشین ونزوئلا، نیز گفت: «این صحنه صددرصد کارت قرمز برای مسی بود.»
این موضوع زمانی جنجالیتر شد که فولارین بالوگون در دیدار آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، در صحنهای که برخی آن را مشابه میدانستند، با کارت قرمز اخراج شد.
آرژانتین کارت زرد کمتری گرفته است
آرژانتین در دیدار مقابل الجزایر با وجود ۱۳ خطا، هیچ کارت زردی دریافت نکرد.
در دیدار برابر اردن نیز همین اتفاق تکرار شد؛ در حالی که اردن با وجود خطاهای کمتر، سه کارت زرد گرفت.
تا پایان مرحله یکهشتم نهایی، آرژانتین تنها سه کارت دریافت کرده؛ دومین آمار پایین میان تیمهای حاضر در یکچهارم نهایی، در حالی که چهارمین تیم از نظر تعداد خطاها بوده است.
بهطور میانگین، آرژانتین به ازای هر ۱۹.۷ خطا یک کارت دریافت کرده، در حالی که انگلیس به ازای هر ۶.۸ خطا یک کارت گرفته است.
اظهارات اینفانتینو
پس از پیروزی دشوار آرژانتین مقابل کیپ ورد، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، در گفتوگو با تلویزیون آرژانتین گفت که هنگام مسابقه «همراه آرژانتین رنج کشیده است.»
او بلافاصله توضیح داد که منظورش این بوده که «ما، بهعنوان افراد بیطرف، برای هر دو تیم آرزوی موفقیت داشتیم.»
تیم داوری کاملا آرژانتینی برای بازی فرانسه
فیفا برای دیدار یکچهارم نهایی فرانسه و مراکش، یک تیم کامل داوری از آرژانتین انتخاب کرد.
با توجه به اینکه بسیاری فرانسه را جدیترین رقیب آرژانتین برای قهرمانی میدانند، این تصمیم واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت.
مسیر آسانتر آرژانتین
پیش از آغاز جام جهانی نیز برخی معتقد بودند فیفا با قرار دادن آرژانتین، فرانسه، اسپانیا و انگلیس در چهار بخش جداگانه جدول، مسیر آسانتری برای این تیمها ایجاد کرده است.
آرژانتین پس از صدرنشینی در گروه خود، با کیپ ورد، مصر و حالا سوئیس روبهرو شده است.
این نخستین بار نیست
پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برخی چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند.
لوئیس فن خال، سرمربی وقت هلند، سال ۲۰۲۳ گفت: «فکر میکنم از قبل برنامهریزی شده بود که مسی قهرمان جهان شود.»
او هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد.
جام جهانی ۱۹۷۸
تلگراف همچنین به جام جهانی ۱۹۷۸ اشاره میکند؛ رقابتهایی که آرژانتین در دوران حکومت نظامی خورخه رافائل ویدلا میزبان آن بود.
پیروزی ۶ بر صفر مقابل پرو، که آرژانتین را راهی فینال کرد، از همان زمان با اتهامهایی درباره تبانی همراه شد؛ هرچند این ادعاها هرگز اثبات نشدند.
جام جهانی ۱۹۹۰
در جام جهانی ۱۹۹۰ نیز برزیل مدعی شد برانکو، مدافع این تیم، پس از نوشیدن آب از بطری کادر پزشکی آرژانتین دچار سرگیجه شد.
سالها بعد، کارلوس بیلاردو، سرمربی وقت آرژانتین، درباره این ماجرا گفت: «نمیگویم چنین اتفاقی نیفتاده است.»
فدراسیون فوتبال برزیل خواستار بررسی این موضوع شد، اما هیچ اقدام انضباطی از سوی فیفا ثبت نشد.
تلگراف در پایان تاکید میکند که با وجود مطرح شدن این ادعاها، تاکنون هیچ مدرک معتبری که نشان دهد فیفا نتایج جام جهانی را به سود آرژانتین مهندسی کرده، ارائه نشده است.