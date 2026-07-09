مراکش پس از صعود راحت از مرحله گروهی، هلند را در ضربات پنالتی شکست داد و سپس با پیروزی ۳ بر صفر مقابل کانادا به این مرحله رسید. محمد وهبی، سرمربی مراکش، درباره بازی با کانادا گفت: «این یک بازی با بلوغ بالا، انعطاف‌پذیری فراوان و آرامش زیاد بود. وقتی مسابقه‌ای سخت را ۳ بر صفر می‌برید، یک موفقیت بزرگ است.»

وهبی که پس از جام ملت‌های آفریقا هدایت مراکش را بر عهده گرفت، خاطره حسرت‌بار نیمه‌نهایی ۲۰۲۲ را به یاد دارد: «من با افسوس از آن بازی خارج شدم؛ با خودم گفتم حیف شد، می‌توانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم. فرصت‌هایی داشتیم و یک پنالتی هم برای ما گرفته نشد. مهم‌ترین چیز این است که روز جمعه هیچ حسرتی نداشته باشیم.»

با این حال، او بحث انتقام را رد می‌کند: «من این ایده را دوست ندارم. بحث انتقام مطرح نیست. ما می‌خواهیم برنده شویم، چون می‌خواهیم در نیمه‌نهایی باشیم؛ همین و بس. این همان ذهنیتی است که باید داشته باشیم؛ نباید به حضور در یک‌چهارم نهایی قانع شویم.»

او با تمجید از قدرت فرانسه افزود: «فرانسه تیمی کامل با خط دفاعی مستحکم و بازیکنانی با سرعت بالا در خط حمله است. اما بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم: هیچ‌تیمی شکست‌ناپذیر نیست؛ نه آن‌ها، نه ما و نه هیچ تیم دیگری.»

عزالدین اوناهی، هافبک ۲۶ ساله مراکش که در دیدار سال ۲۰۲۲ نیز حاضر بود، با سرمربی خود هم‌عقیده است: «ما به جزئیات کوچک باختیم. آن شکست درس‌های زیادی به ما آموخت، اما به معنای آن نیست که با روحیه انتقام‌جویی وارد زمین شویم؛ این ذهنیت ما نیست.»

بازیکن باشگاه خیرونا در نهایت تاکید کرد: «وقتی می‌دانید قرار است در یک‌چهارم نهایی جام جهانی مقابل فرانسه، یکی از بهترین تیم‌های جهان، بازی کنید، انگیزه خود‌به‌خود وجود دارد. مقابل فرانسه، کوچک‌ترین اشتباهات فورا مجازات می‌شوند و ما باید در بالاترین سطح خود باشیم.»