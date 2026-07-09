همزمان با افزایش تنش‌های منطقه، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، پنجشنبه ۱۸ تیر در سفری وارد کویت شد.

مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در فرودگاه امیری از محمد بن زاید و هیئت همراه او استقبال کرد.

منصور بن زاید آل نهیان، معاون رییس امارات، سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور، و شماری از مقام‌های ارشد امارات، محمد بن زاید را در این سفر همراهی می‌کنند.