رسانههای ایران گزارش دادند که ظهر پنجشنبه ۱۸ تیر صدای انفجار در برخی شهرهای کشور از جمله بوشهر، عسلویه و بندرعباس شنیده شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اعلام کرد چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی چغادک و یک اسکله صیادی در جنوب استان هدف حمله قرار گرفت که تاکنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن اعلام کرد آژیرهای هشدار در پی ورود موشکهای شلیکشده از جمهوری اسلامی به حریم هوایی این کشور به صدا درآمد و این موشکها رهگیری شدند.
او گفت نیروهای مسلح اردن با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید علیه این کشور آماده هستند و همه توان خود را برای حفظ امنیت کشور و سلامت شهروندان به کار گرفتهاند.
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن همچنین گفت نهادهای مسئول دستورالعملها و اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان و ساکنان قرار خواهند داد و از آنها خواست به این دستورالعملها پایبند باشند و از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
شورای امنیت سازمان ملل جمعه ۱۹ تیر در چارچوب دستور کار «منع اشاعه»، نشستی درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای با ایران برگزار میکند.
قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ توافق هستهای غرب با جمهوری اسلامی، برجام، را تایید کرد.
این نشست به درخواست بحرین و پنج عضو اروپایی شورای امنیت، شامل دانمارک، فرانسه، یونان، لتونی و بریتانیا، برگزار میشود.
انتظار میرود یکی از مقامهای دبیرخانه سازمان ملل در این نشست درباره تازهترین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ توضیح دهد.
یک مقام امنیتی اسرائیل در گفتوگو با کانال ۱۲ اسرائیل بر آمادگی این کشور برای احتمال ازسرگیری درگیریها با جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که در صورت «اشتباه» تهران، ارتش اسرائیل آماده است.
این مقام گفت: «تحولات ایران را با دقت دنبال میکنیم. در حال حاضر، ایران مهمترین محور امنیتی است. اگر آنها اشتباهی کنند، برنامههای حمله از پیش آماده است. در حال حاضر تغییری در دستورالعملها ایجاد نشده است.»
یک مقام امنیتی دیگر به کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «همه نگاهها به توپ است و توپ در زمین ایران قرار دارد. پیشبینی اینکه در این جبهه چه رخ خواهد داد، شاید دشوارتر از هر زمان دیگری در سالهای اخیر باشد.»
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری صداوسیما گفت تهدید و فشار آمریکا باعث تغییر مسیر جمهوری اسلامی نخواهد شد.
او با اشاره به حملات ۲۴ ساعت اخیر به مراکز جمهوری اسلامی گفت: «پاسخ متقابل جمهوری اسلامی قطعا شدیدتر از حجم تجاوزات آنها خواهد بود.»
بروجردی همچنین گفت هرگونه اقدام خارج از تفاهمهای انجامشده درباره تنگه هرمز، تنشها در منطقه را افزایش خواهد داد.
او افزود در صورت ادامه حملات آمریکا، جمهوری اسلامی پاسخهای خود را به منافع گستردهتر این کشور در منطقه توسعه میدهد و در صورت تداوم حملات، برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی برنامهریزی خواهد شد.
همزمان با افزایش تنشهای منطقه، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، پنجشنبه ۱۸ تیر در سفری وارد کویت شد.
مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در فرودگاه امیری از محمد بن زاید و هیئت همراه او استقبال کرد.
منصور بن زاید آل نهیان، معاون رییس امارات، سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخستوزیر و وزیر کشور، و شماری از مقامهای ارشد امارات، محمد بن زاید را در این سفر همراهی میکنند.