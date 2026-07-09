این شبکه در گزارشی نوشت نشست ناتو امسال صرفاً یک گردهمایی دیپلماتیک نبود، بلکه به نمایش زنده‌ای از سرعت تغییر معادلات ژئوپلیتیک در زمانی تبدیل شد که ترامپ در مرکز تصمیم‌گیری قرار دارد.

به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، پیش از آغاز نشست، مجموعه‌ای از پرونده‌های حساس بر فضای اجلاس سایه انداخته بود؛ از جنگ روسیه و اوکراین، برنامه هسته‌ای ایران، امنیت اروپا و مناقشه گرینلند گرفته تا اختلاف بر سر بودجه دفاعی اعضای ناتو و جایگاه ولودیمیر زلنسکی نزد دولت آمریکا. گزارش تاکید می‌کند که تقریبا همه این موضوعات در نهایت به مواضع ترامپ گره خورده بودند.

این گزارش می‌افزاید اعضای اروپایی ناتو و کانادا در آستانه اجلاس عملا زیر ذره‌بین کاخ سفید قرار داشتند. ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بار دیگر متحدان اروپایی را به دلیل هزینه نکردن کافی برای دفاع و همچنین آنچه کم‌کاری ناتو در قبال ایران توصیف کردند، به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند.

سی‌ان‌بی‌سی همچنین به انتقادهای مجدد ترامپ از دانمارک بر سر گرینلند و حملات لفظی او به اسپانیا به دلیل نرسیدن به اهداف هزینه‌های دفاعی ناتو اشاره می‌کند و می‌نویسد همزمان زلنسکی نیز برای جلب حمایت بیشتر متحدان در آنکارا حضور داشت، در حالی که همواره نسبت به نحوه برخورد ترامپ با خود اطمینان نداشت.

به نوشته این شبکه، نقطه عطف اجلاس زمانی رقم خورد که ترامپ اعلام کرد دیگر به تعامل با جمهوری اسلامی، تفاهم‌نامه و آتش‌بس پایبند نیست. این اظهارات باعث افت بازارهای مالی و افزایش بهای نفت شد و این تصور را به وجود آورد که اجلاس به سمت بحرانی تازه حرکت می‌کند.

اما به گفته نویسنده گزارش، تنها چند ساعت بعد فضای اجلاس به طور کامل تغییر کرد. رهبران کشورهای عضو ناتو در گفت‌وگوهای غیررسمی به خبرنگاران گفتند ترامپ در نشست پشت درهای بسته با دقت به سخنان همه رهبران گوش داده، از جلسه رضایت داشته و آن را با روحیه‌ای مثبت ترک کرده است.

ترامپ نیز در نشست خبری پایانی اجلاس این روایت را تایید کرد. او در کنار مارکو روبیو، وزیر خارجه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، پیت هگست و استیون میلر، معاون رییس دفتر کاخ سفید، از «محبت فراوان» میان رهبران سخن گفت و اظهار داشت: «اتحاد فوق‌العاده بود. محبت موجود در اتاق واقعا غیرعادی بود.»

سی‌ان‌بی‌سی این تغییر لحن را چرخشی چشمگیر نسبت به انتقادهای تند ترامپ از همان متحدان تنها چند ساعت قبل توصیف می‌کند.

این گزارش در ادامه برندگان و بازندگان اجلاس را بررسی کرده است. به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، رجب طیب اردوغان از مهم‌ترین برندگان نشست بود؛ زیرا پس از میزبانی موفق اجلاس، به نظر می‌رسد بیش از گذشته به دریافت موافقت واشینگتن برای فروش جنگنده‌های اف-۳۵ نزدیک شده است.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز با ادامه حمایت و تمجید از ترامپ توانست دست‌کم در مقطع کنونی آمریکا را در چارچوب ناتو حفظ کند. همچنین اسپانیا و دانمارک، با وجود انتقادهای اولیه، در نشست خبری پایانی با توبیخ تازه‌ای از سوی ترامپ روبه‌رو نشدند.

این شبکه، ولودیمیر زلنسکی را نیز از دیگر برندگان اجلاس می‌داند و می‌نویسد عملکرد اوکراین در تثبیت جبهه‌های نبرد و انتقال جنگ به عمق خاک روسیه، نگاه ترامپ را نسبت به کی‌یف بهبود بخشیده است. به نوشته گزارش، زلنسکی حتی ممکن است به توافقی برای تولید سامانه‌های موشکی پاتریوت دست یافته باشد؛ موضوعی که مدت‌ها از اولویت‌های اوکراین بوده است.

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در مقابل، سی‌ان‌بی‌سی معتقد است ولادیمیر پوتین از نمایش وحدت ناتو، افزایش بودجه‌های دفاعی اعضا و گرم‌تر شدن روابط ترامپ و زلنسکی، از بازندگان اصلی این اجلاس محسوب می‌شود.

این گزارش تاکید می‌کند که با وجود تغییر محسوس فضای اجلاس، آینده ایران همچنان مهم‌ترین پرسش بی‌پاسخ باقی مانده است. نویسنده گزارش می‌گوید از ترامپ پرسیده است اگر واقعاً از آتش‌بس و تفاهم‌نامه با ایران عبور کرده، گام بعدی چه خواهد بود؛ اما رییس‌جمهوری آمریکا تنها پاسخ داده است که در دوران ریاست‌جمهوری او، ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

سی‌ان‌بی‌سی در پایان نتیجه می‌گیرد که اگرچه فضای اجلاس ناتو طی دو روز به شکلی چشمگیر دگرگون شد، اما پرسش‌های اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه سیاست آمریکا در قبال [حکومت] ایران به کدام سو خواهد رفت، آیا فضای مثبت میان ترامپ و متحدان ناتو دوام خواهد آورد و این تحولات چه تاثیری بر آینده جنگ اوکراین خواهد گذاشت. به نوشته این شبکه، مهم‌ترین درس این اجلاس آن بود که هرگاه ترامپ در مرکز تحولات قرار می‌گیرد، متحدان، رقبا و حتی بازارهای جهانی ناچارند خود را به سرعت با واقعیت‌های جدید تطبیق دهند.

