در روزهای گذشته، فیفا به دلیل تصمیم‌های فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی آن مسابقه، به جانبداری از آرژانتین و لیونل مسی متهم شده است.

کولینا با دفاع از عملکرد کلی داوران گفت: «به طور کلی از داوری‌ها رضایت داریم. بحث‌های سازنده همیشه بخشی از فوتبال است، اما اتهامات بی‌اساس جایی در ورزش ما ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند سلامت داوران فیفا یا استقلال رای آن‌ها را زیر سوال ببرد؛ حتی رییس فیفا نیز دخالتی در کار ما ندارد.»

این داور سرشناس سابق، درباره گل مردودشده مصر توضیح داد: «سیستم VAR موظف است فاز تهاجمی منجر به گل را بررسی کند. در آن صحنه، مروان عطیه، بازیکن مصر، به وضوح پای لیساندرو مارتینز را لگد کرد و این یک خطای قطعی بود.»

او همچنین برخورد دقایق پایانی میان محمد صلاح و خولیان آلوارز در محوطه جریمه را یک «برخورد طبیعی در جریان بازی» دانست و تایید کرد که لتکسیه در این مسابقه هیچ اشتباهی مرتکب نشده است.