دفاع قاطع کولینا از داوران؛ اتهامات بیاساس جایی در ورزش ندارد
در آستانه آغاز مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پیرلوئیجی کولینا، رییس کمیته داوران فیفا، به جنجالهای اخیر پیرامون داوریها، بهویژه مسابقه جنجالی آرژانتین و مصر، واکنش نشان داد.
در آستانه آغاز مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پیرلوئیجی کولینا، رییس کمیته داوران فیفا، به جنجالهای اخیر پیرامون داوریها، بهویژه مسابقه جنجالی آرژانتین و مصر، واکنش نشان داد.
در روزهای گذشته، فیفا به دلیل تصمیمهای فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی آن مسابقه، به جانبداری از آرژانتین و لیونل مسی متهم شده است.
کولینا با دفاع از عملکرد کلی داوران گفت: «به طور کلی از داوریها رضایت داریم. بحثهای سازنده همیشه بخشی از فوتبال است، اما اتهامات بیاساس جایی در ورزش ما ندارد. هیچکس نمیتواند سلامت داوران فیفا یا استقلال رای آنها را زیر سوال ببرد؛ حتی رییس فیفا نیز دخالتی در کار ما ندارد.»
این داور سرشناس سابق، درباره گل مردودشده مصر توضیح داد: «سیستم VAR موظف است فاز تهاجمی منجر به گل را بررسی کند. در آن صحنه، مروان عطیه، بازیکن مصر، به وضوح پای لیساندرو مارتینز را لگد کرد و این یک خطای قطعی بود.»
او همچنین برخورد دقایق پایانی میان محمد صلاح و خولیان آلوارز در محوطه جریمه را یک «برخورد طبیعی در جریان بازی» دانست و تایید کرد که لتکسیه در این مسابقه هیچ اشتباهی مرتکب نشده است.
سه سال و نیم پس از نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ که با پیروزی ۲ بر صفر فرانسه به پایان رسید، تیم ملی مراکش خود را برای رویارویی دوباره با خروسها، این بار در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند؛ دیداری حساس که شیرهای اطلس نمیخواهند با حس انتقامجویی وارد آن شوند.
مراکش پس از صعود راحت از مرحله گروهی، هلند را در ضربات پنالتی شکست داد و سپس با پیروزی ۳ بر صفر مقابل کانادا به این مرحله رسید. محمد وهبی، سرمربی مراکش، درباره بازی با کانادا گفت: «این یک بازی با بلوغ بالا، انعطافپذیری فراوان و آرامش زیاد بود. وقتی مسابقهای سخت را ۳ بر صفر میبرید، یک موفقیت بزرگ است.»
وهبی که پس از جام ملتهای آفریقا هدایت مراکش را بر عهده گرفت، خاطره حسرتبار نیمهنهایی ۲۰۲۲ را به یاد دارد: «من با افسوس از آن بازی خارج شدم؛ با خودم گفتم حیف شد، میتوانستیم کارهای بیشتری انجام دهیم. فرصتهایی داشتیم و یک پنالتی هم برای ما گرفته نشد. مهمترین چیز این است که روز جمعه هیچ حسرتی نداشته باشیم.»
با این حال، او بحث انتقام را رد میکند: «من این ایده را دوست ندارم. بحث انتقام مطرح نیست. ما میخواهیم برنده شویم، چون میخواهیم در نیمهنهایی باشیم؛ همین و بس. این همان ذهنیتی است که باید داشته باشیم؛ نباید به حضور در یکچهارم نهایی قانع شویم.»
او با تمجید از قدرت فرانسه افزود: «فرانسه تیمی کامل با خط دفاعی مستحکم و بازیکنانی با سرعت بالا در خط حمله است. اما بارها گفتهام و باز هم میگویم: هیچتیمی شکستناپذیر نیست؛ نه آنها، نه ما و نه هیچ تیم دیگری.»
عزالدین اوناهی، هافبک ۲۶ ساله مراکش که در دیدار سال ۲۰۲۲ نیز حاضر بود، با سرمربی خود همعقیده است: «ما به جزئیات کوچک باختیم. آن شکست درسهای زیادی به ما آموخت، اما به معنای آن نیست که با روحیه انتقامجویی وارد زمین شویم؛ این ذهنیت ما نیست.»
بازیکن باشگاه خیرونا در نهایت تاکید کرد: «وقتی میدانید قرار است در یکچهارم نهایی جام جهانی مقابل فرانسه، یکی از بهترین تیمهای جهان، بازی کنید، انگیزه خودبهخود وجود دارد. مقابل فرانسه، کوچکترین اشتباهات فورا مجازات میشوند و ما باید در بالاترین سطح خود باشیم.»
تیم ملی فوتبال آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از آنچه انتظار میرفت، به زحمت افتاده است. اما ادعاها درباره اینکه فیفا جام جهانی را به سود آرژانتین «مهندسی» کرده، پس از پیروزی جنجالی این تیم مقابل مصر به اوج رسیده است.
در حالی که بسیاری تصور میکردند آرژانتین بهراحتی از سد کیپ ورد و مصر در مراحل حذفی عبور خواهد کرد، شاگردان لیونل اسکالونی در هر دو مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ و پس از نبردی دشوار به پیروزی رسیدند.
تصمیم داور برای نپذیرفتن اعتراض مصر به گل پیروزیبخش انزو فرناندز در دیدار مرحله یکهشتم نهایی در آتلانتا و همچنین مردود اعلام کردن گل پیشین مصطفی زیکو، باعث شد برخی از جمله بازیکنان و اعضای تیم مصر، مسابقات را «مهندسیشده» توصیف کنند.
مصریها مدعی هستند داوری به سود آرژانتین و لیونل مسی بوده است.
حسام حسن، سرمربی مصر، پس از مسابقه گفت تیمش «ناعادلانه با آن برخورد شده» و «مورد ظلم قرار گرفته است.»
او همچنین مدعی شد: «شاید میخواستند قهرمان جهان در مسابقات بماند. شاید میخواستند مسی همچنان در کورس رقابت باقی بماند.»
هیچ مدرکی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد، اما این موضوع مانع گسترش تئوریهای توطئه درباره مسیر آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی نشده است.
جام جهانی پیش از این نیز پس از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر نقش داشتن در لغو محرومیت فولارین بالوگون، با بحثهایی درباره سلامت تصمیمگیریها روبهرو شده بود.
اکنون روزنامه تلگراف برخی از مهمترین ادعاهای مطرحشده درباره حمایت از آرژانتین را بررسی کرده است.
فرار مسی از کارت قرمز
در نخستین دیدار آرژانتین مقابل الجزایر، بسیاری معتقد بودند لیونل مسی به دلیل خطای شدید روی عیسی ماندی باید از زمین اخراج میشد.
شیمون مارسینیاک، داور لهستانی مسابقه، حتی خطا اعلام نکرد و VAR نیز تشخیص داد که صحنه مستحق کارت قرمز نیست.
ندوم اونوها، مدافع پیشین منچسترسیتی، در ESPN گفت: «به نظر من این صحنه صددرصد کارت قرمز داشت. مسی خودش هم میدانست ممکن است به دردسر بیفتد.»
آلخاندرو مورنو، مهاجم پیشین ونزوئلا، نیز گفت: «این صحنه صددرصد کارت قرمز برای مسی بود.»
این موضوع زمانی جنجالیتر شد که فولارین بالوگون در دیدار آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، در صحنهای که برخی آن را مشابه میدانستند، با کارت قرمز اخراج شد.
آرژانتین کارت زرد کمتری گرفته است
آرژانتین در دیدار مقابل الجزایر با وجود ۱۳ خطا، هیچ کارت زردی دریافت نکرد.
در دیدار برابر اردن نیز همین اتفاق تکرار شد؛ در حالی که اردن با وجود خطاهای کمتر، سه کارت زرد گرفت.
تا پایان مرحله یکهشتم نهایی، آرژانتین تنها سه کارت دریافت کرده؛ دومین آمار پایین میان تیمهای حاضر در یکچهارم نهایی، در حالی که چهارمین تیم از نظر تعداد خطاها بوده است.
بهطور میانگین، آرژانتین به ازای هر ۱۹.۷ خطا یک کارت دریافت کرده، در حالی که انگلیس به ازای هر ۶.۸ خطا یک کارت گرفته است.
اظهارات اینفانتینو
پس از پیروزی دشوار آرژانتین مقابل کیپ ورد، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، در گفتوگو با تلویزیون آرژانتین گفت که هنگام مسابقه «همراه آرژانتین رنج کشیده است.»
او بلافاصله توضیح داد که منظورش این بوده که «ما، بهعنوان افراد بیطرف، برای هر دو تیم آرزوی موفقیت داشتیم.»
تیم داوری کاملا آرژانتینی برای بازی فرانسه
فیفا برای دیدار یکچهارم نهایی فرانسه و مراکش، یک تیم کامل داوری از آرژانتین انتخاب کرد.
با توجه به اینکه بسیاری فرانسه را جدیترین رقیب آرژانتین برای قهرمانی میدانند، این تصمیم واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت.
مسیر آسانتر آرژانتین
پیش از آغاز جام جهانی نیز برخی معتقد بودند فیفا با قرار دادن آرژانتین، فرانسه، اسپانیا و انگلیس در چهار بخش جداگانه جدول، مسیر آسانتری برای این تیمها ایجاد کرده است.
آرژانتین پس از صدرنشینی در گروه خود، با کیپ ورد، مصر و حالا سوئیس روبهرو شده است.
این نخستین بار نیست
پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برخی چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند.
لوئیس فن خال، سرمربی وقت هلند، سال ۲۰۲۳ گفت: «فکر میکنم از قبل برنامهریزی شده بود که مسی قهرمان جهان شود.»
او هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد.
جام جهانی ۱۹۷۸
تلگراف همچنین به جام جهانی ۱۹۷۸ اشاره میکند؛ رقابتهایی که آرژانتین در دوران حکومت نظامی خورخه رافائل ویدلا میزبان آن بود.
پیروزی ۶ بر صفر مقابل پرو، که آرژانتین را راهی فینال کرد، از همان زمان با اتهامهایی درباره تبانی همراه شد؛ هرچند این ادعاها هرگز اثبات نشدند.
جام جهانی ۱۹۹۰
در جام جهانی ۱۹۹۰ نیز برزیل مدعی شد برانکو، مدافع این تیم، پس از نوشیدن آب از بطری کادر پزشکی آرژانتین دچار سرگیجه شد.
سالها بعد، کارلوس بیلاردو، سرمربی وقت آرژانتین، درباره این ماجرا گفت: «نمیگویم چنین اتفاقی نیفتاده است.»
فدراسیون فوتبال برزیل خواستار بررسی این موضوع شد، اما هیچ اقدام انضباطی از سوی فیفا ثبت نشد.
تلگراف در پایان تاکید میکند که با وجود مطرح شدن این ادعاها، تاکنون هیچ مدرک معتبری که نشان دهد فیفا نتایج جام جهانی را به سود آرژانتین مهندسی کرده، ارائه نشده است.
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه اعلام کرد فیفا درخواست این تیم برای لغو کارت زرد جنجالی مایکل اولیسه در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی مقابل پاراگوئه را رد کرده است: «در مورد کارت زرد اولیسه تغییری ایجاد نشد. امروز صبح تصمیم فیفا را دریافت کردیم و کارت زرد او پابرجا ماند.»
این تصمیم به این معناست که اگر اولیسه در دیدار یکچهارم نهایی فرانسه مقابل مراکش، روز پنجشنبه، یک کارت زرد دیگر دریافت کند، بازی احتمالی نیمهنهایی را به دلیل محرومیت از دست خواهد داد.
به گزارش آسوشیتدپرس، فدراسیون فوتبال فرانسه به کارت زردی که در دقیقه ۹۷ پیروزی یک بر صفر مقابل پاراگوئه و پس از درگیری اولیسه با ماتیاس گالارسا به او داده شد، اعتراض کرده بود.
گالارسا در جریان این درگیری روی زمین افتاد، اما تصاویر تلویزیونی تنها نشان میداد که اولیسه پیراهن بازیکن پاراگوئه را گرفته و سپس او روی زمین افتاده است.
اعتراض فرانسه پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته در تماس با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خواستار لغو محرومیت فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، شد. فیفا نیز محرومیت بالوگون را لغو کرد و به او اجازه داد در دیدار مقابل بلژیک به میدان برود.
وضعیت اعتراض اولیسه نخستین موضوعی بود که در نشست خبری روز چهارشنبه از دشان پرسیده شد. فرانسه خود را برای چهارمین حضور پیاپی در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی آماده میکند و در صورت پیروزی مقابل مراکش، میتواند پس از آلمان و برزیل، سومین کشوری باشد که در سه جام جهانی متوالی به نیمهنهایی میرسد.
با این حال، بخش عمده نشست خبری دشان به مسائل خارج از زمین اختصاص داشت؛ از جمله اظهارات نژادپرستانه اخیر علیه کیلیان امباپه، بحثهای مربوط به داوری و آینده خود او.
این موضوعها بر دیدار مهم فرانسه و مراکش سایه انداخته است؛ مسابقهای که تکرار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است و فرانسه در آن به پیروزی رسید. مقامهای فرانسه نیز برای جلوگیری از ناآرامیهای احتمالی، هزاران نیروی پلیس را در حالت آمادهباش قرار دادهاند.
دوشنبه، امباپه اظهارات یک سناتور پاراگوئه را پس از شکست این کشور مقابل فرانسه محکوم کرد. دشان درباره وضعیت روحی ستاره تیمش گفت: «کیلیان حالش خوب است. هر اتفاقی که افتاده، نمیخواهم دوباره به آن فکر کند. او از نظر ذهنی و جسمی بسیار قدرتمند است و فقط روی بازی فردا تمرکز دارد.»
پس از آنکه سه بازیکن فرانسه در دیدار قبلی کارت زرد گرفتند، در حالی که هیچ بازیکنی از پاراگوئه اخطار نگرفت، سوالهایی درباره قضاوت داور مطرح شد.
اما دشان گفت: «این موضوع از کنترل ما خارج است. به داوری اعتماد دارم. برخی تصمیمهای داوری ممکن است محل بحث باشند و این به نظر افراد بستگی دارد. حریف ما مراکش است، نه داور. داور برای اجرای عادلانه قوانین بازی در زمین حضور دارد.»
سرمربی ۵۷ ساله فرانسه که پس از پایان این مسابقات از هدایت تیم ملی کنار خواهد رفت، درباره آینده خود نیز گفت: «از نگرانی شما ممنونم، اما به آن فکر نمیکنم. بازی قبلی هم میتوانست آخرین مسابقه من باشد. من و کادر فنی فقط میخواهیم فردا پیروز شویم. تمام تمرکز من روی تیم مراکش است تا بتوانیم این مسابقه را ببریم.»
فشارها بر جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، پس از تصمیم به تعلیق محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در جام جهانی همچنان افزایش یافته است. به نوشته اتلتیک، بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدهاند.
بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و قرار بود دیدار مرحله یکهشتم نهایی برابر بلژیک را از دست بدهد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.
بلژیک پیش از مسابقه به این تصمیم اعتراض کرد، اما فیفا درخواست این کشور را رد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز تایید کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگون بازنگری شود. او کارت قرمز این بازیکن را «بیعدالتی بزرگ» توصیف کرد.
اینفانتینو در واکنش گفت: «نهادهای قضایی فیفا مستقل هستند. آنها بهطور مستقل عمل میکنند، مقررات انضباطی فیفا را اجرا میکنند و بر اساس قوانین و جزییات هر پرونده تصمیم میگیرند.»
او افزود: «در گفتوگو با رییسجمهوری ترامپ توضیح دادم که یک روند حقوقی در نهادهای مستقل قضایی فیفا در جریان است و پرونده در زمان مقرر توسط مرجع صالح بررسی خواهد شد. سازوکار فیفا به همین شکل است و من همیشه از این اصل دفاع خواهم کرد.»
به نوشته اتلتیک؛ روز چهارشنبه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامهای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیمگیری در پرونده بالوگون شدند.
این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن به فیفا صورت گرفت؛ نامهای که در آن خواسته شده بود شکایت اخلاقی درباره اعطای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ بررسی شود. در آن شکایت همچنین اینفانتینو به «نقض مکرر» اصل بیطرفی سیاسی فیفا متهم شده بود.
در نامه جدید آمده است: «با توجه به تصمیم روز یکشنبه برای تعلیق اجرای محرومیت خودکار یک جلسهای، اکنون زمان آن رسیده که فدراسیونهای فوتبال اروپا، که همگی عضو فیفا هستند، وارد عمل شوند و از فیفا بخواهند روند تصمیمگیری در این پرونده را بررسی کند.»
امضاکنندگان تاکید کردند که اساسنامه و آییننامه اخلاقی فیفا بهروشنی اصل بیطرفی سیاسی را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، فیفا باید در امور سیاسی و مذهبی بیطرف بماند و ماده ۱۵ آییننامه اخلاقی نیز مقامهای فوتبالی را به رعایت بیطرفی سیاسی ملزم میکند و برای نقض آن مجازاتهایی در نظر گرفته است.
در این نامه همچنین از فدراسیونهای فوتبال اروپا خواسته شده است به درخواستهای پیشین نمایندگان پارلمان اروپا و فدراسیون فوتبال نروژ برای تحقیق درباره ارتباطهای جیانی اینفانتینو با دونالد ترامپ بپیوندند و روند تصمیمگیری درباره لغو محرومیت بالوگون نیز در این تحقیقات بررسی شود.
سازمان غیرانتفاعی FairSquare نیز اعلام کرد شکایتی را به کمیته بینالمللی المپیک درباره «نقض مکرر اصل بیطرفی سیاسی» از سوی جیانی اینفانتینو ارائه خواهد کرد.
لورا مکآلیستر، کاپیتان پیشین تیم ملی ولز و نایبرییس یوفا، گفت پرونده بالوگون میتواند به «باتلاقی تمامعیار» تبدیل شود.
او به رادیو بیبیسی ولز گفت: «اکنون هر رهبر سیاسی میتواند تلفن را بردارد و بگوید سابقهای برای تغییر مجازات یک بازیکن ایجاد شده است و این موضوع بسیار خطرناک است.»
او افزود: «اینکه حتی فضایی ایجاد شود که بتوان احکام انضباطی داخل زمین را، درست یا نادرست، زیر سوال برد، بسیار خطرناک است.»
یوفا نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیهای، تعلیق محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» توصیف کرد و گفت این تصمیم «از خط قرمز عبور کرده است.»
فیفا اعلام کرد جاستین بیبر همراه با مدونا، شکیرا و BTS در نخستین اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت؛ برنامهای که برخی از بزرگترین هنرمندان جهان را در نقطه تلاقی فوتبال، موسیقی و فعالیتهای اجتماعی گرد هم میآورد.
برنا بوی، که ترانه مشترکش با شکیرا با عنوان «Dai Dai» همچنان در صدر جدولهای موسیقی جهان قرار دارد، نیز در این برنامه ۱۱ دقیقهای اجرا خواهد کرد.
گوستاوو دودامل، رهبر ارکستر ونزوئلایی و مدیر هنری فیلارمونیک نیویورک، و گروه کر PS22 با همراهی کلدپلی نیز در این اجرا حضور خواهند داشت.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «وقتی صحبت از نیازهای جهان میشود، هیچ چیز مهمتر از آموزش نیست. خوشحالیم که جاستین بیبر در کنار مدونا، شکیرا و BTS در اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد تا از صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن و ماموریت ما برای گسترش دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت و فرصتهای فوتبالی حمایت کند.»
او افزود: «برنا بوی، گوستاوو دودامل و گروه کر PS22 با همراهی کلدپلی نیز با انتقال پیام وحدت و امید برای میلیاردها نفر در سراسر جهان نقش مهمی خواهند داشت. این برنامه که با هدایت کریس مارتین، خواننده کلدپلی، طراحی شده، فوتبال، موسیقی و ارزشهای مشترک ما را جشن خواهد گرفت و میراثی فراتر از سوت پایان مسابقه بر جای خواهد گذاشت.»
به گفته فیفا، اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی از «صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن» حمایت میکند؛ طرحی که هدف آن جمعآوری ۱۰۰ میلیون دلار برای گسترش دسترسی کودکان جهان به آموزش باکیفیت و فرصتهای فوتبالی است.
تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دلار برای این صندوق جمعآوری شده و یک دلار از فروش هر بلیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نیز به آن اختصاص مییابد.
جاستین بیبر گفت: «جام جهانی مردم سراسر جهان را به شکلی کنار هم میآورد که هیچ رویداد دیگری قادر به انجام آن نیست. خوشحالم که بخشی از این اجرا هستم و بیشتر از آن خوشحالم که این برنامه به گسترش دسترسی کودکان به آموزش در سراسر جهان کمک میکند.»
برنا بوی نیز گفت: «جام جهانی یکی از معدود رویدادهایی است که واقعا تمام جهان را متحد میکند. اینکه نماینده آفریقا در نخستین اجرای بین دو نیمه فینال جام جهانی باشم، هم افتخار بزرگی است و هم مسیولیتی که آن را دستکم نمیگیرم. خوشحالم که بخشی از اجرایی هستم که علاوه بر جشن گرفتن فوتبال و فرهنگ، به ایجاد فرصتهای آموزشی بیشتر برای کودکان جهان کمک میکند.»
شخصیتهای «سسمی استریت» و «ماپتها» نیز در این برنامه حضور خواهند داشت تا بر پیام اصلی این اجرا، یعنی گسترش دسترسی کودکان جهان به آموزش باکیفیت، تاکید کنند.
این برنامه با همکاری گلوبال سیتیزن، لایو نیشن و Done + Dusted تولید میشود. کریس مارتین، خواننده گروه کلدپلی، در ویدیوی معرفی هنرمندان گفت این اجرا «درباره همبستگی است... و همه به آن دعوت هستند.»
فیفا و گلوبال سیتیزن در ماه مه ۲۰۲۶ نخستین گروه دریافتکنندگان کمک مالی از صندوق آموزش را معرفی کردند؛ طرحهایی که دسترسی کودکان جوامع کمبرخوردار در ۱۰ کشور به آموزش و فوتبال را گسترش میدهند.
هیات مشورتی صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن شامل جیانی اینفانتینو، هیو ایوانز، شکیرا، هیو جکمن، ایوانکا ترامپ، د ویکند، سرنا ویلیامز، کاکا و جیم دیمر است.
همچنین در قالب کارزار «اتحاد برای آموزش»، بازیکنان در دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی، یکچهارم نهایی و نیمهنهایی، نشان این کارزار را روی آستین پیراهن خود خواهند داشت تا درباره برنامههایی مانند صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن، برنامه «فوتبال برای مدارس» و پروژههای آموزشی بنیاد فیفا آگاهیرسانی کنند.