خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که پنجشنبه ۱۸ تیر یک حمله پهپادی اردوگاه یک گروه مخالف کرد ایرانی را در شمال شرق اربیل عراق هدف قرار داد.
به گفته این منابع، حمله به اردوگاه این گروه در نزدیکی اربیل انجام شد.
بر اساس این گزارش، تا لحظه انتشار خبر هیچ تلفات جانی در پی این حمله گزارش نشده است.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و آن را حملاتی «فجیع» خواند.
دو وزیر در این تماس آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی آن را بررسی کردند.
وزارت خارجه عربستان افزود دو طرف بر ضرورت کاهش تنش، مهار بحران و بهکارگیری همه تلاشها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.
مرسک، شرکت کشتیرانی دانمارکی، اعلام کرد خدمات کشتیرانی خود در مسیر خاورمیانه به ساحل شرقی آمریکا را بار دیگر از طریق کانال سوئز از سر میگیرد. این اقدام بخشی از روند بازگرداندن مسیرهای کشتیرانی این شرکت از دریای سرخ است.
این شرکت اعلام کرد با ازسرگیری این مسیر، زمان سفر کشتیها در مسیر غرب بهطور میانگین هفت روز و در مسیر شرق تا ۱۴ روز کاهش خواهد یافت.
مرسک در بیانیهای اعلام کرد: «مسیر کانال سوئز و دریای سرخ سریعترین، پایدارترین و کارآمدترین مسیر برای ارائه خدمات حملونقل میان هند، خاورمیانه و ساحل شرقی آمریکا است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با ارسال نامهای به احمد الشرع، همتای سوری خود، اعلام کرد قصد دارد نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند.
ترامپ در این نامه که نسخهای از آن به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، نوشت: «قول داده بودم همه موانعی را که بر سر راه بازسازی کشور شما قرار دارد، برطرف کنم و بهزودی، سرانجام قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.»
او افزود شرکتهای آمریکایی آماده سرمایهگذاری در سوریه هستند و میتوانند در بازسازی و آبادانی این کشور نقش ایفا کنند.
ترامپ و الشرع ۱۷ تیر در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا با یکدیگر دیدار کردند.
رییسجمهوری آمریکا در این دیدار از اقدامات الشرع علیه گروه داعش تمجید کرد و گفت: «همه به او احترام میگذارند، از جمله خود من.»
در جریان جنگ داخلی سوریه، گروههای شبهنظامی مختلف، از جمله داعش، در بخشهایی از این کشور نفوذ یافتند.
داعش از ماه فوریه تاکنون مسئولیت چندین حمله علیه نیروهای دولتی سوریه را بر عهده گرفته و از آغاز مرحلهای تازه از عملیات خود علیه دولت الشرع خبر داده است.
دوره ۴۵ روزه بررسی کنگره
رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد نامه ترامپ درباره حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، پس از دیدار اخیر رهبران دو کشور در آنکارا، به رییسجمهوری سوریه تحویل داده شد.
ترامپ همچنین اعلام کرد کنگره آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرده است. بر اساس قوانین ایالات متحده، کنگره باید این تصمیم را در یک دوره ۴۵ روزه مورد بررسی قرار دهد و پس از طی شدن این روند، خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اجرایی خواهد شد.
قرار گرفتن در فهرست آمریکا از کشورهای حامی تروریسم، محدودیتهایی از جمله در زمینه دریافت کمکهای خارجی ایالات متحده، صادرات تجهیزات دفاعی و برخی مبادلات مالی را به دنبال دارد.
استقبال رییس بانک مرکزی سوریه
صفوت رسلان، رییس بانک مرکزی سوریه، با استقبال از تصمیم ترامپ اعلام کرد خروج سوریه از این فهرست، زمینه را برای گسترش سرمایهگذاری، احیای اقتصاد و بازگشت این کشور به نظام اقتصاد جهانی فراهم خواهد کرد.
رویترز همچنین گزارش داد چندین شرکت عربستان سعودی در چارچوب تلاشهای ریاض برای حمایت از بازسازی سوریه، در حال برنامهریزی برای سرمایهگذاریهایی چند میلیارد دلاری در این کشور هستند.
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از تصمیم خود برای کمکهای مالی به سوریه خبر دادهاند.
ترامپ اردیبهشت ۱۴۰۴ با امضای یک فرمان اجرایی، تحریمهای آمریکا علیه سوریه را لغو کرد و مسیر پایان انزوای این کشور از نظام مالی بینالمللی را هموار ساخت.
سفارت آمریکا در امان در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردن، به شهروندان آمریکایی مستقر در این کشور هشدار صادر کرد.
سفارت آمریکا در ایکس نوشت که گزارشها نشان میدهد موشکها، پهپادها یا راکتها در حریم هوایی اردن مشاهده شدهاند.
این سفارتخانه از شهروندان خواست فورا به مکانی دارای پوشش بالاسر پناه ببرند، در محل امن بمانند، از حضور در فضای باز خودداری کنند و اطلاعیهها و هشدارهای مقامهای محلی را دنبال کنند.
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن اعلام کرد آژیرهای هشدار در پی ورود موشکهای شلیکشده از جمهوری اسلامی به حریم هوایی این کشور به صدا درآمد و این موشکها رهگیری شدند.
او گفت نیروهای مسلح اردن با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید علیه این کشور آماده هستند و همه توان خود را برای حفظ امنیت کشور و سلامت شهروندان به کار گرفتهاند.
وزیر اطلاعرسانی دولت اردن همچنین گفت نهادهای مسئول دستورالعملها و اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان و ساکنان قرار خواهند داد و از آنها خواست به این دستورالعملها پایبند باشند و از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.