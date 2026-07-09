فلین پنج‌شنبه ۱۸ تیر در جریان سخنرانی در نشست «بنیاد ائتلاف کره-آمریکا» در سئول گفت جامعه بین‌المللی باید خود را برای سناریوهای احتمالی پس از پایان سلسله حاکم بر کره شمالی آماده کند.

اظهارات او در شرایطی مطرح شد که طی سال‌های اخیر، بارها گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت سلامتی کیم منتشر شده، اما به‌دلیل انزوای کره شمالی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات، تایید مستقل این گزارش‌ها ممکن نبوده است.

خبرگزاری رویترز ۱۷ فروردین به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد بر اساس «اطلاعات موثق»، دختر رهبر کره شمالی به‌عنوان جانشین پدرش و رهبر آینده کشور انتخاب شده است.

فلین پیش‌تر در حوزه‌های اطلاعاتی و عملیات ویژه ارتش آمریکا فعالیت کرده و ریاست «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» را بر عهده داشته است.

فلین نخستین مشاور امنیت ملی دولت اول ترامپ بود، اما کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، در پی جنجال‌های مربوط به تماس‌هایش با سفیر روسیه و تحقیقات درباره ارتباط با مسکو، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

مخالفت ضمنی فلین با دستیابی سئول به سلاح هسته‌ای

فلین در ادامه سخنان خود، به بحث‌های مطرح‌شده در کره جنوبی درباره لزوم دستیابی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد و گفت: «اگر من هم در موقعیت شما بودم، شاید می‌خواستم از توانمندی هسته‌ای برخوردار باشم.»

او در عین حال تاکید کرد: «آنچه کره جنوبی و کل منطقه واقعا به آن نیاز دارند، چتر هسته‌ای قدرتمند ایالات متحده است.»

مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا غنی‌سازی اورانیوم را اقدامی «بسیار خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند به تشدید تنش‌ها میان کشورهای منطقه بینجامد.

روزنامه «چوسون ایلبو» کره جنوبی ۱۸ تیر در تفسیر این اظهارات نوشت فلین در واقع از سئول خواسته است به بازدارندگی هسته‌ای آمریکا اعتماد کند، زیرا توسعه برنامه هسته‌ای بومی کره جنوبی می‌تواند به گسترش تسلیحات اتمی و افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شود.

فلین همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال فناوری هسته‌ای کره شمالی به ایران، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها تاکید کرد.

۱۱ اردیبهشت، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، اعلام کرد پیونگ‌یانگ طی چهار دهه گذشته به‌صورت گام‌به‌گام توان موشکی و بخشی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی، از جمله موشک‌های بالستیک، را ارتقا داده است.

۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانی‌مدت با درنده‌ترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هسته‌ای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگ‌یانگ تاکید کرد.

تمجید از پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا

در نشست سئول، لیم هو یونگ، رییس بنیاد ائتلاف کره-آمریکا، گفت پیش از امضای پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا در سال ۱۹۵۳، شبه‌جزیره کره طی بیش از ۷۰ سال شاهد شش جنگ بود.

او افزود در هفت دهه پس از شکل‌گیری این ائتلاف، هیچ جنگی در شبه‌جزیره کره رخ نداده و همین ثبات، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و گذار به دموکراسی شده است.

لیم تاکید کرد اعتماد مهم‌ترین رکن هر ائتلاف است و حتی در صورت بروز اختلاف، طرف‌ها باید با گفت‌وگوی صادقانه مسائل را حل‌وفصل کنند.