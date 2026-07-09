وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد پنجشنبه ۱۸ خرداد آمریکا به اهدافی در ایران را محکوم کرد و آن را نقض یادداشت تفاهم خواند.
در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده است که اعلام آمریکا برای حمله تلافیجویانه به ایران به دلیل حمله جمهوری اسلامی به نفتکشها، «بهانه واهی» است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات ارتش آمریکا به چندین نقطه در استانهای ساحلی جنوب و دو پل در استانهای شرقی در مسیر ریلی مشهد را «جنایت جنگی فاحش» خواند و آن را بهشدت محکوم کرد.
این وزارتخانه همچنین نوشت که این حملات را «گواه روشن دیگری بر پیمانشکنی، رذالت، جنگطلبی و شرارت» دولت آمریکا میداند.
در آستانه آغاز مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پیرلوئیجی کولینا، رییس کمیته داوران فیفا، به جنجالهای اخیر پیرامون داوریها، بهویژه مسابقه جنجالی آرژانتین و مصر، واکنش نشان داد.
در روزهای گذشته، فیفا به دلیل تصمیمهای فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی آن مسابقه، به جانبداری از آرژانتین و لیونل مسی متهم شده است.
کولینا با دفاع از عملکرد کلی داوران گفت: «به طور کلی از داوریها رضایت داریم. بحثهای سازنده همیشه بخشی از فوتبال است، اما اتهامات بیاساس جایی در ورزش ما ندارد. هیچکس نمیتواند سلامت داوران فیفا یا استقلال رای آنها را زیر سوال ببرد؛ حتی رییس فیفا نیز دخالتی در کار ما ندارد.»
این داور سرشناس سابق، درباره گل مردودشده مصر توضیح داد: «سیستم VAR موظف است فاز تهاجمی منجر به گل را بررسی کند. در آن صحنه، مروان عطیه، بازیکن مصر، به وضوح پای لیساندرو مارتینز را لگد کرد و این یک خطای قطعی بود.»
او همچنین برخورد دقایق پایانی میان محمد صلاح و خولیان آلوارز در محوطه جریمه را یک «برخورد طبیعی در جریان بازی» دانست و تایید کرد که لتکسیه در این مسابقه هیچ اشتباهی مرتکب نشده است.
همزمان با تشدید دوباره تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل برنامههای خود را لغو کردند تا در نشست امنیتی ویژهای درباره تحولات ایران و هماهنگی با واشینگتن شرکت کنند
گزارش بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفیر بریتانیا در تهران را پنجشنبه ۱۸ تیر احضار کرده است تا به آنچه «اتهامهای مضحک و ساختگی» درباره دخالت تهران در فعالیتهای ضدامنیتی در بریتانیا خواند، اعتراض کند.
در این بیانیه آمده است که بریتانیا باید «میزبانی و حمایت» از شبکهها در خاک این کشور را متوقف کند و در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی تجدیدنظر کند.
این اقدام پس از آن انجام شد که بریتانیا سهشنبه کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. این احضار در پی محکومیت دو شهروند رومانی به زندان به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، صورت گرفت.
بریتانیا اعلام کرده است این حمله به نمایندگی از جمهوری اسلامی انجام شده است.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت، بر ضرورت تثبیت آتشبس در جنوب لبنان و فشار بر اسرائیل برای توقف اقدامات نظامی تاکید کرد.
او همچنین خواستار توقف بمباران، انفجارها و عملیات تخریب و خاکبرداری نیروهای اسرائیلی در شهرها و روستاها شد.
میشل عیسی پس از این دیدار گفت سفر رییسجمهوری لبنان به واشینگتن در این مقطع اهمیت ویژهای دارد و نشاندهنده توجه دونالد ترامپ به لبنان و تلاش او برای تحقق امنیت و ثبات در این کشور است.
او افزود یک هیات نظامی آمریکایی طی روزهای آینده برای هماهنگی درباره اجرای توافقهای مربوط به مناطق آزمایشی به بیروت میرود.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت نخست دونالد ترامپ، خبر داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با مشکلات سلامتی دستوپنجه نرم میکند.
فلین پنجشنبه ۱۸ تیر در جریان سخنرانی در نشست «بنیاد ائتلاف کره-آمریکا» در سئول گفت جامعه بینالمللی باید خود را برای سناریوهای احتمالی پس از پایان سلسله حاکم بر کره شمالی آماده کند.
اظهارات او در شرایطی مطرح شد که طی سالهای اخیر، بارها گزارشها و گمانهزنیهایی درباره وضعیت سلامتی کیم منتشر شده، اما بهدلیل انزوای کره شمالی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات، تایید مستقل این گزارشها ممکن نبوده است.
خبرگزاری رویترز ۱۷ فروردین به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد بر اساس «اطلاعات موثق»، دختر رهبر کره شمالی بهعنوان جانشین پدرش و رهبر آینده کشور انتخاب شده است.
فلین پیشتر در حوزههای اطلاعاتی و عملیات ویژه ارتش آمریکا فعالیت کرده و ریاست «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» را بر عهده داشته است.
فلین نخستین مشاور امنیت ملی دولت اول ترامپ بود، اما کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، در پی جنجالهای مربوط به تماسهایش با سفیر روسیه و تحقیقات درباره ارتباط با مسکو، از سمت خود کنارهگیری کرد.
مخالفت ضمنی فلین با دستیابی سئول به سلاح هستهای
فلین در ادامه سخنان خود، به بحثهای مطرحشده در کره جنوبی درباره لزوم دستیابی به سلاح هستهای اشاره کرد و گفت: «اگر من هم در موقعیت شما بودم، شاید میخواستم از توانمندی هستهای برخوردار باشم.»
او در عین حال تاکید کرد: «آنچه کره جنوبی و کل منطقه واقعا به آن نیاز دارند، چتر هستهای قدرتمند ایالات متحده است.»
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا غنیسازی اورانیوم را اقدامی «بسیار خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد اتخاذ چنین رویکردی میتواند به تشدید تنشها میان کشورهای منطقه بینجامد.
روزنامه «چوسون ایلبو» کره جنوبی ۱۸ تیر در تفسیر این اظهارات نوشت فلین در واقع از سئول خواسته است به بازدارندگی هستهای آمریکا اعتماد کند، زیرا توسعه برنامه هستهای بومی کره جنوبی میتواند به گسترش تسلیحات اتمی و افزایش تنشها در منطقه منجر شود.
فلین همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال فناوری هستهای کره شمالی به ایران، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها تاکید کرد.
۱۱ اردیبهشت، بروس بکتول، پژوهشگر و متخصص امور کره شمالی، اعلام کرد پیونگیانگ طی چهار دهه گذشته بهصورت گامبهگام توان موشکی و بخشی از زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی، از جمله موشکهای بالستیک، را ارتقا داده است.
۱۴ خرداد، رهبر کره شمالی با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
تمجید از پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا
در نشست سئول، لیم هو یونگ، رییس بنیاد ائتلاف کره-آمریکا، گفت پیش از امضای پیمان دفاع متقابل کره جنوبی و آمریکا در سال ۱۹۵۳، شبهجزیره کره طی بیش از ۷۰ سال شاهد شش جنگ بود.
او افزود در هفت دهه پس از شکلگیری این ائتلاف، هیچ جنگی در شبهجزیره کره رخ نداده و همین ثبات، زمینهساز توسعه اقتصادی و گذار به دموکراسی شده است.
لیم تاکید کرد اعتماد مهمترین رکن هر ائتلاف است و حتی در صورت بروز اختلاف، طرفها باید با گفتوگوی صادقانه مسائل را حلوفصل کنند.