صدای انفجار در بوشهر
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از شنیدن شدن چند انفجار دیگر در محدوده شهر چغادک در استان بوشهر خبر داد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از شنیدن شدن چند انفجار دیگر در محدوده شهر چغادک در استان بوشهر خبر داد.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری صداوسیما گفت تهدید و فشار آمریکا باعث تغییر مسیر جمهوری اسلامی نخواهد شد.
او با اشاره به حملات ۲۴ ساعت اخیر به مراکز جمهوری اسلامی گفت: «پاسخ متقابل جمهوری اسلامی قطعا شدیدتر از حجم تجاوزات آنها خواهد بود.»
بروجردی همچنین گفت هرگونه اقدام خارج از تفاهمهای انجامشده درباره تنگه هرمز، تنشها در منطقه را افزایش خواهد داد.
او افزود در صورت ادامه حملات آمریکا، جمهوری اسلامی پاسخهای خود را به منافع گستردهتر این کشور در منطقه توسعه میدهد و در صورت تداوم حملات، برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی برنامهریزی خواهد شد.
همزمان با افزایش تنشهای منطقه، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، پنجشنبه ۱۸ تیر در سفری وارد کویت شد.
مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در فرودگاه امیری از محمد بن زاید و هیئت همراه او استقبال کرد.
منصور بن زاید آل نهیان، معاون رییس امارات، سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخستوزیر و وزیر کشور، و شماری از مقامهای ارشد امارات، محمد بن زاید را در این سفر همراهی میکنند.
مصطفی فیضی، قائممقام تولیت آستان قدس، همزمان با مراسم دفن علی خامنهای اعلام کرد چند نقطه برای دفن جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران آماده شده است اما هنوز مشخص نیست کجا دفن خواهد شد.
او گفت بر اساس توصیه علی خامنهای و خانواده او، اولویت با حفظ مسیر زیارت و تشرف به محل دفن امام هشتم شیعیان است.
فیضی افزود هر نقطهای که به مسیر زیارت آسیبی وارد نکند، بهعنوان محل دفن مشخص خواهد شد و جنازهها در همان محل به خاک سپرده میشوند.
فیضی گفت: «چند محل برای تدفین علی خامنهای در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد آماده شده است و محل نهایی بعدا مشخص میشود.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد چین تنها چند ساعت پیش از آزمایش اخیر یک موشک بالستیک، واشینگتن را از این اقدام مطلع کرد و اطلاعات ارائهشده از سوی پکن «ناکافی» بود.
این مقام که نامش فاش نشده، به رویترز گفت اطلاعرسانی چین فاقد جزییات لازم و بهمراتب پایینتر از استانداردهای مورد انتظار کشورهای عضو «گروه پنج» بود.
«گروه پنج» شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بر اساس پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) مصوب ۱۹۶۸، بهعنوان قدرتهای هستهای به رسمیت شناخته میشوند.
این مقام آمریکایی افزود آزمایش موشکی چین در حالی انجام گرفت که پکن با سرعت در حال گسترش زرادخانه هستهای خود است و شفافیت کافی درباره این برنامه وجود ندارد؛ روندی که به گفته او، نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته است.
رسانههای دولتی چین گزارش دادند ارتش این کشور ۱۵ تیر یک موشک بالستیک را از یک زیردریایی هستهای به سوی اقیانوس آرام شلیک کرد.
این اقدام با انتقاد آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و تایوان روبهرو شد.
نگرانی فزاینده آمریکا از اقدام چین
مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه، شلیک موشکهای دارای قابلیت حمل کلاهک هستهای بدون مشارکت در سازوکارهای قاعدهمند دیپلماتیک برای اطلاعرسانی از پیش را «اقدامی غیرمسئولانه» توصیف کرد
او از پکن خواست در «گفتوگوهای معنادار درباره ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات» مشارکت کند.
او تاکید کرد واشینگتن همچنان به «تعهدات دفاعی» خود در قبال متحدان و شرکایش پایبند خواهد بود.
رویترز اظهارات این مقام آمریکایی را نشاندهنده نگرانی فزاینده این کشور از آزمایش موشکی اخیر چین دانست.
پکن واشینگتن را به «سلطهطلبی» متهم کرد
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، ۱۸ تیر در نشستی خبری، انتقادهای ایالات متحده از این آزمایش را نمونهای از «استانداردهای دوگانه و سلطهطلبی» واشینگتن خواند.
او گفت: «آمریکا تنها کشور جهان است که واقعا از سلاح هستهای استفاده کرده است... این کشور هر سال اقدام به پرتاب موشکهای راهبردی از زیردریاییهای هستهای میکند، اما درباره آزمایشهای موشکی عادی چین اظهارات غیرمسئولانه مطرح میکند و انگشت اتهام را به سوی پکن میگیرد.»
مائو از واشینگتن خواست توسعه توان دفاعی و نظامی پکن را با نگاهی «عینی و منطقی» ارزیابی کند.
خبرگزاری دولتی شینهوا نیز آزمایش اخیر را بخشی از «برنامه معمول» سالانه آموزشهای نظامی توصیف کرد و نوشت این اقدام هیچ کشور یا هدف مشخصی را نشانه نگرفته بود.
پکن نوع موشک شلیکشده را اعلام نکرده است، اما روزنامه دولتی گلوبال تایمز پیشتر به نقل از یک کارشناس نظامی نوشت این موشک احتمالا از نوع JL-3، پیشرفتهترین موشک پرتابشونده از زیردریایی چین، بوده است.
بر اساس گزارش پنتاگون، این موشک قادر است از آبهای ساحلی چین، خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد.
چین که در حال اجرای برنامهای گسترده برای توسعه زرادخانه هستهای خود است، تاکنون بارها درخواستهای آمریکا برای آغاز گفتوگو درباره کنترل تسلیحات هستهای را رد کرده است.
پکن همواره استدلال کرده که آمریکا در حال حاضر زرادخانه هستهای بسیار بزرگتری در مقایسه با چین در اختیار دارد.
چین در سال ۲۰۲۴ مذاکرات نوپا با آمریکا درباره کنترل تسلیحات هستهای را در اعتراض به اقدام واشینگتن در فروش تسلیحات به تایوان متوقف کرد.
چین تایوان را بخشی جداییناپذیر از قلمرو خود میداند و بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروه فروشگاههای زنجیرهای فنلاندی «کی گروپ» به شکلی غیرمنتظره در مراسم تشییع علی خامنهای جای گرفت. ویدیوهایی از عراق منتشر شده است که نشان میدهند تابوت دیکتاتور کشتهشده ایران از یک کامیون یخچالدار با نشان تجاری این شرکت تخلیه شده است.
در تصاویری که در کربلا ضبط و از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده، جمعیتی انبوه اطراف یک کامیون یخچالدار با لوگوهای نارنجی و سفید دیده میشود که شباهت زیادی به نشان تجاری «کی گروپ»، بخشی از شرکت خردهفروشی فنلاندی «کسکو»، دارد.
در ادامه این تصاویر، مردانی با لباس تیره، تابوتی را از بخش یخچالدار کامیون بیرون میآورند و آن را بر فراز جمعیت حمل میکنند.
این ویدیو در جریان بخش عراقی مراسم تشییع خامنهای ضبط شده است. این مراسم که قسمتی از آن در نجف و کربلا برگزار شد، به دفن دیکتاتور کشتهشده ایران در مشهد در روز ۱۸ تیر، ختم میشود.
این تصاویر به سرعت در فنلاند مورد توجه قرار گرفت. روزنامه «ایلتا-سانومات» این صحنه را «باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت فنلاندیها احتمالا با دیدن چیزی که شبیه نشان فروشگاههای «کی مارکت» در میانه مراسم تشییع خامنهای بود، «چشمهایشان را مالیدهاند [تا مطمئن شوند درست میبینند]».
روزنامه «هلسینگین سانومات»، بزرگترین روزنامه فنلاند، نیز این موضوع را پوشش داد.
واکنش شرکت کسکو
شبکه «یله»، این خبر را با عنوان «آیا تابوت خامنهای از یک خودروی کی گروپ در عراق خارج شد؟» منتشر کرد و نوشت ویدیوی رویترز یک کامیون حمل مواد سردخانهای با رنگ نارنجی و حروف تکرارشونده «K» را نشان میدهد که ظاهرا به لوگوی «کی گروپ» شباهت دارد.
شرکت کسکو به «یله» اعلام کرد هیچ اطلاعی درباره این کامیون ندارد و تنها پس از انتشار تصاویر از این موضوع باخبر شده است.
این شرکت گفت حملونقل کالاهایش با خودروهای متعلق به شرکتهای همکار انجام میشود و کسکو ناوگان اختصاصی ندارد.
به گفته این شرکت، یکی از احتمالها این است که یکی از شرکتهای حملونقل همکار، خودرویی را بدون حذف نشانهای «کی گروپ»، به شخص یا شرکت دیگری فروخته باشد.
کسکو در ایمیلی به «یله» نوشت: «ممکن است یکی از شرکای حملونقل ما هنگام فروش تجهیزات، برچسبهای مربوط به ما را از روی آنها حذف نکرده باشد.»
این شرکت افزود به شرکتهای حملونقل یادآوری خواهد کرد که این برچسبها باید پیش از فروش خودروها، حذف شوند.
هیچ نشانهای وجود ندارد که کسکو یا «کی مارکت» نقشی در مراسم تشییع خامنهای داشته باشند یا مالک یا بهرهبردار این کامیون بوده باشند.
آنچه باعث شد این تصاویر جلب توجه کنند، تضاد میان عناصر آن بود: یکی از نمادینترین مراسم تشییع جمهوری اسلامی، نگهداری یک تابوت در شرایط سرد پس از ماهها تاخیر در خاکسپاری، خودرویی با نشان تجاری یک فروشگاه زنجیرهای مواد غذایی فنلاندی برای حمل تابوت در کربلا.