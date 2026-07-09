یاسین بونو، دروازهبان تیم ملی مراکش که در نیمه اول بازی با فرانسه پنالتی امباپه را مهار کرد، در جامهای جهانی فیفا (شامل ضربات پنالتی پس از تساوی) از ۹ پنالتی که با آنها روبهرو شده، تنها دو پنالتی را دریافت کرده است.
او اکنون با بیشترین تعداد پنالتی مهارشده در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ (دورهای که آمارهای رسمی و کامل فیفا/اوپتا ثبت شدهاند)، به طور مشترک با سرخیو گویکوچهآ، دروازهبان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۰، رکورددار این رقابتها است.
البته این نخستین بار نیست که یاسین بونو به قهرمان مراکش در جام جهانی تبدیل میشود. او در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر اسپانیا، سه پنالتی پیاپی را مهار کرد تا مراکش در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شود.
بونو همچنین در همین جام جهانی، پنالتی پنجم هلند را در ضربات پنالتی مرحله یکشانزدهم نهایی مهار کرد. این مهار به اسماعیل صیباری فرصت داد تا ضربه پیروزیبخش مراکش را به گل تبدیل کند.
دفتر علی خامنهای، دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی، اعلام کرد که جسد خامنهای پس از «مراسم تشییع در مشهد و اقامه نماز میت در صحن پیامبر اعظم»، هنوز دفن نشده است.
در اطلاعیهای که دقایقی پس از نیمهشب پنجشنبه (بامداد جمعه) به وقت تهران منتشرشده، آمده است که «هماکنون مراسم وداع» خانواده خامنهای با پیکر او در حال برگزاری است و مراسم تدفین هنوز انجام نشده است.
این اطلاعیه میافزاید که پس از پایان مراسم تدفین، «زمان انجام اعمال و نماز لیلةالدفن» اطلاعرسانی خواهد شد.
برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی در مشهد، از جمله در اطراف حرم امام رضا، خبر دادهاند.
بر اساس این گزارشها، تیراندازی در بلوار فکوری رخ داده و دو فرد ناشناس با لباس نظامی و با استفاده از اسلحه کمری به شماری از نیروهای بسیج تیراندازی کردهاند. بنا به همین گزارشها در جریان این حمله، دو بسیجی کشته شدهاند.
گزارشها حاکی است مهاجمان پس از تیراندازی متواری شدهاند و نیروهای امنیتی در حال تلاش برای شناسایی و بازداشت آنها هستند.
این گزارشها تاکنون به طور رسمی تایید نشدهاند.
کیلیان امباپه، ستاره و کاپیتان تیم ملی فرانسه در دقیقه ۲۸ بازی با مراکش در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یک پنالتی از دست داد؛ فرصتی برای برابر شدن با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان این تورنمنت.
در دقیقه ۲۵، پس از یک ضربه کرنر، مراکش توپ را در زمین خودی پس گرفت و تلاش کرد حملهای را آغاز کند.
اما دوئه توپ را بازپس گرفت و فرانسه از طریق اولیسه و سپس امباپه ضدحمله زد.
نصیر مزراوی روی کاپیتان فرانسه تکل رفت، با او برخورد کرد و فاکوندو تیو، داور مسابقه، نقطه پنالتی را نشان داد.
امباپه مدت بسیار طولانی منتظر ماند؛ سه دقیقه و ۱۰ ثانیه تا پنالتی سرانجام تایید شد و حتی پس از آن نیز درباره ورود زودهنگام بازیکنان به محوطه جریمه بحث و بررسی ادامه داشت.
پس از یک بازبینی طولانی VAR، یاسین بونو پنالتی کیلیان امباپه را مهار کرد و مهاجم فرانسه فرصت برابر شدن با لیونل مسی، ستاره آرژانتین، در جدول گلزنان جام را از دست داد.
امباپه با سرعت بالای خود پنالتی را گرفت، اما ضربهاش همان کیفیت را نداشت؛ توپ بیش از حد به بونو نزدیک بود و دروازهبان مراکش بهراحتی آن را مهار کرد.
سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه در واکنش به بیانیه ناتو اعلام کرد: «تهران بارها اعلام کرده است که سلاح هستهای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد.»
این سفارتخانه افزود: «منشا اصلی ناامنی منطقه، مداخلات نظامی و سیاستهای بیثباتکننده آمریکا و دیگر بازیگران فرامنطقهای است.»
سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه ادامه داد: «آمریکا و اسرائیل با حملات خود، دیپلماسی را هدف قرار دادند و ناتو که از این اقدامات حمایت کرده است، صلاحیت اظهارنظر درباره صلح و امنیت منطقه را ندارد.»