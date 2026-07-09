او اکنون با بیشترین تعداد پنالتی مهارشده در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ (دوره‌ای که آمارهای رسمی و کامل فیفا/اوپتا ثبت شده‌اند)، به طور مشترک با سرخیو گویکوچه‌آ، دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۰، رکورددار این رقابت‌ها است.

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البته این نخستین بار نیست که یاسین بونو به قهرمان مراکش در جام جهانی تبدیل می‌شود. او در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر اسپانیا، سه پنالتی پیاپی را مهار کرد تا مراکش در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شود.

بونو همچنین در همین جام جهانی، پنالتی پنجم هلند را در ضربات پنالتی مرحله یک‌شانزدهم نهایی مهار کرد. این مهار به اسماعیل صیباری فرصت داد تا ضربه پیروزی‌بخش مراکش را به گل تبدیل کند.