مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در آنکارا، از حملات شبانه آمریکا به جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت این حملات «کاملا ضروری» بوده است.

روته با اشاره به حملات آمریکا افزود: «این یک پاسخ بسیار قوی بود و من در این موضوع با شما هم‌نظر هستم.»

دبیرکل ناتو همچنین از مواضع کشورهای اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. او این اظهارات را در واکنش به انتقادهای ترامپ از برخی اعضای ناتو، از جمله بریتانیا و اسپانیا، به دلیل محدود کردن همکاری نظامی با آمریکا مطرح کرد.

روته گفت: «می‌دانم که شما درباره ایران ناامید شده‌اید، اما به نظر من این‌ها مواردی استثنایی هستند.»

او افزود: «پنج هزار هواپیما از فرودگاه‌های اروپا در حمایت از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند و اروپا به سکویی بزرگ برای نمایش و اعمال قدرت آمریکا تبدیل شد.»