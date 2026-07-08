وزارت دفاع کویت: دو موشک بالستیک و ۱۳ پهپاد را منهدم کردیم
وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه دو موشک بالستیک و ۱۳ پهپاد جمهوری اسلامی را که وارد حریم هوایی کویت شده بودند، رهگیری و منهدم کردهاند.
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، گفت این موشکها و پهپادها با موفقیت رهگیری شدند و این حملات هیچ خسارت مالی یا تلفات انسانی بر جای نگذاشت.
او همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح کویت همچنان با آمادگی کامل به انجام ماموریتها و وظایف خود ادامه میدهند و در چارچوب آمادگی مستمر، برای حفظ امنیت کشور و تامین امنیت شهروندان و ساکنان کویت در آمادهباش هستند.