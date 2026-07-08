وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه‌ای، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به دو شناور تجاری متعلق به عربستان سعودی و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پایبندی کامل به تفاهم‌ میان واشینگتن و تهران شد.

در این بیانیه آمده است عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان سعودی و قطر کمک کند، حمایت می‌کند.

وزارت خارجه عمان همچنین هشدار داد تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تامین انرژی را تهدید می‌کند.

این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدامی که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی‌های غیرنظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد، اعلام کرد و از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری، توقف تنش‌ها، گفت‌وگو، راه‌حل‌های دیپلماتیک و پایبندی کامل به تفاهم‌های امضاشده، از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند.