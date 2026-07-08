نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، هشدار داد این اقدامات تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش، تثبیت آتشبس و حفظ امنیت کشتیرانی را تهدید میکند.
دبیرکل اتحادیه عرب گفت این تحولات در مقطعی حساس و همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت آتشبس و بازگرداندن امنیت کشتیرانی رخ داده و میتواند این تلاشها را ناکام بگذارد و منطقه را بار دیگر به سوی رویارویی گسترده سوق دهد.
او همچنین بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت امنیت خلیج فارس بخش جداییناپذیر امنیت ملی جهان عرب است و هرگونه حمله به کشورهای این منطقه، منافع حیاتی یا مسیرهای دریایی آنها، امنیت و ثبات سراسر منطقه را تهدید میکند.
وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به دو شناور تجاری متعلق به عربستان سعودی و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پایبندی کامل به تفاهم میان واشینگتن و تهران شد.
در این بیانیه آمده است عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان سعودی و قطر کمک کند، حمایت میکند.
وزارت خارجه عمان همچنین هشدار داد تشدید تنشهای نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بینالمللی و تامین انرژی را تهدید میکند.
این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدامی که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتیهای غیرنظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد، اعلام کرد و از همه طرفها خواست با خویشتنداری، توقف تنشها، گفتوگو، راهحلهای دیپلماتیک و پایبندی کامل به تفاهمهای امضاشده، از تلاشها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند.
وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه دو موشک بالستیک و ۱۳ پهپاد جمهوری اسلامی را که وارد حریم هوایی کویت شده بودند، رهگیری و منهدم کردهاند.
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، گفت این موشکها و پهپادها با موفقیت رهگیری شدند و این حملات هیچ خسارت مالی یا تلفات انسانی بر جای نگذاشت.
او همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح کویت همچنان با آمادگی کامل به انجام ماموریتها و وظایف خود ادامه میدهند و در چارچوب آمادگی مستمر، برای حفظ امنیت کشور و تامین امنیت شهروندان و ساکنان کویت در آمادهباش هستند.
مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آنکارا، از حملات شبانه آمریکا به جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت این حملات «کاملا ضروری» بوده است.
روته با اشاره به حملات آمریکا افزود: «این یک پاسخ بسیار قوی بود و من در این موضوع با شما همنظر هستم.»
دبیرکل ناتو همچنین از مواضع کشورهای اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. او این اظهارات را در واکنش به انتقادهای ترامپ از برخی اعضای ناتو، از جمله بریتانیا و اسپانیا، به دلیل محدود کردن همکاری نظامی با آمریکا مطرح کرد.
روته گفت: «میدانم که شما درباره ایران ناامید شدهاید، اما به نظر من اینها مواردی استثنایی هستند.»
او افزود: «پنج هزار هواپیما از فرودگاههای اروپا در حمایت از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند و اروپا به سکویی بزرگ برای نمایش و اعمال قدرت آمریکا تبدیل شد.»
انتخاب داوران برای مسابقات حساس جام جهانی همواره با حاشیهها و بحثهای فراوانی همراه بوده است.
انتخاب فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی، برای قضاوت دیدار مرحله یکهشتم نهایی میان آرژانتین و مصر، موجی از نگرانی را در میان رسانهها و هواداران آرژانتینی ایجاد کرد و پس از بازی نیز قضاوت او با انتقاد شدید مصریها روبهرو شد.
انتخاب فاکوندو تلو، داور آرژانتینی، برای بازی حساس مرحله یکچهارم نهایی میان فرانسه و مراکش نیز با توجه به رقابت دیرینه و حساسیتهای موجود میان خروسها و آلبیسلسته، مورد سوال قرار گرفته است. اما فیفا بر چه اساسی داوران هر مسابقه را تعیین میکند؟
سعید النجیمی، داور بینالمللی و کارشناس فعلی روزنامه اکیپ، معتقد است که روند انتخاب داوران از سوی فیفا چندان شفاف نیست. او در این باره گفت:
«معیارهای دقیق تعیین داوران که در انحصار کمیته داوران قرار دارد، چه در فیفا و چه در سایر نهادها (مانند یوفا یا مسابقات باشگاهی)، کاملا مبهم باقی مانده است. در اصل، از مرحله حذفی جام جهانی به بعد، اولویت با داوران باهوش و باتجربهای است که به نبردهای قارهای عادت دارند؛ یعنی عمدتا داوران اروپایی یا آمریکای جنوبی. اما فیفا در راستای سیاست خود برای گسترش مسابقات از ۳۲ به ۴۸ تیم، تمایل دارد داوران سایر کنفدراسیونها را که آنها را آیندهدار میداند، وارد مسابقات بزرگ کند.»
یک نمونه بارز از این سیاست، ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی از قاره آسیا، است که پیش از این دو مسابقه دور اول بین مراکش و اسکاتلند و الجزایر و اتریش را قضاوت کرده بود. با این حال، کارشناس اکیپ معتقد است این رویکرد آسیبهایی به کیفیت مسابقات وارد کرده است.
النجیمی در این زمینه گفت:«اما این سیستم آشکارا به بنبست و محدودیتهای خود رسیده است؛ چرا که این سیاست گسترش داوری، در تضاد فاحش با میزان حساسیت و اهمیت بالای این مسابقات قرار دارد. این وضعیت در جریان بازی پاراگوئه و فرانسه نیز به دلیل واکنشنشانندادن سریع اتاق کمکداور ویدیویی (VAR)، به جز در صحنه پنالتی، به وضوح دیده شد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به مراسم دفن علی خامنهای، گفت جمهوری اسلامی به جای حرکت به سمت کاهش تنش، حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ، حملهای گسترده علیه جمهوری اسلامی انجام داد.
ترامپ که در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در آنکارا سخن میگفت، اظهار داشت: «ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آنها به جای آن، دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل، دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را «بیمار» توصیف کرد و گفت: «آنها بیمارند. یک مشکلی دارند.»
ترامپ افزود حملات آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» از حملات تلافیجویانه ایران بوده است و گفت: «باید سرطان را از بین برد.»