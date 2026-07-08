به گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «ایرانی‌ها چندی پیش تماس گرفتند. آنها می‌خواهند توافق کنند.»

او افزود: حملات آمریکا به ایران در روز چهارشنبه، پاسخی با نسبت یک به ۲۰ به حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری بوده است.

ترامپ گفت: «ما ضربه بسیار سختی به آنها زدیم. وقتی آنها حمله می‌کنند، ما با شدتی بسیار بیشتر پاسخ می‌دهیم.»