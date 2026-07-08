رسانههای ایران از شنیده شدن چند انفجار در آققلا در استان گلستان خبر دادند
خبرگزاری مهر گزارش داد دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده شهر آققلا در استان گلستان شنیده شده است. به نوشته این خبرگزاری، برخی منابع محلی از اصابت چند پرتابه به پل آقتکهخان در مسیر راهآهن در غرب آققلا خبر دادهاند، اما هنوز جزییات رسمی درباره محل دقیق انفجارها منتشر نشده است.
همزمان، وبسایت خبری وحید آنلاین نیز به نقل از پیامهای دریافتی از مخاطبان خود گزارش داد ساکنان آققلا از شنیده شدن چندین انفجار، مشاهده نور ناشی از انفجارها و لرزش شدید در نقاط مختلف این شهر خبر دادهاند.
این گزارشها به طور مستقل قابل تایید نیست.