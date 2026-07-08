مناقشه ایران؛ آنچه طی ۲۴ ساعت گذشته گذشت
ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، بیش از ۸۰ هدف را در ایران، از جمله سامانههای پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از ۶۰ قایق تندروی سپاه پاسداران، هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام شد که آتشبس شکننده میان دو طرف همچنان برقرار بود.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد حمله آمریکا به جنوب ایران که همزمان با حضور جنازه علی خامنهای در عراق انجام شد، «تجاوزی آشکار» بوده و به آن «پاسخ کوبنده» خواهد داد. سپاه پاسداران نیز در واکنش، اهدافی را در بحرین و کویت با موشک و پهپاد هدف قرار داد.
محمدباقر قالیباف گفت آمریکا با حملات اخیر، تهدید به ادامه آنها و بازگرداندن تحریمهای نفتی علیه ایران، مرتکب «نقضهای جدی» تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن شده است.
تازهترین تبادل آتش، که آتشبس شکننده میان دو طرف را به چالش کشیده، شدیدترین درگیری طی یک ماه گذشته تاکنون است. این درگیریها همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با رهبران ناتو در ترکیه رخ داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز مجوز معاملات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را لغو و مجوز جدید X1 را جایگزین آن کرد. بر اساس این مجوز، شرکتها تا ۲۶ تیر برای پایان دادن به معاملات قبلی فرصت دارند، اما از ۱۶ تیر خرید یا بارگیری جدید این محصولات ممنوع است.
جزییات بیشتر درباره تحولات در روز سهشنبه هفدهم تیر را اینجا بخوانید.