مادر احسان خدادادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان تبریز، با انتشار ویدیویی گفت احسان تنها و نان‌آور او بوده است. او با اشاره به بی‌گناهی فرزندش و پرونده‌سازی علیه او، گفت که نیروهای امنیتی با وعده آزادی، خانواده آن‌ها را وادار به سکوت و خودداری از اطلاع‌رسانی کرده بودند.

شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رضا عبدی، در حکمی احسان خدادادی، شهروند ۳۲ ساله ترک اهل ملکان، را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.

احسان خدادادی ۴ ماه در سلول انفرادی بدون حق دسترسی به وکیل و هیچ گونه تماسی با خانواده، تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته است.