مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست این ائتلاف در آنکارا گفت ناتو در صورتی که به حل بحران جمهوری اسلامی کمک کند، آماده ایفای نقش است، اما درباره هرگونه اقدام احتمالی باید دید در روزها و هفته‌های آینده چه رخ خواهد داد.

روته در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نقش‌آفرینی ناتو در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت ایران خارج از قلمرو ناتو قرار دارد، اما این موضوع به معنای آن نیست که ناتو هرگز نمی‌تواند درگیر شود. او در عین حال گفت ناتو یک ائتلاف دفاعی است و تمرکز آن بر حفاظت از منطقه فراآتلانتیک است.

دبیرکل ناتو همچنین گفت همواره معتقد بود که دونالد ترامپ و آمریکا به ناتو متعهد هستند. او افزود اختلاف‌ها بر سر هزینه‌های دفاعی با پیگیری ترامپ برطرف شد و اکنون اعضای ناتو بیش از هر زمان دیگری متحد هستند.