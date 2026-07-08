منبع امنیتی به پرستیوی: جمهوری اسلامی به هر حمله، دو برابر پاسخ میدهد
پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، به نقل از یک «منبع امنیتی» گزارش داد راهبرد جدید جمهوری اسلامی این است که در واکنش به هر حمله، دستکم دو برابر آن، اهداف طرف مقابل را هدف قرار دهد.
این منبع افزود هر تهدیدی با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد و جمهوری اسلامی میان آمریکا و شرکای منطقهای آن تفاوتی قائل نیست.
به گفته این منبع، پس از هر حمله، تنگه هرمز بهطور کامل بسته خواهد شد و بازگشایی آن بر اساس سازوکار مورد نظر جمهوری اسلامی و مطابق با تفاهمنامه اسلامآباد انجام میشود.