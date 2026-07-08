سیبیاسنیوز به نقل از یک مقام دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد تهران حملات اخیر آمریکا را «نقض جدی» تفاهمنامه امضاشده میان جمهوری اسلامی و آمریکا میداند.
بر اساس این گزارش، اختلاف دو طرف بر سر نحوه اجرای تفاهمنامه و عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز است. تهران معتقد است همه کشتیهای تجاری باید همچنان عبور خود را با جمهوری اسلامی هماهنگ کنند، اما واشینگتن بر این باور است که کشتیها میتوانند بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور کنند.
سیبیاسنیوز همچنین گزارش داد نگرانیهایی وجود دارد که تشدید تنشهای اخیر به فروپاشی تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن منجر شود.