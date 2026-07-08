دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان، گفت مقام‌های جمهوری اسلامی «بیمار» هستند و افزود خود او در صدر فهرست افرادی قرار دارد که از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده‌اند.

ترامپ با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت ایالات متحده «ضربه سختی» به جمهوری اسلامی وارد کرده و حملات روز گذشته این کشور به سه کشتی را تلافی کرده است. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر حمله‌ای انجام دهد، آمریکا «۲۰ برابر شدیدتر» پاسخ خواهد داد.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده از نظر نظامی بر جمهوری اسلامی پیروز شده و مدعی شد مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت خواهان دستیابی به توافق هستند. او افزود نمی‌داند آیا این حکومت ارزش توافق کردن دارد و در صورت دستیابی به توافق، به آن پایبند خواهد ماند یا خیر.

ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی اندکی پیش با آمریکا تماس گرفته‌اند و خواستار توافق شده‌اند.