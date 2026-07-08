بالوگان در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و قرار بود دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی برابر بلژیک را از دست بدهد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.

بلژیک پیش از مسابقه به این تصمیم اعتراض کرد، اما فیفا درخواست این کشور را رد کرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز تایید کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگون بازنگری شود. او کارت قرمز این بازیکن را «بی‌عدالتی بزرگ» توصیف کرد.

اینفانتینو در واکنش گفت: «نهادهای قضایی فیفا مستقل هستند. آن‌ها به‌طور مستقل عمل می‌کنند، مقررات انضباطی فیفا را اجرا می‌کنند و بر اساس قوانین و جزییات هر پرونده تصمیم می‌گیرند.»

او افزود: «در گفت‌وگو با رییس‌جمهوری ترامپ توضیح دادم که یک روند حقوقی در نهادهای مستقل قضایی فیفا در جریان است و پرونده در زمان مقرر توسط مرجع صالح بررسی خواهد شد. سازوکار فیفا به همین شکل است و من همیشه از این اصل دفاع خواهم کرد.»

به نوشته اتلتیک؛ روز چهارشنبه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیم‌گیری در پرونده بالوگون شدند.

این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن به فیفا صورت گرفت؛ نامه‌ای که در آن خواسته شده بود شکایت اخلاقی درباره اعطای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ بررسی شود. در آن شکایت همچنین اینفانتینو به «نقض مکرر» اصل بی‌طرفی سیاسی فیفا متهم شده بود.

در نامه جدید آمده است: «با توجه به تصمیم روز یکشنبه برای تعلیق اجرای محرومیت خودکار یک جلسه‌ای، اکنون زمان آن رسیده که فدراسیون‌های فوتبال اروپا، که همگی عضو فیفا هستند، وارد عمل شوند و از فیفا بخواهند روند تصمیم‌گیری در این پرونده را بررسی کند.»

امضاکنندگان تاکید کردند که اساسنامه و آیین‌نامه اخلاقی فیفا به‌روشنی اصل بی‌طرفی سیاسی را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، فیفا باید در امور سیاسی و مذهبی بی‌طرف بماند و ماده ۱۵ آیین‌نامه اخلاقی نیز مقام‌های فوتبالی را به رعایت بی‌طرفی سیاسی ملزم می‌کند و برای نقض آن مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

در این نامه همچنین از فدراسیون‌های فوتبال اروپا خواسته شده است به درخواست‌های پیشین نمایندگان پارلمان اروپا و فدراسیون فوتبال نروژ برای تحقیق درباره ارتباط‌های جیانی اینفانتینو با دونالد ترامپ بپیوندند و روند تصمیم‌گیری درباره لغو محرومیت بالوگون نیز در این تحقیقات بررسی شود.

سازمان غیرانتفاعی FairSquare نیز اعلام کرد شکایتی را به کمیته بین‌المللی المپیک درباره «نقض مکرر اصل بی‌طرفی سیاسی» از سوی جیانی اینفانتینو ارائه خواهد کرد.

لورا مک‌آلیستر، کاپیتان پیشین تیم ملی ولز و نایب‌رییس یوفا، گفت پرونده بالوگون می‌تواند به «باتلاقی تمام‌عیار» تبدیل شود.

او به رادیو بی‌بی‌سی ولز گفت: «اکنون هر رهبر سیاسی می‌تواند تلفن را بردارد و بگوید سابقه‌ای برای تغییر مجازات یک بازیکن ایجاد شده است و این موضوع بسیار خطرناک است.»

او افزود: «اینکه حتی فضایی ایجاد شود که بتوان احکام انضباطی داخل زمین را، درست یا نادرست، زیر سوال برد، بسیار خطرناک است.»

یوفا نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای، تعلیق محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» توصیف کرد و گفت این تصمیم «از خط قرمز عبور کرده است.»