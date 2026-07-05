این رسانه‌ها تا کنون هیچ حکمی درباره انتصاب علی عظمایی را منتشر نکرده‌اند که از سوی مجتبی خامنه‌ای، به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، و یا حتی احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، صادر شده باشد.

در بیانیه‌ای که شنبه ۱۳ تیر از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران منتشر شده،‌ به‌نقل از علی عظمایی به‌عنوان فرمانده جدید این نیرو گفته شده است: «اینجانب و همه رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه و حافظین تنگه راهبردی هرمز با خدای خود عهد می‌بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه رهبر شهید امت را با قدرت و استقامت ادامه داده، و رجاء واثق داریم که انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست و پرچم حق به دست خلف صالحش و ولی زمان، بر قله عزت و اقتدار برافراشته خواهد ماند.»

علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، روز ششم فروردین ۱۴۰۵ در حمله‌ای به بندرعباس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کشته شد و از آن زمان، جانشین او معرفی نشده بود.

علی عظمایی از سال ۱۳۹۱ و تشکیل منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه، فرمانده این منطقه بود. او پیش از انتصاب به عنوان فرمانده منطقه پنجم، جانشین فرمانده منطقه یک دریایی سپاه بود. عظمایی که در فروردین ۱۴۰۱ با حکم علی خامنه‌ای به درجه سرتیپی ارتقاء پیدا کرد، از سال ۱۳۹۸ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

مشخص نیست عظمایی از چه زمانی فرماندهی نیرویی را برعهده گرفته که در ماه‌های اخیر مسئول بستن تنگه هرمز بوده است. او در حالی به‌صورت ناگهانی و در یک بیانیه نیروی دریایی سپاه با ارتقاء درجه نظامی به‌عنوان فرمانده جدید این نیرو معرفی شده است که تا پیش از این، فرماندهان ارشد سپاه با حکم مستقیم علی خامنه‌ای، به‌عنوان فرمانده کل قوا، منصوب می‌شدند.

علی خامنه‌ای در آخرین حکم خود برای انتصاب فرمانده نیروی دریایی سپاه در اول شهریور ۱۳۹۷ نوشت: «دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.»

با این حال، از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان جانشین او، جز در یک مورد استثنایی، هیچ حکمی از سوی رهبر جدید برای انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر نشده است.

تنها استثناء در این زمینه به حکمی مربوط می‌شود که براساس آن محسن رضایی، به‌عنوان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است آن هم در شرایطی که یحیی رحیم‌صفوی، مشاور نظامی علی خامنه‌ای در جریان جنگ کشته نشد و هنوز زنده است.

به‌نظر می‌رسد در غیاب مجتبی خامنه‌ای و حضور موثر او در تصمیم‌گیری‌ها، روند عزل و نصب فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در سکوت تغییر کرده است.

احمد وحیدی، که در حال حاضر از او به‌عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران یاد می‎‌شود نیز بدون دریافت هیچ حکمی این مقام را از آن خود کرده است.

پس از آنکه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حمله هوایی اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شد، علی خامنه‌ای در دی ماه همان سال محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه، را به‌عنوان فرمانده کل سپاه و وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، را به‌عنوان جانشین او منصوب کرد.

در حکمی که علی خامنه‌ای در شش دی ۱۴۰۴ در این زمینه صادر کرد، آمده است: «سردار سرتیپ پاسدار وحید شاه‌چراغی (احمد وحیدی)، نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.»

پس از آنکه محمد پاکپور نیز در ۹ اسفند در حمله به دفتر علی خامنه‌ای همراه او شمار دیگری از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی کشته شد، احمد وحیدی بدون انتشار هیچ حکمی از سوی مجتبی خامنه‌ای، به‌عنوان فرمانده جدید کل سپاه معرفی شد.