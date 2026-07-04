مراسم حکومتی تشییع حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی در حالی انجام شد که تا این لحظه گزارشی از حضور مقام‌های رسمی کشورهای عرب و مسلمان از جمله امارات متحده عربی، سوریه، کویت، بحرین، مراکش، اردن، لیبی، جیبوتی، سودان، الجزایر، موریتانی، سومالی و کومور در این مراسم منتشر نشده است.

همچنین تاکنون خبری از حضور نماینده‌ای از تشکیلات خودگردان فلسطین در این مراسم منتشر نشده است.

بر اساس گزارش ایرنا، تنها مقام‌هایی از عراق، لبنان، یمن، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس در این مراسم در تهران حضور داشتند.

علاوه بر این، نمایندگان گروه‌هایی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله لبنان، جنبش امل و حشد الشعبی عراق نیز در این مراسم شرکت کردند.