وزیر نفت جمهوری اسلامی: آمادگی تامین نیازهای نفت و گاز نیکاراگوئه را داریم
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی آمادگی دارد نیازهای نفت و گاز نیکاراگوئه را تامین کند.
پاکنژاد در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از مواضع دولت و مردم نیکاراگوئه در همسویی با دولت و ملت ایران قدردانی کرد و گفت این همراهی در حافظه تاریخی دو ملت باقی خواهد ماند.
او با اشاره به تمایل نیکاراگوئه برای گسترش همکاری با تهران در حوزه انرژی، افزود امکان تامین نیازهای این کشور در هر دو بخش نفت و گاز وجود دارد. پاکنژاد افزود با وجود افزایش هزینههای حملونقل به دلیل فاصله جغرافیایی، تلاش برای تامین این نیازها ادامه خواهد داشت.