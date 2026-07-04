مایکل میلشتاین، پژوهشگر ارشد مرکز دایان دانشگاه تل‌آویو، در تحلیلی که در وب‌سایت‌ وای‌نت منتشر شده، می‌نویسد که هرچند ترکیه در دوران رجب طیب اردوغان به یک چالش راهبردی جدی برای اسرائیل تبدیل شده، اما برخلاف ادعای برخی مقام‌های اسرائیلی، هنوز نمی‌توان آن را «ایران جدید» دانست، زیرا آنکارا نه راهبرد نابودی اسرائیل را دنبال می‌کند و نه خواهان رویارویی نظامی مستقیم است.

میلشتاین نوشت که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از پایان جنگ با ایران، این دیدگاه در میان بخشی از رهبران اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو و نفتالی بنت، تقویت شده که «ترکیه، ایران جدید است». با این حال، او معتقد است این ارزیابی بیش از حد اغراق‌آمیز است و میان لفاظی‌های تند سیاسی و اهداف واقعی آنکارا تفاوت وجود دارد.

به نوشته این تحلیل، ترکیه امروز از حماس حمایت می‌کند، نفوذ خود را در سوریه گسترش داده، در پی خرید جنگنده‌های اف-۳۵ و توسعه جنگنده بومی KAAN است، حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و روابطش با مصر را بهبود بخشیده است. همچنین آنکارا از فعالیت دفتر حماس در استانبول حمایت می‌کند و به گفته نویسنده، این دفتر در هدایت عملیات کرانه باختری نقش دارد. افزون بر این، ترکیه با طرح «میهن آبی» و مخالفت با پروژه کابل برق اسرائیل، یونان و قبرس، در حال گسترش نفوذ دریایی خود است.

با وجود این، نویسنده تاکید می‌کند که ترکیه همچنان روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را حفظ کرده و برخلاف حکومت ایران، حزب‌الله و حماس، راهبردی برای نابودی اسرائیل دنبال نمی‌کند. به گفته کارشناسانی که در این گزارش با آنها گفت‌وگو شده، آنکارا حتی در سوریه نیز تلاش کرده از درگیری مستقیم با اسرائیل پرهیز کند و کانال‌های ارتباطی امنیتی میان دو طرف همچنان برقرار است. این تحلیل نتیجه می‌گیرد که اسرائیل، در شرایطی که هم‌زمان با چالش‌های ایران، لبنان، غزه، تنش با آمریکا و فشارهای بین‌المللی روبه‌رو است، نباید وارد رویارویی تازه‌ای با یک قدرت منطقه‌ای مانند ترکیه شود و بهتر است اختلاف‌ها را از مسیر دیپلماسی مدیریت کند.

