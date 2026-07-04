الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، در یک گفتوگوی تلوزیونی گفت هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی «با تلخی، نه با لذت» پای میز مذاکره مینشیند و افزود «شعله انتقام باید بماند.»
حضرتی همچنین گفت: «گریههای خود را در گلو حبس کردیم برای روزی که دیر نخواهد شد. این کینه فراموشنشدنی را با خود داریم. به مذاکره میرویم، اما انتقام کشته شدن علی خامنهای در دلمان است و شعلههای آتش انتقام را در دل نگه میداریم.» او افزود حتی افرادی که پشت لانچر نشسته و شلیک میکنند نیز معتقدند این کافی نیست و باید «درست به جایی که باید زده شود» شلیک شود.
گزارشهای منتشرشده از حضور هیاتهای دیپلماتیک در برابر تابوت علی خامنهای نشان میدهد که جمهوری اسلامی پروتکل تشریفاتی ویژهای را برای این هیئتها در نظر گرفته بود. بر اساس این پروتکل، هنگام حضور هر هیئت خارجی، آیهای از قرآن قرائت میشد.
به نظر میرسد هر یک از این آیات با هدفی سیاسی گزینش شده بودند تا پیامهای مشخصی را به هیئتهای حاضر منتقل کنند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
جلال ایجادی، استاد جامعهشناسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال میگوید جمهوری اسلامی با وجود پذیرش مذاکره با آمریکا، همچنان بر گفتمان ایدئولوژیک و شعارهای ضدآمریکایی و «انتقام سخت» تاکید دارد.
به گفته او، آغاز مذاکرات نشانه عقبنشینی حکومت پس از شکستهای اخیر است، اما رقابت جناحهای قدرت و تلاش برای حفظ مشروعیت، باعث شده همزمان پروپاگاندا و تهدید نیز ادامه پیدا کند.
دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات، با انتشار یک استوری اعلام کرد مذاکراتش با مدیران باشگاه پرسپولیس به نتیجه نرسیده و از عدم جدیت آنها گلایه کرد: «نحوه مدیریت مذاکرات از سوی باشگاه فقط نشان داد که تا چه اندازه فاقد جدیت هستند و انگیزه بیشتری به من داد تا مسیرم را با قدرت ادامه دهم.»
اسکوچیچ نوشت: «تلاشها برای جلوگیری از بازگشتم و پخش دروغ درباره جداییام از ایران، مرا تضعیف نکرد؛ بلکه تنها ترس کسانی را آشکار کرد که پشت پرده فعالیت میکنند.»
سرمربی پیشین تراکتور در این استوری اینستاگرامی درباره شایعاتی درخصوص تغییر خواستههایش در طول مذاکرات نوشت: «برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست باید بگویم که من هرگز درخواست هیچ تغییری در توافق اولیه ندادم. برعکس، نگرانیهای باشگاه را پذیرفتم و در تمام طول مذاکرات انعطافپذیر باقی ماندم.»
اسکوچیچ همچنین نوشت: «از هوادارانی که همیشه پشتم بودند و فراتر از جایگاه شغلی، خود واقعی من را دیدند، تشکر میکنم. شما میدانید چه چیزهایی را پشت سر گذاشتم و میدانید که در آینده چه چیزهایی میتوانم به این تیم اضافه کنم.»
شب گذشته نیز رضا فیضبخش، مدیربرنامه دراگان اسکوچیچ، اعلام کرد حضور این سرمربی در پرسپولیس منتفی شده و گفت که باشگاه پرسپولیس پس از ۱۲ روز مذاکره، شرایط جدیدی مطرح کرد که برخلاف توافقات ابتدایی بوده است.
مراسم حکومتی تشییع حکومتی علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی در حالی انجام شد که تا این لحظه گزارشی از حضور مقامهای رسمی کشورهای عرب و مسلمان از جمله امارات متحده عربی، سوریه، کویت، بحرین، مراکش، اردن، لیبی، جیبوتی، سودان، الجزایر، موریتانی، سومالی و کومور در این مراسم منتشر نشده است.
همچنین تاکنون خبری از حضور نمایندهای از تشکیلات خودگردان فلسطین در این مراسم منتشر نشده است.
بر اساس گزارش ایرنا، تنها مقامهایی از عراق، لبنان، یمن، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس در این مراسم در تهران حضور داشتند.
علاوه بر این، نمایندگان گروههایی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله لبنان، جنبش امل و حشد الشعبی عراق نیز در این مراسم شرکت کردند.
برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنهای با واکنش مخاطبان ایراناینترنشنال روبهرو شده است. شهروندان در پیامهای خود به هزینههای بالای برگزاری مراسم، تعطیلی کشور، فشار برای حضور کارمندان و توزیع غذا و کالا میان حاضران اشاره میکنند.
جزییات بیشتر با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال