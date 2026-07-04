معترضان که از اتحادیههای کارگری، گروههای جامعه مدنی و احزاب چپگرا بودند، همزمان با آغاز نشست دو روزه حزب آلترناتیو برای آلمان در ارفورت تجمع کردند. پلیس نیز با اعزام نیروهای کمکی از نقاط مختلف کشور، تدابیر امنیتی گستردهای را در محل اجرا کرد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۳ تیر گزارش داد معترضان که تحت نظارت نیروهای پلیس ضدشورش بودند، با نشستن در مسیر بزرگراهها و جادههای منتهی به مرکز همایشها، تلاش کردند راه دسترسی به محل نشست را مسدود کنند.
پلیس شمار شرکتکنندگان در تجمعهای اعتراضی در ارفورت و مناطق اطراف آن را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرد.
گئورگ بکر، سخنگوی ائتلاف ضد آلترناتیو برای آلمان با نام «مقاومت»، گفت: «میخواهیم روشن کنیم که چنین چیزی را تحمل نخواهیم کرد ... فاشیسم در آلمان در حال گسترش است.»
انتخابات ایالتی و امید حزب به پیروزی
نشست سالانه حزب آلترناتیو برای آلمان در حالی برگزار میشود که انتظار میرود آلیس وایدل و تینو کروپالا، رهبران مشترک این حزب، بار دیگر در سمت خود ابقا شوند.
این نشست همچنین پیش از انتخابات دو ایالت زاکسن-آنهالت و مکلنبورگ-فورپومرن برگزار میشود. انتخاباتی که حزب آلترناتیو برای آلمان امیدوار است زمینهساز نخستین حضورش در قدرت در سطح ایالتی و موفقیتهای بیشتر در سطح ملی باشد.
این حزب که بیش از یک دهه پیش تاسیس شد، با تکیه بر شعارهای ملیگرایانه، درخواست برای تشدید سیاستهای مهاجرتی و جلب آرای شهروندان ناراضی از عملکرد دولتها و سالها رکود اقتصادی، در نظرسنجیها با اختلاف از ائتلاف محافظهکار به رهبری فریدریش مرتس پیش افتاده است.
منتقدان، حزب آلترناتیو برای آلمان را به «ترویج سیاستها و دیدگاههای نژادپرستانه و مغایر با ارزشهای دموکراتیک آلمان» متهم میکنند و میگویند این حزب نظم قانون اساسی کشور را تهدید میکند.
احزاب اصلی آلمان نیز در چارچوب راهبرد موسوم به «دیوار آتش» هرگونه همکاری با این حزب را رد کردهاند. راهبردی که هدف آن منزوی کردن آلترناتیو برای آلمان و جلوگیری از حضور آن در دولتهای ائتلافی است.
رهبران این حزب اتهام مخالفت با بنیانهای دموکراتیک آلمان را رد میکنند.
آنها اوایل سال جاری نیز با حکم دادگاه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان را ملزم کردند اجرای تصمیم پیشین خود مبنی بر طبقهبندی این حزب بهعنوان یک «گروه افراطی» را متوقف کند.
بر اساس تازهترین نظرسنجیها، حمایت از حزب آلترناتیو برای آلمان به ۲۹ درصد رسیده است، در حالی که میزان حمایت از ائتلاف محافظهکار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی به رهبری فریدریش مرتس حدود ۲۲ درصد است.
این حزب همچنین اوایل سال جاری در دو انتخابات ایالتی در غرب آلمان نیز پیشرفت قابل توجهی داشت.
با این حال، بیشترین پایگاه رای آلترناتیو برای آلمان همچنان در ایالتهای شرق این کشور است. جایی که نظرسنجیها از بالاترین سطح نارضایتی رایدهندگان از احزاب سنتی حکایت دارند.
در ایالت زاکسن-آنهالت، جایی که تازهترین نظرسنجیها حمایت ۴۱ درصدی از آلترناتیو برای آلمان در برابر ۲۳ درصد برای حزب دموکرات مسیحی را نشان میدهند، این حزب به دنبال کسب اکثریت است و همچنین امیدوار است در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن نیز به بزرگترین حزب تبدیل شود.