نیویورک تایمز به نقل از دو عضو سپاه پاسداران و یک فرد درگیر در برنامه‌ریزی مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای نوشت که مجتبی خامنه‌ای به مقام‌ها گفته است می‌خواهد در مراسم تدفین پدرش در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد، که برای ۱۸ تیر برنامه‌ریزی شده، شرکت کند و نماز میت را بخواند.

این منابع به نیویورک تایمز گفتند که مقام‌های امنیتی تاکنون با حضور مجتبی خامنه‌ای در این مراسم مخالفت کرده‌اند، زیرا نگران هستند اسرائیل از این مراسم برای کشتن او یا ردیابی محل اختفایش استفاده کند.

نیویورک تایمز به نقل از چهار مقام ارشد ایرانی و دو عضو سپاه پاسداران نوشت که پس از کشتن رهبر ارشد نظام، میان جریان‌های قدرت شکاف ایجاد شده است. به گفته این منابع، جناح عملگرا خواهان پایان تنش با آمریکا و گشایش اقتصادی است، اما تندروها با هرگونه امتیاز مخالفت می‌کنند.

این روزنامه به نقل از چهار مقام ایرانی نوشت که مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، در دیدار با مجتبی خامنه‌ای گفته است ادامه فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی آمریکا کشور را با بحران روبه‌رو کرده و در صورت رد توافق اولیه آتش‌بس، استعفا خواهد داد.

همچنین عبدالناصر همتی در نامه‌ای نسبت به کمبود بودجه و پایان ذخایر حیاتی هشدار داده است.