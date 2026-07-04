رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد در نخستین روز مراسم تشییع جسد علی خامنه‌ای، بیش از چهار هزار نفر به مراکز درمانی مستقر در مصلی تهران مراجعه کردند و با وجود حجم بالای مراجعات، تاکنون هیچ مورد فوتی در محل مراسم و محدوده اطراف آن ثبت نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، نادر توکلی، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، شنبه ۱۳ تیر ضمن اعلام آمار مراجعه کنندگان گفت، عمده مراجعات مربوط به گرمازدگی، تشدید بیماری‌های زمینه‌ای و آسیب‌های جسمی و جراحات بوده است. توکلی افزود تا ساعت ۱۶ حدود سه هزار نفر خدمات درمانی دریافت کرده بودند و این تعداد تا زمان ارائه گزارش از مرز چهار هزار نفر گذشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به استقرار شش بیمارستان تخصصی سیار در محل مراسم گفت بیشتر بیماران بدون نیاز به انتقال، در همان محل درمان شدند و تنها شمار محدودی به مراکز درمانی تخصصی، از جمله برای مشکلات قلبی، تشدید بیماری‌های زمینه‌ای یا شکستگی لگن، اعزام شدند.

توکلی همچنین از ثبت یک مورد احیای موفق قلبی خبر داد و گفت یک بیمار میانسال که با ایست قلبی ـ تنفسی به بیمارستان سیار ارتش منتقل شده بود، پس از عملیات احیا و انتقال به بیمارستان قلب رجایی تحت درمان قرار گرفت و اکنون از وضعیت عمومی مناسبی برخوردار است.

او تاکید کرد که تاکنون هیچ مورد فوتی در داخل مصلی تهران و محدوده اطراف آن گزارش نشده و روند انتقال بیماران نیز بدون مشکل و طبق برنامه انجام شده است.

