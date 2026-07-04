جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در پیام تبریک به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، از او خواست همچنان با قاطعیت در کنار مطالبات عادلانه و مشروع لبنان، نهادهای این کشور، ارتش و مردم آن بایستد.
رییسجمهوری لبنان در این پیام نوشت: «از شما میخواهیم همچنان با قاطعیت در کنار مطالبات عادلانه و مشروع لبنان، نهادهای آن، ارتش و مردمش بایستید تا بتوانیم صفحه جنگها، تراژدیها و رنجها را ورق بزنیم و فصل تازهای از امید، صلح و ثبات را آغاز کنیم.»
شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند از چند روز پیش مسیرهای فرعی به جادههای اصلی بسته شده و رفتوآمد مردم مختل شده است.
برخی پیامها حاکی از آن است که برای حضور در مراسم تشییع خامنهای به افراد وعده پول، وام و غذا داده شده است.
یک کارمند بانک ملت گفت کارکنان این بانک به حضور در مراسم مجبور شدهاند و علاوه بر آن، یک روز از حقوقشان برای برگزاری مراسم کسر شده است. او افزود ارتقای سمت کارکنان نیز به حضور در مراسم منوط شده است.
یک کارمند شهرداری نیز گفت همه مرخصیها لغو شده و با وجود داشتن فرزند بیمار، امکان استفاده از تعطیلی برای رسیدگی به خانوادهاش را ندارد.
در پیامهای دیگری، شهروندان از هزینههای گسترده برای تبلیغات شهری، بنرها، بیلبوردها، غذا، اسکان و تعطیلی چندروزه کشور انتقاد کردند و گفتند این هزینهها در شرایط فشار اقتصادی بر مردم انجام میشود.
یکی از شهروندان از تبریز نوشت هزینههای خیابانی، تبلیغاتی و پذیرایی برای مراسم خامنهای در حالی انجام میشود که بسیاری از مردم با مشکلات مسکن و معیشت روبهرو هستند.
شهروند دیگری گفت یک مجتمع ورزشی در نزدیکی محل سکونتش به محل اسکان نیروهای انتظامی اعزامشده از شهرهای دیگر تبدیل شده و برای آنها غذا و میوه تامین میشود.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، میگوید فرانسه و بریتانیا در حال آمادهسازی یک ماموریت نظامی برای کمک به حفظ امنیت و باز ماندن تنگه هرمز هستند.
به گفته او، نگرانی اصلی این است که جمهوری اسلامی با بهرهگیری از ابهامهای موجود در تفاهمنامههای اخیر، نقش خود را در کنترل تردد دریایی گسترش دهد و از این طریق، مفهوم «کشتیرانی آزاد» را به نفع خود بازتعریف کند.
همزمان با حضور هیات قطری در مراسم دفن علی خامنهای، آیاتی از سوره فتح خوانده شد که درباره پیروزی صلح حدیبیه و مقدمهای برای «آمرزش گناهان» و «هدایت به راه مستقیم» هست.
در شرح فارسی این آیه آمده است: «تا خداوند گناهان گذشته و آینده را ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه راست هدایت فرماید.»
پخش آیاتی از قرآن در این گونه مراسمها یک رویه است و معمولا در حضور هر هیاتی از کشورهای میهمان، آیاتی از قران رامیخوانند.
لیونل مسی، فوقستاره آرژانتینی دنیای فوتبال، در جریان پیروزی سه بر دو آلبیسلسته برابر کیپورد، یک گل دیگر به ثمر رساند تا با ثبت هفت گل، همچنان در صدر جدول ردهبندی برترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشته و شانس اول کسب جایزه کفش طلا لقب بگیرد.
کاپیتان قهرمان جهان که در جام جهانی گذشته با وجود به ثمر رساندن هفت گل، موفق به کسب این جایزه نشده بود، در این تورنمنت در چهار مسابقه توانسته آماری را که در جام گذشته در طول هفت مسابقه ثبت کرده بود، تکرار کرده و این بار شانس نخست کسب جایزه برترین گلزن جام جهانی شود.
لئو همچنین با گلزنی در این مسابقه، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در هشت مسابقه پیاپی در جام جهانی گلزنی میکند و با ثبت ۲۰ گل، برترین گلزن تاریخ جامهای جهانی مردان و زنان لقب گرفت.
مسی همچنین با گلزنی در این بازی تعداد تیمهایی که در جام جهانی برابر آنها موفق به گلزنی شده را به عدد ۱۴ رساند.
کیلیان امباپه در حالی با شش گل در تعقیب لیونل مسی است که با توجه به ثبت دو پاس گل، در صورت برابری با آمار گلهای لیونل مسی، دست بالاتر را برای کسب جایزه کفش طلا در اختیار خواهد داشت.
همچنین ارلینگ هالند و هری کین هر کدام با پنج گل در ردههای سوم و چهارم برترین گلزنان جام قرار گرفتهاند.
دیمیتری مدودوف، معاون رییس شورای امنیت روسیه، در راه بازگشت از تهران، به تاس، خبرگزاری روسیه گفت: «تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی سلاحی است که دستکمی از سلاح اتمی ندارد.»
او همچنین افزود تهران یک «بمب هیدروژنی» دیگر هم در اختیار دارد و آن تنگه بابالمندب است.
مدودوف گفت: «دستیابی واشینگتن و تهران به توافق نهایی، روندی بسیار دشوار خواهد بود.»
معاون رییس شورای امنیت روسیه در ادامه افزود روابط مسکو و تهران در چارچوب توافقنامه مشارکت راهبردی در حوزههای مختلف، از جمله همکاریهای نظامی و فنی، در حال گسترش است و روسیه پیشتر راهکارهایی برای حلوفصل مسالمتآمیز موضوع مواد هستهای ایران پیشنهاد داده بود.
مدودوف همچنین گفت: «همه مقامات آمریکا خواهان لغو تحریمهای جمهوری اسلامی نیستند.»