شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند از چند روز پیش مسیرهای فرعی به جاده‌های اصلی بسته شده و رفت‌وآمد مردم مختل شده است.

برخی پیام‌ها حاکی از آن است که برای حضور در مراسم تشییع خامنه‌ای به افراد وعده پول، وام و غذا داده شده است.

یک کارمند بانک ملت گفت کارکنان این بانک به حضور در مراسم مجبور شده‌اند و علاوه بر آن، یک روز از حقوقشان برای برگزاری مراسم کسر شده است. او افزود ارتقای سمت کارکنان نیز به حضور در مراسم منوط شده است.

یک کارمند شهرداری نیز گفت همه مرخصی‌ها لغو شده و با وجود داشتن فرزند بیمار، امکان استفاده از تعطیلی برای رسیدگی به خانواده‌اش را ندارد.

در پیام‌های دیگری، شهروندان از هزینه‌های گسترده برای تبلیغات شهری، بنرها، بیلبوردها، غذا، اسکان و تعطیلی چندروزه کشور انتقاد کردند و گفتند این هزینه‌ها در شرایط فشار اقتصادی بر مردم انجام می‌شود.

یکی از شهروندان از تبریز نوشت هزینه‌های خیابانی، تبلیغاتی و پذیرایی برای مراسم خامنه‌ای در حالی انجام می‌شود که بسیاری از مردم با مشکلات مسکن و معیشت روبه‌رو هستند.

شهروند دیگری گفت یک مجتمع ورزشی در نزدیکی محل سکونتش به محل اسکان نیروهای انتظامی اعزام‌شده از شهرهای دیگر تبدیل شده و برای آن‌ها غذا و میوه تامین می‌شود.