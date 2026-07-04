رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، شنبه در نشست خبری مشترک با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در استانبول، گفت که ترکیه از هر اقدامی که با هدف کاهش تنش در منطقه انجام شود، حمایت می‌کند.

رییس‌جمهور ترکیه تاکید کرد تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه نمی‌تواند موفق باشد و اسرائیل نباید اجازه یابد توافق صلح میان آمریکا و ایران را «بر هم بزند».

اردوغان گفت: «در دیدارهایی که انجام دادیم، درباره روابط دوجانبه، در درجه نخست، و همچنین درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردیم.»

او افزود: «نباید اجازه داد دولت کنونی اسرائیل که به جنگ وابسته است، بار دیگر جغرافیای ما را در بوی باروت و خون غرق کند. ترکیه خواهان آن است که فضایی حاکم باشد که در آن تمامی ساکنان منطقه، فارغ از اینکه پیرو چه دینی باشند، در آرامش و امنیت زندگی کنند.»