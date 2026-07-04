شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به نمایندگان کشورهایی که برای مراسم دفن علی خامنهای به تهران رفته بودند، نوشت که «ایران در سوگ او نیست».
او در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «ایران در سوگ بیش از ۴۰ هزار زن و مردی است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه به دست علی خامنهای، محمدباقر قالیباف و دستگاه سرکوب آنها کشته شدند.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی از ثروت مردم ایران را صرف برگزاری این «نمایش تبلیغاتی» کرده است، اما حتی یک رهبر دموکراتیک در این مراسم حضور نیافت.
او در ادامه افزود: «آنچه امروز میبینید، کشوری در سوگ حاکمش نیست؛ بلکه کشوری سرشار از خشم برحق است و این خشم، همراه با شجاعت قهرمانانه، آنچه از این حکومت جنایتکار باقی مانده است را سرنگون خواهد کرد.»
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، شنبه در نشست خبری مشترک با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در استانبول، گفت که ترکیه از هر اقدامی که با هدف کاهش تنش در منطقه انجام شود، حمایت میکند.
رییسجمهور ترکیه تاکید کرد تلاشها برای برقراری صلح در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای منطقه نمیتواند موفق باشد و اسرائیل نباید اجازه یابد توافق صلح میان آمریکا و ایران را «بر هم بزند».
اردوغان گفت: «در دیدارهایی که انجام دادیم، درباره روابط دوجانبه، در درجه نخست، و همچنین درباره مسائل منطقهای و جهانی تبادل نظر کردیم.»
او افزود: «نباید اجازه داد دولت کنونی اسرائیل که به جنگ وابسته است، بار دیگر جغرافیای ما را در بوی باروت و خون غرق کند. ترکیه خواهان آن است که فضایی حاکم باشد که در آن تمامی ساکنان منطقه، فارغ از اینکه پیرو چه دینی باشند، در آرامش و امنیت زندگی کنند.»
به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانههای ایالات متحده در کشورهای مختلف، ایرانیان در دهها شهر جهان مقابل سفارتخانههای آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
احمد صمدی، تاجالدین سروش، خبرنگاران ایراناینترنشنال، و ساجده شریفی، روزنامهنگار، از برلین، لندن و پاریس گزارش میدهند:
زمانی که صحبت از برنامه هستهای ایران و بحرانهای دیپلماتیک پیرامون آن میشود، ذهن همه به سمت اصطلاحاتی چون «سانتریفیوژ»، «غنیسازی اورانیوم» و تاسیسات معروفی مانند «نطنز» و «فردو» میرود.
اخبار چند سال اخیر و حتی توافقهای پیشنهادی جدید ترامپ نیز همگی حول محور کنترل غنیسازی اورانیوم چرخیدهاند، اما نشریه فوربس در تحلیلی، انگشت روی نقطهای گذاشته که تا حد زیادی از دید رسانهها و دیپلماتها پنهان مانده است: پلوتونیوم و نیروگاه هستهای بوشهر.
این تحلیل هشدار میدهد که تمرکز بیش از حد غرب بر روی مسیر «اورانیوم»، ممکن است چشم آنها را روی مسیر دوم و بالقوه خطرناکتر یعنی «پلوتونیوم» ببندد.
اما ماجرا چیست و چرا پسماند یک نیروگاه برق تجاری میتواند به یک دغدغه امنیتی تبدیل شود؟
قرارداد ایران و روسیه: روی کاغذ همه چیز امن است
نیروگاه بوشهر یک راکتور از نوع آب سبک است که با همکاری شرکت دولتی «روساتم» روسیه ساخته شده و کار آن تولید برق است. از همان ابتدا، برای اینکه خیال جامعه جهانی از بابت عدم انحراف این نیروگاه به سمت اهداف نظامی راحت باشد، یک قفل حقوقی محکم بر آن زده شد.
متن کامل این تحلیل را اینجا بخوانید
شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دور آینده مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، ۱۱ ژوئیه (۲۱ خرداد) در پاکستان برگزار خواهد شد.
به گفته این منبع، سطح نمایندگی هیات جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنهای تعیین خواهد شد.
العربیه نوشت که دور بعدی مذاکرات به تحریمها، داراییهای مسدودشده ایران و پرونده هستهای خواهد پرداخت.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی «اروپای بدوی و وحشی» را به مراسم تشییع علی خامنهای راه نداد. زارعی نوشت اجازه ندادیم هیچ یک از روسای اروپایی در کنار آن «تابوت نور» پا بگذارند. او از مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای این تصمیم تشکر کرد.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی اجازه نداد مقامهای اروپایی در مراسم تشییع علی خامنهای حضور داشته باشند.
زارعی در این پیام از «اروپای بدوی و وحشی» نام برد و نوشت جمهوری اسلامی اجازه نداد هیچیک از روسای کشورهای اروپایی در کنار آنچه او «تابوت نور» توصیف کرد، حضور پیدا کنند.
او همچنین از مسعود پزشکیان، رییسجمهوری و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای این تصمیم تشکر کرد.
زارعی نوشت کشورهای اروپایی که به گفته او در «ترور» خامنهای سکوت کردند یا با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا،همراه بودند، برای حضور در این مراسم در تهران دعوت نشدند.
او همچنین با اشاره به آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، ایتالیا و فنلاند، نوشت: «نگذاشتیم سیاستمداران بدوی آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، ایتالیا، فنلاند و...، لکه و رد ننگشان بر مصلی و کنار تابوت شهادت باقی بماند.»
زارعی در پایان از حضور نماینده صربستان در این مراسم قدردانی کرد و نوشت: «تشریک مساعی نماینده محترم صربستان موجب امتنان ایران متمدن است.»