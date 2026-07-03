هه‌نگاو در گزارش جمعه ۱۲ تیر خود به‌نقل از «گزارش‌های دریافتی» نوشت مصادره مجموعه کلیسای پطرس در تهران در راستای اجرای حکمی است که در سال ۱۳۷۷ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد.

بر اساس این حکم، مجموعه حدود ۱۰ هکتاری کلیسای پطرس، شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه و ده‌ها واحد مسکونی، باید به نهاد حکومتی موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شود.

این سازمان حقوق بشری با استناد به «اطلاعات دریافتی» افزود شورای کلیساهای انجیلی ایران که مسئولیت اداره این کلیسا را بر عهده دارد، تا سال ۱۳۸۷ از وجود این حکم اطلاع نداشت و پس از آگاهی نسبت به آن اعتراض کرد.

با این حال، به‌دلیل خودداری جمهوری اسلامی از تمدید ثبت قانونی این شورا و مختومه شدن پرونده، امکان پیگیری حقوقی آن از میان رفت.

این گزارش در مورد حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری که سال‌هاست در مجموعه کلیسای پطرس زندگی می‌کنند، می‌گوید به این خانواده‌ها از طرف نیروهای حکومتی دستور داده شده است ظرف دو هفته محل سکونت خود را ترک کنند.

همچنین به اعضای این کلیسا اعلام شده است که برای برگزاری مراسم مذهبی باید به کلیساهای دیگر مراجعه کنند.

هه‌نگاو به نقل از «منابع» خود نوشت که بیشتر خانواده‌های ساکن این مجموعه از توان مالی محدودی برخوردار هستند و اخراج آنان، زندگی و معیشت‌شان را با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد کرد. این منابع همچنین از تهدید مسئولان کلیسا به بازداشت، در صورت خودداری ساکنان از اجرای دستور تخلیه خبر داده‌اند.

در این ارتباط، هه‌نگاو اشاره کرد که شش مامور وزارت اطلاعات هفتم تیر با حضور چند ساعته در محل کلیسا، روند اجرای این دستور را پیگیری و فضای امنیتی شدیدی در این مجموعه ایجاد کرده‌اند.

پیشتر روزنامه نیویورک‌پست از مصادره این کلیسا خبر داده و تاکید کرده بود که ماهیت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای هیچ تغییری نکرده است.

در همین ارتباط، سایت «ماده ۱۸» دهم تیر به نقل از منصور خواجه‌پور، کشیش کلیسای انجیلی ساکن آمریکا، نوشت فشار بر ساکنان مجموعه کلیسای پطرس هم‌زمان با تخریب شبانه کلیسای انجیلی مشهد در هفته‌های اخیر، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

بر اساس بیانیه «شورای کلیساهای انجیلی در غربت»، کلیسای مشهد «با حکم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرای فرمان امام مصادره و سپس تصرف شده بود.»

در این بیانیه گفته شد که با ممانعت نهادهای امنیتی، در سال‌های اخیر به مسیحیان اجازه استفاده از آن داده نمی‌شد، و بی‌استفاده ماندن این مکان تاریخی موجب شده بود فعالان میراث فرهنگی بارها نسبت به خطر بی‌توجهی و احتمال تخریب آن هشدار دهند.

بر اساس این گزارش، شورای جهانی کلیساها نیز در یک بیانیه نوشت: «ویران شدن کلیسای انجیلی در مشهد به معنای از دست رفتن یکی از مهم‌ترین اماکن عبادت و حضور مسیحیان است و نگرانی‌های جدی درباره حفاظت از میراث دینی و اعمال حق آزادی دین یا عقیده برمی‌انگیزد.»

این شورا تاکید کرد: «اماکن عبادت، فضاهای مقدسی هستند که ایمان، تاریخ و هویت جوامع دینی را در خود متجلی می‌کنند. تخریب این اماکن نه تنها بر کسانی که در آن‌ها عبادت می‌کنند تأثیر می‌گذارد، بلکه به بافت گسترده‌تر فرهنگی و دینی جامعه نیز آسیب وارد می‌کند.»

همچنین فدراسیون پروتستان فرانسه ضمن اعتراض به تخریب کلیسای انجیلی مشهد در مورد احتمال تخریب کلیسای پطرس نوشت: «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای» درباره تهدیدهای صورت‌گرفته علیه «قدیمی‌ترین کلیسای پروتستان پایتخت» منتشر شده است.

ماده ۱۸ اشاره کرد که طی ۴۷ سال گذشته، بسیاری از اماکن و مؤسسات متعلق به مسیحیان، از جمله بیمارستان‌ها و کلیساها، توسط حکومت ایران مصادره یا تخریب شده‌اند، و افزود برخی از این بناهای تاریخی، مانند کلیسای ادونتیست تهران که نمادی از معماری دوره پهلوی بود، با مجوز شهرداری تخریب شدند.

بر اساس گزارش این سایت، بیمارستان ثبت ملی‌شده «مسیح» در کرمانشاه، که دومین بیمارستان تاریخی ایران محسوب می‌شد، در خردادماه سال جاری از سوی مالک آن و با استفاده از بیل مکانیکی به‌طور کامل تخریب شد. این بیمارستان نیز به‌دست میسیونرهای آمریکایی کلیسای مشایخی تاسیس شده بود.

«دامنه‌ فشار از نوکیشان فراتر رفته است»

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هفتم تیر در کانال تلگرامی خود در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای مصادره مجموعه کلیسای پطرس نوشت: «این فقط دعوا بر سر یک ملک نیست. این ادامه‌ همان سیاستی است که سال‌هاست علیه مسیحیان ایران ، به‌ویژه نوکیشان مسیحی، پیش برده می‌شود: بستن کلیساهای فارسی‌زبان، تهدید رهبران کلیسا، بازداشت نوکیشان، پرونده‌سازی امنیتی، مصادره‌ اموال و حذف تدریجی حضور مسیحیان از فضای عمومی کشور.»

او افزود: «جمهوری اسلامی ابتدا عبادت به زبان فارسی را تهدید دانست. بعد کلیساهای فارسی‌زبان را بست. سپس نوکیشان مسیحی را به جرم ایمان و عبادت تحت تعقیب قرار داد. حالا دامنه‌ فشار از نوکیشان فراتر رفته و به املاک تاریخی، کلیساهای قدیمی و حتی محل زندگی شهروندان ارمنی و آشوری رسیده است.»

عبادی همچنین نوشت: «این همان منطق مصادره است: اول شهروند را حقوق بدیهی‌اش محروم می‌کنند، بعد عبادتش را ممنوع می‌کنند، بعد خانه و کلیسایش را می‌گیرند، و در پایان از خانه و کاشانه دیرینه‌شان بیرونشان می‌کنند»، و تاکید کرد: «حق عبادت، حق مالکیت، حق زندگی امن و حق تغییر دین، حقوق بنیادین انسان‌اند. نه سپاه، نه قوه‌ قضاییه و نه هیچ نهاد حکومتی حق ندارد کلیسا را به زور تصرف کند، ساکنان آن را تهدید کند یا جامعه‌ مسیحیان ایران را با ترس و پرونده‌سازی از ریشه بزند.»

برنده جایزه صلح نوبل اضافه کرد: «حمایت از مسیحیان ایران، حمایت از یک اقلیت مذهبی تنها نیست؛ دفاع از آزادی وجدان، آزادی ایمان و حق همه‌ شهروندان برای زندگی بدون ترس است.»

او خواستار حفظ کلیسا، توقف فشار بر نوکیشان مسیحی و رهبران کلیسا و پایان روند مصادره‌ اموال و عبادت‌گاه‌های مسیحیان شد و نوشت: «آنچه علیه این کلیسا در جریان است، تازه آغاز موج جدید سرکوب و مصادره اموال اقلیت‌هاست.»

همچنین سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید فشارها علیه شهروندان مسیحی در ایران، این اقدام را ادامه روند سازمان‌یافته محدودسازی آزادی مذهب و عقیده، مصادره اموال نهادهای مسیحی و اعمال فشار بر اقلیت‌های دینی ارزیابی کرد.

هه‌نگاو همچنین خواستار توقف روند مصادره کلیسای پطرس، لغو دستور تخلیه ساکنان و احترام به حقوق بنیادین شهروندان مسیحی، از جمله حق آزادی دین، حق مالکیت و امنیت محل سکونت آنان شد.