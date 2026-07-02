موسسه حقوقی بین‌المللی «اِی‌ اَند او شرمن» در تحلیلی نوشت حتی اگر آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های خود را کاهش دهد، شرکت‌های بین‌المللی همچنان با فضای پیچیده و چندلایه تحریم‌ها روبه‌رو خواهند بود، زیرا تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی همچنان پابرجاست.

«ای‌ اند او شرمن» افزود شرکت‌هایی که در اروپا، بریتانیا یا دیگر کشورهای هم‌پیمان آمریکا فعالیت دارند، نباید کاهش احتمالی تحریم‌های آمریکا را به منزله مجوز فعالیت در ایران تلقی کنند.

به نوشته این گزارش، احتمال بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی، الزامات مبارزه با پول‌شویی و فساد، و نبود شفافیت درباره مالکیت بسیاری از شرکت‌های ایرانی، همچنان از موانع اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

«ای‌ اند او شرمن» همچنین تاکید کرد یادداشت تفاهم، یک تعهد سیاسی اولیه است و نه یک توافق نهایی؛ بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که لغو گسترده تحریم‌های آمریکا طبق جدول زمانی پیش‌بینی‌شده اجرا شود.

این موسسه حقوقی بین‌المللی، نتیجه‌گیری می‌کند که حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی، بازگشت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.